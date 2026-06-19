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Digitale Recherche, Verifikation und Faktencheck für Journalisten

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Hamburg (ots)

Faktenbasierte Information und Kommunikation stärken, Fake News entlarven und souverän mit Desinformation umgehen: Dieses Inhouse-Training vermittelt essenzielles Wissen zu professionellen Tools, Vorgehensweisen und Techniken.

Digitale Recherche ist heute eine Schlüsselkompetenz. Stefan Voß, KI-Experte und Verification Officer bei dpa, erläutert in diesem zweitägigen Inhouse-Workshop das notwendige Know-how für digitale Recherche und journalistische Verifikation. Redaktionen und journalistische Teams lernen, wie sie Informationen im digitalen Raum suchen und bestätigen oder ihre bestehenden Kenntnisse verfeinern können.

Strukturierte Recherche und Faktenchecks in Zeiten von KI-generierten Inhalten

Dieses Training entwickelt einen systematischen Ansatz für journalistische Recherche und Faktencheck: Die Teilnehmenden erfahren, wie sie Informationen strukturiert finden, visuelle Inhalte überprüfen, Accounts einschätzen und KI-generierte Inhalte erkennen.

Stefan Voß von dpa vermittelt, wie Sie Suchmaschinen mit präzisen Operatoren effektiv nutzen, um relevante Informationen schneller zu finden. Ein Schwerpunkt liegt auf der Verifikation visueller Inhalte: Mit der Fotorückwärtssuche lassen sich Bilder auf Ursprung und Kontext prüfen.

Authentifizierung von Social Media- und Multimedialen Inhalten

Darüber hinaus geht es um die Verifikation von Social-Media-Accounts: Wie lassen sich Profile einschätzen? Welche Indikatoren sprechen für Authentizität, welche für Inszenierung oder Desinformation? Ein weiterer zentraler Bestandteil ist der Umgang mit KI-generierten Inhalten. Sie lernen, typische Merkmale synthetischer Bilder und Videos zu erkennen und Risiken einzuordnen.

Die Archivierung relevanter Informationen spielt in der redaktionellen Arbeit eine wichtige Rolle, ist aber zunehmend mit Schwierigkeiten verbunden. Stefan Voß zeigt, wie man gelöschte Inhalte finden kann und gibt einen Überblick über die eingeschränkten Archivierungsmöglichkeiten.

Methodische Grundlagen für schnelle Entscheidungen im Redaktionsalltag

Der Workshop kombiniert methodische Grundlagen mit praktischen Übungen und realitätsnahen Beispielen. Ziel ist es, Routinen zu entwickeln, die sich unmittelbar in den Arbeitsalltag integrieren lassen, ob unter Zeitdruck im Newsroom oder bei strategischen Entscheidungsprozessen.

Programm

Fotorückwärtssuche und Analyse visueller Inhalte

Account-Verifikation auf Social Media

Professionelle Suchstrategien mit Suchoperatoren und erweiterten Google-Techniken

KI-generierte Inhalte erkennen und einordnen

Inhalte systematisch archivieren

Einen strukturierten Workflow für digitale Recherche entwickeln

Der Workshop bietet viele Möglichkeiten zur intensiven Interaktion mit dem Trainer und zur Reflektion der eigenen Aufgaben und Herausforderungen. Stefan Voß richtet diese Schulung auf den aktuellen Kenntnisstand und die individuellen Anforderungen der Gruppe aus.

Dieses Training richtet sich an Mitarbeitende in Online-, TV,- Print- und Audio-Reaktionen sowie an Investigativ-Journalisten, Faktencheckerinnen und Newsdesk-Teams. Erste Vorkenntnisse und Praxiserfahrungen im Kontext journalistischer Recherche sind für eine gewinnbringende Teilnahme empfohlen.

Unser Experte:

Stefan Voß arbeitet seit 1998 als Journalist bei dpa. Er war mehr als 10 Jahre Auslandskorrespondent, u.a. als Büroleiter in Moskau. Seit langem gilt er als ausgewiesener Social-Media-Profi und Verifikationsexperte. Seine tiefgreifende Expertise kann er in seiner aktuellen Position als Verification Officer in vielen Schulungen und Beratungsprojekten optimal ausspielen.

Key Facts

Termin und Dauer: mindestens 2tägig. Weiteres nach Absprache

Kosten abhängig von Dauer, Aufwand für die individuelle Vorbereitung und: Besonderheiten der Durchführung

Gruppengröße: bis zu 16 Teilnehmende.

Stornierung: kostenfrei möglich bis 28 Tage vor dem vereinbarten Durchführungstermin. Bis 14 Tage vor diesem Termin ist eine Verschiebung nach Absprache kostenfrei möglich

Durchführung in Präsenz vor Ort bei Ihnen. Oder in den Räumen von dpa in Berlin oder Hamburg.

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