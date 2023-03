ARD Mediathek

SWR Podcast- und Streaming-Tipps April 2023

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Die April-Highlights in der ARD Mediathek, der ARD Audiothek, auf Youtube und in den Social-Media-Kanälen auf einen Blick - vom SWR

Ab 7. April in der ARD Mediathek: "Jung, Papa, Witwer - ein Roadtrip" aus der Reihe "Echtes Leben"

Die Situation als Witwer, alleinerziehender Vater und Berufschullehrer kostet Max viel Kraft. Zwei Jahre nach dem Tod seiner Frau Steffi starten Vater und Sohn mit ihrem Camper zu einem Roadtrip durch Europa und einer Reise zu sich selbst. Die Ungebundenheit, die Max und Phileas auf der Reise erleben, verändert die beiden.

Warum anschauen?

Berührende Reportage, in der Vater und Sohn einen neuen Weg im Leben suchen.

Wo zu finden?

Ab Sonntag, 7. April in der ARD Mediathek.

Ab 13. April in der ARD Audiothek: "Mafia Land - die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L."

"Mafia Land" erzählt die Geschichte eines Mannes, der als charmant und geistreich gilt, der nach außen das arbeitsreiche Leben eines italienischen Gastronomen führte, den Ermittler:innen aber für den deutschen Arm der 'Ndrangheta halten. Die Geschichte von Mario L. steht exemplarisch für die erfolgreiche Infiltrierung der deutschen Politik und Wirtschaft durch die größte italienische Mafiaorganisation.

Warum reinhören?

Achtteilige True-Crime-Story, die abgründige Verstrickungen zwischen dem Stuttgarter Hinterland und der kalabrischen Mafia aufdeckt.

Wo zu finden?

Ab Donnerstag, 13. April in der ARD Audiothek.

Ab 14. April in der ARD Audiothek: "Fasten und Fastenbrechen: Ramadan in Deutschland"

Während in islamisch geprägten Ländern während des Ramadans die Zeit annähernd stillsteht, geht in Deutschland der Alltag weiter. Fastende Muslim:innen arbeiten, gehen zur Schule - und müssen immer wieder erklären, warum sie fasten. Wie erleben sie den Ramadan in Deutschland? Und wie feiern sie dessen Ende, das "Zuckerfest" oder "Eid-al-Fitr"? Auch die Doku "Ramadan in a Day" in der ARD Mediathek begleitet deutsche Muslim:innen beim Fasten und Fastenbrechen.

Warum reinhören?

Muslimischer Alltag in Deutschland, auf Augenhöhe von Muslim:innen selbst serzählt.

Wo zu finden?

Ab Freitag, 14. April in der ARD Audiothek.

Ab 15. April in der ARD Mediathek: "SWR Kultur"

Aus "Landesart" und "Kunscht" wird "SWR Kultur". Das neue Kulturmagazin für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz erzählt von der menschlichen Seite der Kultur im Südwesten mit Geschichten aus den Kreativszenen in Design, Oper, Tanz, Kunst, Rap, Festival, Schauspiel, Lyrik, Roman, Malerei, Comic, Streetart. Mit modernen grafischen Übergängen und ohne Moderation bietet das Format viel Fläche für Portraits, Reportagen und Tipps.

Warum anschauen?

Kultur neu entdecken. Von Kunst bis Konfetti. Alles, was inspiriert, berührt und worüber vielleicht noch gar nicht nachgedacht wurde.

Wo zu finden?

Ab Samstag, 15. April in der ARD Mediathek.

Ab 21. April in der ARD Mediathek: "Almania"

Der Alman in Lehrergestalt ist zurück: Comedian und Schauspieler Phil Laude spielt Lehreraspirant Frank Stimpel. Korrekt, regelbesessen, laktoseintolerant strebt er an einer sehr diversen Großstadtschule um die Anerkennung als pädagogische Fachkraft - in den Augen der Schützlinge keineswegs das geeignetste Lebensziel für Stimpel.

