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KI im Journalismus - Grundlagen der Generativen KI für Redaktionen

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Hamburg (ots)

Grundlagen, Chancen und Risiken der gängigen KI-Tools: Lernen Sie in dieser Inhouse-Schulung, wie Redaktionen und journalistische Teams die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz für sich nutzen und strukturiert einsetzen können.

Generative KI ist längst kein Zukunftsthema mehr. Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitsprozesse in Redaktion, Kommunikation und Analyse grundlegend. Sprachmodelle wie ChatGPT, Gemini oder Claude werden bereits in vielen Organisationen eingesetzt - häufig jedoch ohne klares Konzept oder realistische Einschätzung ihrer Leistungsfähigkeit.

Funktionsweisen von KI verstehen und gewinnbringend einsetzen

Wer KI verantwortungsvoll und gewinnbringend einsetzen möchte, benötigt ein solides Verständnis ihrer Funktionsweise, Möglichkeiten und Grenzen. Stefan Voß, KI-Experte und Verification Officer bei dpa, erläutert in diesem zweitägigen Inhouse-Workshop das notwendige Know-how, um generative KI für das journalistische Geschäft strategisch zu bewerten, gezielt einzuführen und professionell zu steuern.

In diesem Training vermittelt Stefan Voß von dpa ein fundiertes technisches und strategisches Grundverständnis und beantwortet u.a. diese Fragen:

Wie funktionieren Large Language Models - von Trainingsdaten bis Wahrscheinlichkeitsberechnung?

Warum produzieren KI-Systeme Halluzinationen? Und wo liegen ihre Grenzen?

Welche Chancen ergeben sich für Produktivität, Recherche und Analyse?

Welche Risiken (Bias, Fehlinterpretationen, rechtliche Fragen) müssen berücksichtigt werden?

Wie prompten wir richtig? Und wie bauen wir uns eigene Assistenten?

Darüber hinaus entwickeln die Teilnehmenden eigene Anwendungsfälle und skizzieren ein prototypisches KI-Einführungsprojekt für ihren Verantwortungsbereich.

Programm

Wie KI lernt: Von Trainingsdaten zu Antworten - was passiert eigentlich im Sprachmodell?

Halluzinationen verstehen: Warum KI-Systeme Fakten erfinden und wie Sie das minimieren können

Prompting-Strategien: Strukturierte Eingaben für bessere, zuverlässigere Ergebnisse

Schnell oder tief? Welcher Chatbot-Modus sich für welche Aufgaben eignet

Historische Entwicklung der KI: Von den festen Regeln zur Wahrscheinlichkeit

Eigene KI-Projekte: Grundlagen für die Entwicklung maßgeschneiderter KI-Anwendungen in der Praxis

Praxisnahe Workshop-Inhalte nach individuellen Anforderungen

Der Workshop bietet viele Möglichkeiten zur intensiven Interaktion mit dem Trainer und zur Reflektion der eigenen Aufgaben und Herausforderungen. Stefan Voß richtet diese Schulung auf den aktuellen Kenntnisstand und die individuellen Anforderungen der Gruppe aus.

Für eine gewinnbringende Umsetzung der Schulung und für die intensive Bearbeitung komplexer Fragen und Aufgaben ist eine mindestens zweitägige Dauer erforderlich. Wir empfehlen eine Durchführung in Präsenz vor Ort bei Ihnen oder in den Räumen der dpa in Hamburg oder Berlin.

Dieses Training richtet sich an alle, die im Kontext von Journalismus und redaktionellen Prozessen arbeiten: Journalistinnen, Redakteure und Ressortverantwortliche. Auch Projektverantwortliche für Digital- und Innovationsprojekte, Research-Teams und Analysten sowie Verantwortliche für Prozessoptimierung profitieren von dieser fundierten Grundlagenschulung.

Erfolgreiche Teilnahme auch ohne Vorkenntnisse

Es sind keine weitergehenden Vorkenntnisse im Einsatz von KI-Tools erforderlich. Aber auch Teilnehmende mit bestehenden Praxiserfahrungen werden aus diesem Workshop hilfreiche Tipps und neue Aspekte für Ihren Arbeitsalltag mitnehmen können. Für eine gewinnbringende Teilnahme sollten die Teilnehmenden Zugang zu einem Chatbot wie ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity o.ü. haben. Dabei ist die Verwendung der jeweiligen Gratisversion ausreichend.

Unser Experte:

Stefan Voß arbeitet seit 1998 als Journalist bei dpa. Er war mehr als 10 Jahre Auslandskorrespondent, u.a. als Büroleiter in Moskau. Seit langem gilt er als ausgewiesener Social-Media-Profi und Verifikationsexperte. Seine tiefgreifende Expertise kann er in seiner aktuellen Position als Verification Officer in vielen Schulungen und Beratungsprojekten optimal ausspielen.

Key Facts

Termin und Dauer: mindestens 2tägig. Weiteres nach Absprache

Kosten abhängig von Dauer, Aufwand für individuelle Vorbereitung und Besonderheiten der Durchführung

Gruppengröße: bis zu 16 Teilnehmende.

Stornierung: kostenfrei möglich bis 28 Tage vor dem vereinbarten Durchführungstermin. Bis 14 Tage vor diesem Termin ist eine Verschiebung nach Absprache kostenfrei möglich

Durchführung in Präsenz vor Ort bei Ihnen. Oder in den Räumen von dpa in Hamburg.

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