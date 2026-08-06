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Auftrittstraining für Führungskräfte | dpa-Akademie

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Hamburg (ots)

Individuelles Training mit Fokus auf Souveränität, Wirkung, Krisensicherheit und persönlicher Präsenz

Ein starker Auftritt entscheidet darüber, wie Sie als Führungskraft wahrgenommen werden - ob vor Mitarbeitenden, im Interview oder in herausfordernden Situationen. In diesem Workshop mit Alice Häuser trainieren Sie gezielt, wie Sie Ihre Botschaften klar, souverän und authentisch vermitteln und dabei Präsenz zeigen. Auf Wunsch arbeiten wir mit Kameraübungen, um Wirkung und Körpersprache unmittelbar sichtbar zu machen und zu verbessern.

Überzeugendes Auftreten und souveräne Kommunikation auch in Krisensituationen

Sie lernen, auch in angespannten oder überraschenden Situationen sicher zu bleiben, klar zu kommunizieren und durch Körpersprache, Stimme und Haltung zu überzeugen. Dabei steht Ihre individuelle Wirkung im Mittelpunkt: Wir analysieren Ihren Auftritt, geben direktes Feedback und entwickeln praxisnah Strategien, um Ihr Auftreten in Gesprächen, Meetings oder Interviews professionell und authentisch zu gestalten.

Alice Häuser bringt mehr als 30 Jahre journalistische Erfahrung - von der Auslandskorrespondentin bis zur Trainerin für Führungskräfte und Pressesprecher - in dieses Training ein. Ihr Ansatz verbindet mediale Expertise, Methoden wie Storytelling und authentisches Auftreten vor der Kamera mit einer Feedbackkultur, die Sie nachhaltig stärkt.

Programm

Persönliche Wirkung analysieren: Körpersprache, Stimme, Sprache

Souveränität und Präsenz gezielt aufbauen - auch in kritischen Situationen

Sicherheit im Umgang mit Medien und Publikum gewinnen

Praktische Übungen auf Wunsch mit Videoanalyse

Individuelles Feedback und Handlungsstrategien für Ihren Alltag als Führungskraft

Dieses Training richtet sich an Führungskräfte, Entscheiderinnen und Entscheider, die ihre persönliche Wirkung schärfen, sicher auftreten und in Medien- oder Krisensituationen souverän agieren wollen. Auch Journalistinnen und Journalisten, die im Namen ihrer Redaktion oder ihrer eigenen Medienmarke eine starke Podiums- oder Bühnenpräsenz zeigen wollen, profitieren von der Praxiserfahrung der Journalistin und Medientrainerin Alice Häuser.

Referentin Alice Häuser ist zertifizierte Medientrainerin (BMTD) und seit über 30 Jahren Journalistin in TV, Radio und Print. Sie trainiert Führungskräfte, Pressesprecher und Expertinnen darin, selbstbewusst aufzutreten, Botschaften klar zu formulieren und mit persönlicher Präsenz zu überzeugen.

Eckdaten

Dauer: je nach inhaltlichen Anforderungen 4 bis 8 Stunden inkl. Pausen

Termin: nach Absprache

Kosten für Vorbereitung und Durchführung: Abhängig von der vereinbarten Dauer und Ihren individuellen Besonderheiten erstellen wir für Sie gerne ein persönliches Angebot.

Durchführungsort: in Ihrem Unternehmen, in externen Locations oder in unseren Räumlichkeiten.

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