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Verifikation Grundlagen - Desinformationen, Fake News, manipulierte Inhalte | dpa-Akademie

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Hamburg (ots)

Ob Propaganda, Fake News, Deepfakes oder KI-Slop - manipulierte Inhalte und gefälschte Informationen sind im Internet und in Social-Media-Kanälen allgegenwärtig. Und obwohl die Bezeichnungen diese bedrohlichen Phänomene vielfältig und wandelbar sind, steckt dahinter in der Regel dieselbe Ursache: mehr oder weniger gezielte Desinformation.

Der systematische, interessengeleitete Einsatz von Falschinformationen stellt Unternehmen, Organisationen und Verbände zunehmend vor große Herausforderungen. Zum Beispiel durch KI-generierte Videos und Deepfakes, die für Aufregung sorgen. Durch irritierende und polarisierende Falschinformationen aus dem In- und Ausland in reichweitenstarken Kanälen der sozialen Netzwerke. Und durch spalterische und nachweislich falsche Narrative, die das gesellschaftliche Stimmungsbild bis in das eigene Unternehmen hinein beeinflussen.

Journalistische Sorgfalt gegen Desinformation und Manipulation

Die grundlegenden Prinzipien journalistischer Sorgfalt haben vor diesem Hintergrund deutlich an Bedeutung gewonnen. Verifikation, Quellenkritik und Kontextualisierung sind wichtiger denn je, um authentische Inhalte von manipulierten zu unterscheiden. Julian Bohne, auf Verifikation spezialisierter Redakteur bei dpa-Custom Content, beleuchtet in diesem Workshop zentrale Wirkweisen von Desinformation und erklärt praxisorientiert, worauf es bei der Prüfung von Texten, Bildern und Videos ankommt.

Anhand aktueller Fälle aus dem redaktionellen Alltag der größten deutschen Nachrichtenagentur analysiert Julian Bohne typische Akteure, Strategien und Motive hinter gefälschten und manipulierten Inhalten. Damit schafft er ein fundiertes Verständnis für die Funktionsweise bestimmter Narrative und für gezielte Ansprache von Emotionen.

Tools und Techniken zur Verifikation

In einem weiteren Schwerpunkt dieser Schulung steigen die Teilnehmenden ein in die praktische Anwendung. Sie lernen grundlegende Prüfmethoden für den digitalen (Berufs-)Alltag kennen und wenden diese ganz praxisnah anhand aktueller Beispiele eigenständig an.

Neben dem Blick auf soziale Netzwerke und Online-Archive geht es auch um Bilderrückwärtssuche und KI-gestützte Recherchen. Außerdem beleuchtet Julian Bohne die Möglichkeiten der Geolokation und vertiefende Recherchemethoden mit Suchmaschinen. Nicht zuletzt stellt er die aktuellen Entwicklungen rund um Künstliche Intelligenz im Kontext der Verifikation dar - sowohl als Treiber von Desinformation, als auch als sinnvolles Mittel zur Überprüfung von Inhalten.

Die Schulung verbindet sinnvoll Theorie und Praxis und vermittelt Werkzeuge, die in der Berufspraxis der Teilnehmenden unmittelbar nutzbar sind:

Theorie und Geschichte

Desinformation gestern und heute

Begriffsdefinition

Wer und warum?

Gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Auswirkungen

Wie funktioniert Desinformation?

Grundlegende Prinzipien

Aktuelle Beispiele aus dem redaktionellen Alltag

Was tun gegen Desinformation?

Worauf man achten sollte

Interaktive Beispiele

Verifikation im redaktionellen Kontext

Praxisgrundlagen

Tools

Verifikation und KI

KI als Beschleuniger für Desinformation

Wie kann KI für die Verifikation genutzt werden?

Praxisteil

Soziale Medien

KI-Suche

Bilderrückwärtssuche

Geolokation

Online-Archive

Vertiefte Online-Recherche

Dieses Training richtet sich PR-Teams und Kommunikationsabteilungen in Unternehmen, Verbänden und Organisationen und an Kommunkations- und Unternehmensberatungen, die sich in ihrem eigenen unternehmerischen Umfeld mit der Erkennung und Entkräftung manipulierter Inhalte auseindersetzen müssen. Ziel der Schulung ist die Vermittlung von konkret einsetzbaren Instrumenten und praxisnahem Handwerkszeug für die Identifikation von bzw. den Umgang mit Des- und Falschinformationen.

Unser Spezialist Julian Bohne ist seit 2020 Redakteur bei dpa-Custom Content. Er ist spezialisiert auf Verifikation und redaktionelle Verfahren zum Umgang mit Desinformation. Als Journalist, Redakteur und Korrespondent mit Schwerpunkt Hörfunk hat Julian Bohne seit 2007 u.a. beim BBC World Service und bei der Deutschen Welle vielfältige Erfahrungen gesammelt. Er besitzt einen Masterabschluss in International Journalism.

Eckdaten

Dauer: je nach inhaltlichen Anforderungen 4 bis 8 Stunden inkl. Pausen

Termin: nach Absprache

Kosten für Vorbereitung und Durchführung: Abhängig von der vereinbarten Dauer und Ihren individuellen Besonderheiten erstellen wir für Sie gerne ein persönliches Angebot.

Durchführungsort: in Ihrem Unternehmen, in externen Locations oder in unseren Räumlichkeiten. Auch als Online-Workshop möglich.

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