Warum reinschauen?

Für Cringe-Liebhaber, Phil-Laude-Fans und alle, die zur Schule gingen und gehen.

Wo zu finden?

Ab Freitag, 21. April 2023 in der ARD Mediathek.

Ab 24. April in der ARD Mediathek: "Der Hitler-Fake: Geschichte einer Jahrhundert-Fälschung"

Vor 40 Jahren präsentierte das Magazin Stern der Öffentlichkeit vermeintliche Tagebücher Adolf Hitlers. Reporter Gerd Heidemann hatte sie für seinen Arbeitgeber angekauft. Wenige Tage darauf stellten sich die Schriftstücke als Betrug des Fälschers Konrad Kujau heraus. Sie werfen auch heute noch Fragen auf: Wer hatte Interesse an dieser Art Geschichtsfälschung? Was sollte damit erreicht werden?

Warum anschauen?

Lügen, Gier und Ignoranz: Die Geschichte eines der größten deutschen Medienskandale, die in Zeiten von Fake News und "alternativen Wahrheiten" nichts von ihrer Aktualität verloren hat.

Wo zu finden?

Ab Montag, 24. April in der ARD Mediathek.

Ab 27. April in der ARD Mediathek: "Charles - Schicksalsjahre eines Königs"

Am 6. Mai 2023 wird Charles III. zum König gekrönt. Der Film stellt den Menschen Charles, sein Leben als Prinz und die ersten Monate als Monarch und Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs in den Fokus. Was wird er für ein König sein? Ein Revolutionär wird er nicht, aber ein Veränderer muss er werden, um das Königreich zukunftsfähig und das Haus Windsor überlebensfähig zu machen.

Warum anschauen?

Dreiteilige Dokuserie, die mit Charles' Augen auf das Königreich, den Commonwealth und die Welt blickt.

Wo zu finden?

Ab Donnerstag, 27. April in der ARD Mediathek.

Ab 27. April in der ARD Audiothek: "Lubi - ein Polizist stürzt ab"

Der Berliner Polizist Rolf L., Lubi genannt, arbeitet als erfolgreicher Teamführer einer Brennpunkt-Streife. Was niemand ahnt - der Drogenfahnder ist kokainabhängig. Nach einem Dienstunfall gerät sein Doppelleben zwischen Polizeidienst, Familie und Sucht aus der Bahn. Er findet sich in einer Autoschieberbande wieder, für die er Wagen durch ganz Europa fährt. Dann nimmt das LKA Ermittlungen gegen ihn auf.

Warum reinhören?

Ein Polizist packt aus und gewährt Autor Nino Seidel Einblick in sein Doppelleben und seinen persönlichen Absturz.

Wo zu finden?

Ab Donnerstag, 27. April in der ARD Audiothek.

Ab 30. April in der ARD Mediathek: "Weltspiegel Doku: Tür an Tür mit dem Gangster - Leben in Rios größter Favela"

Das Wort "Favela" steht wie kein anderes für Elendsviertel. Sie erstrecken sich in Brasilien oft an steilen, unzugänglichen Bergrücken und ragen bis ins Zentrum der Städte hinein. Manches glaubt man zu wissen, beispielsweise dass Drogen-Gangs das Sagen in der Favela haben. Oder dass die Lebenserwartung gering, die Mordrate hoch ist. Wie lebt es sich tatsächlich in einer Favela?

Warum anschauen?

Insights in einen gesellschaftlichen Brennpunkt Brasiliens.

Wo zu finden?

Ab Sonntag, 30. April in der ARD Mediathek.

Weitere Informationen unter http://swr.li/swr-streaming-tipps-april-2023 und swr.de/kommunikation

Monatliche Streaming-Tipps als Mail erhalten? Schreiben Sie uns an kommunikation@swr.de und wir nehmen Sie in den Verteiler auf.

Pressekontakt: Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.de

Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuell