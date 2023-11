#sicherimDienst

#sicherimDienst durch rechtssicheres Handeln

Düsseldorf/Münster (ots)

Veranstaltungsreihe "SICHERE STUNDE" von #sicherimDienst - nächster Termin am 16. November zum Thema Recht

Was können Beschäftigte bei Gewalt tun und welche Rechte haben sie? Was müssen Führungskräfte beachten? Was sind die gesetzlichen Bestimmungen beim Gewaltschutz und der Nachsorge? Ob Arbeitsschutz, Dienstrecht oder Strafverfahren, für Betroffene und Organisationen stellen sich beim Thema Gewalt viele Fragen. Deshalb sprechen Vertreterinnen und Vertreter des Präventionsnetzwerks #sicherimDienst in der nächsten "SICHERE STUNDE" am Donnerstag (16.11.) mit einer Expertin und vier Experten aus der Verwaltungspraxis sowie Polizei und Justiz über rechtliche Aspekte des Gewaltschutzes.

Die Veranstaltungsreihe "SICHERE STUNDE" richtet sich an Beschäftigte und Führungskräfte des öffentlichen Dienstes. #sicherimDienst lädt alle Interessierten ein, von 11 bis 12 Uhr teilzunehmen. Die Veranstaltung unter dem Motto "Sicher handeln beim Gewaltschutz - Rechtliche Aspekte der Prävention, Bewältigung und Nachsorge von Angriffen" findet im bewährten Format bei der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen statt und wird für das Publikum wie gewohnt live übertragen. Die Online-Teilnahme ist kostenfrei unter https://url.nrw/diesicherestunde möglich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Zuschauerinnen und Zuschauer der Live-Übertragung können sich mit Fragen an der Gesprächsrunde beteiligen.

Die Gesprächsgäste beleuchten das Diskussionsthema aus den Perspektiven von Beschäftigten, Behörden, Polizei, Justiz und Unfallversicherungsträger. Die Moderation der Runde übernimmt Dr.(USA) Beate Eulenhöfer-Mann, Oberstudienrätin und Schulleiterin des Berufskollegs Dieringhausen in Gummersbach.

Die Gesprächsgäste sind:

Karlheinz Welters, Personalratsvorsitzender der Stadt Aachen

Gerald Bäcker, Justiziar im Rechtsamt der Stadt Dortmund

Anja Brückmann, Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Düsseldorf

Björn Landskrone, Oberstaatsanwalt und Hauptabteilungsleiter der Staatsanwaltschaft Düsseldorf

Dr. Martin Weber, Hauptabteilungsleiter Prävention der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen

#sicherimDienst ist eine Kampagne im Rahmen der NRW-Initiative "Mehr Schutz und Sicherheit von Beschäftigten im öffentlichen Dienst". Durch das Präventionsnetzwerk #sicherimDienst besteht für Beschäftigte und Führungskräfte die Möglichkeit, sich zum Thema Gewaltprävention auszutauschen. Mittlerweile haben sich über 1600 Mitglieder aus über 600 Behörden, Organisationen und Verbänden im Netzwerk zusammengeschlossen.

Weiterführende Informationen zum Präventionsnetzwerk: https://www.sicherimdienst.nrw

