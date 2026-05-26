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OneRepublic, Robin Schulz, Rita Ora uvm. - Internationale und deutsche Stars beim Autostadt Festival 2026

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Wolfsburg (ots)

Wissen Sie schon, was Sie in den Sommerferien machen? Ich hätte da eine Idee: Wie wäre es mit einem Ausflug nach Wolfsburg zum Autostadt Festival? (3. Juli bis 16. August) Das bedeutet in diesem Jahr, sechs Wochen lang Konzerte mit internationalen und deutschen Stars auf zwei Bühnen und Angeboten für die ganze Familie. Was uns da in diesem Sommer alles erwartet, weiß Mario Hattwig.

Sprecher: Über 30 Konzerte auf zwei Bühnen - in der Autostadt ist in diesem Sommer richtig was los. Das Areal wird zu einer aufregenden Festival-Location, so Edith Gerhardt, Geschäftsführerin der Autostadt.

O-Ton 1 (Edith Gerhardt, 16 Sek.): "Mit internationalen Highlights wie OneRepublic, Rita Ora und Calum Scott, aber auch mit dem deutschen Top-DJ Robin Schulz. Dazu kommen starke Live-Acts aus Europa, etwa Milow, Amy Macdonald, Safri Duo, Natasha Bedingfield sowie Zucchero und Jovanotti."

Sprecher: Neben Robin Schulz sind auch einige weitere deutsche Acts vertreten wie Gregor Meyle, Laith Al-Deen und Bausa.

O-Ton 2 (Edith Gerhardt, 14 Sek.): "Und wir freuen uns besonders auf Peter Heppner und Marcus Meyn von Camouflage - zwei Stimmen, die viele sofort wiedererkennen. Uns war wichtig: Eine gute Mischung aus großen Namen und echten Live-Konzerten, die man im Sommer einfach draußen erleben will."

Sprecher: Neu in diesem Jahr ist, dass es über den gesamten Festival-Zeitraum hinweg jede Woche unterschiedliche Shows, Workshops und Mitmach-Formate gibt - zu wechselnden Themen wie Mobilität, Sport oder Musik. Und auch beliebte Klassiker wird es wieder geben.

O-Ton 3 (Edith Gerhardt, 22 Sek.): "Cool Summer Island, die schwimmende Insel im Hafenbecken mit Sandstrand, Tretbooten und echtem Urlaubsgefühl. Im Park sorgen ein mobiles DJ-Set und unsere große Hüpflandschaft am Kundencenter für Bewegung und Spaß, gerade für unsere Familien. Und das Schöne ist, man kann den ganzen Tag entspannt bei uns verbringen und ihn dann am Abend unter freiem Himmel bei einem Konzert ausklingen lassen."

Sprecher: Und wie bei jedem guten Festival, gibt es natürlich auch hier kulinarische Highlights.

O-Ton 4 (Edith Gerhardt, 19 Sek.): "Unsere Gäste erwartet ein Foodmarket mit vielen frisch zubereiteten Angeboten, unkompliziert und für jeden Geschmack etwas dabei. Die Bandbreite reicht von Klassikern wie der Currywurst bis hin zu internationalen modernen Gerichten. Dazu kühle Drinks und entspannte Plätze im Park. Perfekt für einen sommerlichen Festivaltag."

Edith Gerhardt über die diesjährigen Sommerhighlights in der Autostadt Wolfsburg. Besten Dank für das Gespräch!

"Danke Ihnen und wir freuen uns auf einen wunderschönen Sommer mit Ihnen in der Autostadt.!"

30 Konzerte an 45 Tagen - unter anderem mit OneRepublic, Robin Schulz, Rita Ora, Zucchero und Safri Duo und ziemlich viel Festivalatmosphäre. Das komplette Sommerfestival-Programm, Tickets und viele wichtige Infos für einen Besuch in Wolfsburg gibt's online unter Autostadt PUNKT de SLASH Sommer.

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