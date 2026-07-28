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Überzeugend formulieren und argumentieren | dpa-Akademie

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Hamburg (ots)

Wortbeiträge plausibel vortragen- Schnell auf den Punkt kommen- Auf Gegenargumente passend reagieren - Killerphrasen entkräften

In der gelungenen Kommunikation ist Verstehen das oberste Ziel. Doch wie gelingt das? Um Menschen zu erreichen und zu überzeugen, braucht es kluge Argumente und klare Worte statt gut klingender Phrasen. Dr. Simone Richter, Kommunikationstrainerin und Rhetorikcoach, legt dar, wie Sie die Macht der Worte wirkungsvoll einsetzen.

Gesprächskompetenz und Argumentationssicherheit erlernen

"Wir müssen miteinander reden, nicht gegeneinander." Der ghanaische Fußballspieler Anthony Yeboah hat es auf den Punkt gebracht. Doch in der Gesprächsführung gelingt uns das nicht immer, erst recht nicht, wenn wir kritisiert oder verbal angegriffen werden und dadurch emotional betroffen sind. Dann wird schnell deutlich: Wir alle sprachen zwar dieselbe Sprache - und doch sind die Botschaften, die beim Gegenüber ankommen, oft völlig andersartig.

Überzeugend formulieren und Argumente rhetorisch positiv aufladen

In diesem Webinar geht es um Redegewandtheit, Standfestigkeit und Argumentationssicherheit. Sie erfahren, wie Sie Argumente plausibel vortragen, schnell auf den Punkt kommen, sich auf Gegenargumente gut vorbereiten und Killerphrasen entkräften. Punkten Sie mit zielorientierter und kooperativer Gesprächskompetenz - und zeigen Sie dabei, dass Sie auch die Position des anderen berücksichtigen. Ziel ist es, dass Sie Ihren Standpunkt klar und deutlich vertreten, Ihre Körpersprache gezielt einsetzen, sich auf herausfordernde Anlässe vorbereiten und so auch heikle Situation meistern können.

Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, individuelle Fragen an die Referentin zu stellen. Zusätzlich erhalten sie nach Abschluss des Webinars die verwendeten Präsentationsfolien als Skript.

Die Durchführung erfolgt via MS Teams.

Programm:

Techniken der Gesprächsführung, z.B. Loriot Strategie, Judo Technik, Sahnetörtchen-Tool und Kommunikativer Dreisatz

Argumentativer Aufbau, z.B. Fünfsatz, Ist-Soll, Pro-Contra

Aspekte des aktiven Zuhörens

Das passende Mindset: Wie Sie Situationen positiv beeinflussen

Positive Sprache & positive Rhetorik

Praxisbeispiele

Dieses Webinar richtet sich an Team- oder Abteilungsleiter, Geschäftsführung, Gruppenverantwortliche, Projektmanager, Organisatoren und Meetingverantwortliche: Die Veranstaltung eignet sich für alle, die ihre Themen und Botschaften noch besser vermitteln und ihre Kommunikationskompetenz erweitern möchten.

Referentin Dr. Simone Richter ist freiberufliche Kommunikationstrainerin, PR-Beraterin und Rhetorikcoach. Sie begleitet Unternehmen unterschiedlichster Branchen, Institutionen und Ministerien und kenn die Bedürfnisse von Mittelstand, Industrie und öffentlicher Hand. Die promovierte Kommunikationswissenschaftlerin und ehemalige Redakteurin der Stuttgarter Zeitung beherrscht interne und externe Kommunikation aus verschiedenen Perspektiven.

Key Facts

Termin: Mittwoch, 28. Oktober 2026, 14.30 - 16.30 Uhr

Teilnahmegebühr: Standardticket 135 Euro zzgl. MwSt. / 160,65 Euro inkl. MwSt.

Mindestgruppengröße: 10 Personen

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem Durchführungstermin

Die Durchführung erfolgt via MS Teams

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