"Wenn der Respekt fehlt ..." - Fachtagung Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst

Ursachen und Konsequenzen - Einladung für Medienvertreter

Düsseldorf / Köln (ots)

Wir laden auf unsere Fachtagung vom 5. bis 7. Februar 2024 (Mo.-Mi.) zur Berichterstattung ein:

"Wenn der Respekt fehlt... - Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Ursachen und Konsequenzen"

Die Fachtagung steht unter Schirmherrschaft von Herbert Reul MdL, Minister des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen. Er nimmt persönlich am 7. Februar 2024 teil.

Die Fachtagung startet am 5. Februar 2024 um 14.00 Uhr mit einer Keynote von Dr. Thomas Wilk, Regierungspräsident des Regierungsbezirks Köln und Botschafter des Gewaltschutznetzwerks #sicherimDienst.

Anfeindungen, Bedrohungen, in Einzelfällen sogar körperliche Angriffe: Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst ist vielfältig und in vielen Bereichen traurige Realität, ob gegenüber Einsatz- oder Vollzugskräften, Mitarbeitenden in Stadtverwaltungen, Klinikpersonal, Lehrkräften oder Bediensteten im ÖPNV. In den letzten Jahren ist ein deutliches Bewusstsein für diese Missstände entstanden. Ziel dieser Veranstaltung ist es, gemeinsam mit Behörden und Organisationen, gesellschaftlichen Gruppen und mit Betroffenen aktuelle Entwicklungen zu diskutieren und zu reflektieren, für das Thema Gewaltschutz zu sensibilisieren, Lösungsansätze zu entwickeln und notwendige Vernetzung zu fördern.

Vorträge, Workshops und Diskussionsrunde sind Bestandteile der Veranstaltung. Besonders hinweisen möchten wir auch auf das Benefizkonzert am 6. Februar 2024, das auch von Gästen besucht werden können, die nicht bei der Fachtagung angemeldet sind.

6. Februar 2024 (Di.) Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters NRW

im Rahmen der Fachtagung "Wenn der Respekt fehlt..."

Mehr dazu hier: https://ots.de/BolDv7

Veranstalter sind das Gewaltschutznetzwerk #sicherimDienst, die Behörden Spiegel Stiftung und die Thomas-Morus-Akademie Bensberg.

Vormittags am 7. Februar 2024 wird Herbert Reul MdL, Minister des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen teilnehmen. Nach seinem Vortrag "Auf jeden Einzelnen kommt es an!" und den Vorträgen von Prof. Dr. Andreas Zick, Direktor des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, Universität Bielefeld, Dr. Uwe Rieske, Militärdekan in der Ev. Militärseelsorge, Ev. Militärpfarramt Nörvenich und Ulrich Silberbach, Bundesvorsitzender dbb Beamtenbund und Tarifunion, Berlin, nimmt er auch am gemeinsamen Abschlussgespräch "Wie geht es weiter?" teil.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://tma-bensberg.de/coach_seminars/fachtagung-wenn-respekt-fehlt/ [tma-bensberg.de]

