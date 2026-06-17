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SEO- und GEO-gerechte Pressemitteilungen erstellen und Sichtbarkeit erhöhen

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Hamburg (ots)

Praxisnahe Tipps für mehr Sichtbarkeit von Pressemitteilungen in Zeiten von KI

Pressemitteilungen sind immer noch ein wichtiger Bestandteil einer guten Kommunikationsstrategie, aber nur wenn sie auch gesehen und gelesen werden. Neben guten Inhalten sollten vor allem die Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung berücksichtigt werden, um bei Google oder KI-Modellen Sichtbarkeit für die eigenen Inhalte zu erhalten. Dieses Webinar vermittelt, wie Sie dafür günstige Voraussetzungen schaffen.

Auch Pressemitteilungen benötigen SEO

Das Schreiben von Pressemitteilungen folgt eigenen Regeln und Formalien. Dabei beachten jedoch längst nicht alle PR-Profis die Funktionalität der gängigen Suchmaschinen, v. a. Google. Immer wichtiger wird es zudem, dass die eigenen Inhalte auch in den Antworten von KI-Tools wie ChatGPT oder den Google AI Overviews berücksichtigt werden. Um in den Suchergebnissen an prominenter Stelle gefunden zu werden, müssen Pressemitteilungen und Dokumente die richtigen Anforderungen erfüllen.

Sichtbarkeit ist das neue Nummer 1 Ranking

Im Kampf um Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit in der Content-Flut braucht es SEO-/GEO-optimierte Texte und Dokumente. Um ein "gutes" Ranking in den Suchergebnissen bei Google & Co zu erhalten und um außerdem in den Antworten der gängigen LLMs berücksichtigt zu werden, sind nicht nur Struktur und Gliederung des Textes essenziell. Auch die eigene Website und externe Presseportale können wichtig sein, um die Wahrnehmung für die eigenen Pressemitteilungen zu erhöhen.

Christian Hartung, SEO-/GEO-Spezialist im Team Visibility & Performance bei dpa-Custom Content, erläutert, worauf es für die Sichtbarkeit ankommt und wie wichtig Headlines, Keywords und korrekte Textstrukturen sind. Was sind E-E-A-T-Faktoren und warum sind sie heute so wichtig? Sie lernen, wie Sie Ihre Texte zielgerichtet optimieren können. Und warum multimediale Inhalte und hochwertige Links relevant sind, aber auf die richtige Art zum Einsatz kommen sollten.

Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, individuelle Fragen zum Thema an die Referenten zu stellen.

Die Durchführung erfolgt auf MS Teams.

Programm

Wie Suchmaschinen funktionieren

Worauf Suchmaschinen bei der Darstellung der Ergebnisse achten

Welche Inhalte KI-Tools wie z. B. ChatGPT für ihre Antworten heranziehen

SEO- und GEO-gerechte Pressemitteilung: so geht´s

Die passenden Keywords für Headline und Text finden

Die richtigen Textstrukturen berücksichtigen

Das Webinar ist geeignet für Kommunikationsverantwortliche und PR-Profis in Unternehmen, Verbänden und Agenturen, die Auffindbarkeit und Sichtbarkeit Ihrer Pressemitteilungen nicht nur bei Google, sondern auch bei ChatGPT & Co sicherstellen wollen.

Unser Experte und SEO/GEO-Specialist Christian Hartung arbeitet seit 2021 im Team Visibility & Performance bei dpa-Custom Content und verantwortet dort Inhalte für unterschiedlichste Projekte. Er bringt seine Expertise regelmäßig als Dozent in praxisorientierten Workshops ein. Zuvor war er in bei verschiedenen Unternehmen und Agenturen tätig, mit Schwerpunkten auf Projektmanagement, Marketing und Suchmaschinenoptimierung (SEO). Christian Hartung verfügt über einen Masterabschluss in Medienwirtschaft der Technischen Universität Ilmenau.

Key Facts

Termin: Freitag, 28. August 2026, 11:00 - 12:30 Uhr

Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt.

Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende

Zur Anmeldung

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

Durchführung via MS Teams

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