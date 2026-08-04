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Interne Kommunikation für Transformationsprozesse | dpa-Akademie

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Hamburg (ots)

Wie Sie Mitarbeitende im Wandel wirksam begleiten, Orientierung schaffen, Vertrauen stärken und interne Kommunikation gezielt einsetzen, um Motivation und Produktivität in Ihrem Unternehmen zu fördern.

Mitarbeiter motivieren und Orientierung im Wandel geben

Unternehmen stehen heute unter permanentem Veränderungsdruck: wirtschaftliche Unsicherheit, Transformation, neue Arbeitsmodelle und steigende Erwartungen der Mitarbeitenden prägen den Alltag. Gerade in solchen Phasen entscheidet interne Kommunikation darüber, ob Veränderungen verstanden, akzeptiert und umgesetzt werden - oder auf Widerstand stoßen.

Viele Organisationen investieren stark in Strategie und Transformation, unterschätzen jedoch einen zentralen Erfolgsfaktor: die klare, glaubwürdige Kommunikation nach innen. Fehlt Orientierung, entstehen Unsicherheiten, Gerüchte und Produktivitätsverluste.

In diesem praxisnahen Workshop vermittelt Kommunikations- und Change-Profi Kathrin Behrens, wie interne Kommunikation Mitarbeitenden Sicherheit gibt, Motivation stärkt und Veränderungsprozesse wirksam unterstützt. Sie lernen, Kommunikation strategisch einzusetzen - als Instrument für Vertrauen, Zusammenarbeit und Leistungsfähigkeit im Unternehmen.

Nach der Schulung können Sie:

interne Kommunikation gezielt zur Unterstützung von Veränderungsprozessen einsetzen.

Mitarbeitenden Orientierung und Sicherheit im Wandel geben.

Akzeptanz für Entscheidungen erhöhen und Umsetzung beschleunigen.

auch anspruchsvolle Botschaften klar und glaubwürdig vermitteln.

Interne Kommunikation als Grundlage einer gelungenen Transformation:

Interne Kommunikation in herausfordernden Zeiten

Welche Rolle Kommunikation in wirtschaftlicher Unsicherheit spielt

Orientierung geben, ohne falsche Gewissheiten zu erzeugen

Typische Kommunikationsfehler im Wandel - und wie Sie sie vermeiden

Strategie statt Aktionismus

Interne Kommunikation als Führungs- und Steuerungsinstrument

Die wichtigsten strategischen Fundamente

Zusammenhang zwischen Information, Motivation und Produktivität

Interne Zielgruppen gezielt ansprechen

Zielgruppen besser verstehen und diUerenziert ansprechen

Der "Kommunikationsäquator" in Organisationen

Einsatz von Personas in der internen Kommunikation

Unterschiedliche Rollen und Perspektiven sichtbar machen: Mitarbeitenden-Mapping

Personalisierte Kommunikation als Erfolgsfaktor

Content am Puls der Zeit gestalten

Erfolgsfaktoren moderner Change-Kommunikation

Veränderungen klar und verständlich vermitteln

Employee Engagement: Mitarbeitende aktiv einbeziehen

Widerstände frühzeitig erkennen und konstruktiv adressieren

Themenplanung und strategisches Agendasetting

Kanäle, Formate und aktuelle Trends

Moderne Plattformen und hybride Kommunikationsstrukturen sinnvoll nutzen

Welche Rolle spielen Print-Formate heute noch?

Führungskommunikation im digitalen Arbeitsumfeld

Einsatzmöglichkeiten von KI in der internen Kommunikation

Micro-Content und zielgruppengerechte Ansprache

Glaubwürdig kommunizieren - auch bei schwierigen Botschaften

Restrukturierungen und Veränderungen transparent vermitteln

Vertrauen stärken statt Skepsis erzeugen

CEO- und Führungskommunikation wirksam gestalten

Für die Vermittlung dieser Themen setzt Kathrin Behrens auf die Erläuterung von Praxisbeispielen aus Unternehmen, auf die Analyse eigener Kommunikationssituationen und auf Übungen für den Transfer in den Arbeitsalltag. Begleitet von jeder Menge Austausch und Best Practices.

Diese Schulung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus der Unternehmenskommunikation, HR, Verantwortliche von Change- und Transformationsprojekten sowie alle, die interne Kommunikation strategisch weiterentwickeln möchten.

Ihre Referentin Kathrin Behrens ist Kommunikationsexpertin, Trainerin und Coach mit über 25 Jahren Erfahrung in der Kommunikationsbranche. Sie hat in einer führenden PR-Agentur gearbeitet, war Leiterin der Unternehmenskommunikation beim größten deutschen Wirtschaftsverlag und berät heute Unternehmen unterschiedlichster Branchen zu Kommunikationsstrategie, Positionierung, Media Relations und Content-Marketing. Als Inhaberin von KB2 Kommunikation und Partnerin bei elfvorzwölf hat sie mehr als 100 Kunden betreut und Erfahrungen gemacht, die sie mit ihren Teilnehmenden teilt. Ihr Ansatz verbindet strategische Weitsicht, praxisnahe Lösungen und inspirierende Impulse - immer mit dem Ziel, Kommunikation wirksam, authentisch und zukunftsfähig zu gestalten.

Eckdaten

Dauer: Für einen ausreichenden Raum für Austausch und die Diskussion unternehmensindividueller Herausforderungen und Fragen empfehlen wir eine Dauer von zwei Tagen mit jeweils 6 - 7 Stunden Zeiteinsatz zzgl. Pausen. Die Durchführung ist unter Verzicht auf einzelne Themenblöcke jedoch auch als eintägiger Kompakt-Workshop realisierbar.

Termin: nach Absprache

Kosten für Vorbereitung und Durchführung: Abhängig von der vereinbarten Dauer und Ihren individuellen Besonderheiten erstellen wir für Sie gerne ein persönliches Angebot.

Durchführungsort: in Ihrem Unternehmen, in externen Locations oder in den Räumlichkeiten von news aktuell. Auch als Online-Workshop möglich.

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