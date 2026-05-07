Revell GmbH & Co. KG

Revell Flowers: Der moderne Muttertags-Gruß

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Bünde (ots)

Egal wann, egal wo: Mütter sind immer für ihre Kinder da und unterstützen sie in jeder Lage. Jeder der passend zum Muttertag ein ganz besonderes Dankeschön sucht, wird bei Revell fündig: Mit der neuen Produktlinie Revell Flowers wird der klassische Blumenstrauß neu gedacht. Die kreativen DIY-Sets aus farbig bedrucktem Holz stehen für eine moderne und liebevolle Geste der Wertschätzung. Die farbenfrohen Akzente verwelken nie und schenken Freude auch lange nach dem Muttertag. So wird aus dem klassischen Blumengruß eine individuelle Überraschung, die "Danke Mama" ganz neu interpretiert.

Hier finden Sie die neuen Revell Flowers im Video: https://youtu.be/Ohs7nRd68Eg

Die Revell Flowers werden aus präzise geschnittenen farbig bedruckten Holzteilen zusammengesteckt, dazu enthält das Set eine moderne Vase zum Zusammenbau. Sie verströmen als erste DIY-Blumen dank eines Duftringes einen floralen Duft, der optional in der Vase platziert werden kann.

Zum Start gibt es drei verschiedene Sträuße, allesamt zusammengestellt aus aufeinander abgestimmten, täuschend echt aussehenden Blumenarrangements. Das Modell "Flower Garden" (UVP: 29,99EUR) besteht aus 181 Teilen, die Lilien, Pfingstrosen und Tulpen sind in ansprechenden rosa und lila Tönen gehalten. Der Strauß "Dream of Roses" (UVP: 29,99EUR) mit 326 Teilen beeindruckt mit 5 romantischen roten Rosen. Mit 360 fein ausgearbeiteten Teilen bietet "Blossom Festival" (UVP: 29,99 EUR) nicht nur langen Bauspaß, sondern ermöglicht besonders filigrane Blütenformen. In der passenden Vase setzen die blauen und weißen Blüten von Lavendel, Narzissen und Vergissmeinnicht auch optisch ein echtes Highlight.

Ob elegant oder auffällig und farbenreich: die neuen Revell Flowers halten für jeden das passende Blumen-Arrangement bereit und verbinden kreativen Bauspaß mit langlebiger Dekoration. Ein Muttertags-Geschenk, das nicht nur beim Zusammenbauen Freude schenkt, sondern auch lange Zeit als liebevolle Erinnerung jeden Raum verschönert.

Weitere Informationen finden Sie unter revell.com

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