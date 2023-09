China Eastern Air Holding Co., Ltd.

China Eastern Airlines nimmt am North Bund International Aviation Forum 2023 teil

Shanghai (ots/PRNewswire)

Am 22. September fand in Shanghai das North Bund International Aviation Forum 2023 statt. Das Forum stand unter dem Motto ,,New Landscape, New Prosperity" und wurde gemeinsam von der China Eastern Air Holding Co., Ltd. und der Shanghai Airport Authority ausgerichtet. Es war das dritte Jahr in Folge, in dem beide Seiten diese Veranstaltung ausrichteten.

Mehr als 200 Fachleute aus der globalen Luftfahrtindustrie, Vertreter internationaler Luftfahrtorganisationen und der chinesischen Regierung, Führungskräfte renommierter Fluggesellschaften sowie Experten und Wissenschaftler nahmen an dem Forum teil und tauschten ihre Meinungen darüber aus, wie die Luftfahrtindustrie die globale Entwicklung vorantreiben und mit anderen Branchen integriert werden sollte.

China Eastern Airlines, die größte heimische Fluggesellschaft in Shanghai, hat ihre neuesten Erfolge in ,,Super Carrier" veröffentlicht, darunter „Construction of Air-Overland-Integrated Transport Network in CEA-Based Yangtze River Delta" und den ,,Aviation Health Travel Guide". Das Unternehmen hat außerdem eine Aktualisierung der internationalen Flugtickets ,,Fly by CEAir, Enjoy the World" vorgenommen und auf den Markt gebracht, die den Passagieren mehr Auswahlmöglichkeiten bei Flügen von und nach China bietet.

Der ,,Aviation Health Travel Guide" wurde von China Eastern Airlines in Zusammenarbeit mit dem Shanghai Ruijin Hospital auf der Grundlage von Fallstudien der Fluggesellschaft und den neuesten medizinischen Forschungsergebnissen in der internationalen zivilen Luftfahrtindustrie erstellt. Dieser Reiseführer bietet Passagieren Tipps zu gesundheitlichen Risiken auf Reisen, um die Wahrscheinlichkeit medizinischer Notfälle während des Fluges zu verringern. Auf dem Forum unterzeichneten China Eastern Airlines und das Shanghai Ruijin Hospital eine strategische Kooperationsvereinbarung mit dem Ziel, die Einrichtung einer Plattform für Luft-Boden-Notfallrettungen und die Modernisierung der medizinischen Ausrüstung an Bord zu fördern.

Der Präsident von China Eastern Airlines Li Yangmin wies darauf hin, dass die künftige Entwicklung und Modernisierung der zivilen Luftfahrtindustrie eine engere internationale Zusammenarbeit und eine Kooperation mit der Industrie erfordere.

Er sagte, China Eastern Airlines sei bereit, mit den globalen Akteuren der zivilen Luftfahrtbranche zusammenzuarbeiten, um die internationale Zusammenarbeit weiter zu stärken und bilaterale Flugrechte auszuweiten sowie die Zusammenarbeit beim Aufbau einer intelligenten Luftfahrt sowie eine umweltfreundliche und kohlenstoffarme Entwicklung zu fördern und einen Beitrag zur globalen wirtschaftlichen Erholung zu leisten.

Darüber hinaus wird die Fluggesellschaft die Zusammenarbeit im Rahmen von ,,Aviation +" ausbauen und die Servicequalität verbessern, um so den vielfältigen und hohen Anforderungen von Fluggästen in aller Welt besser gerecht zu werden.

