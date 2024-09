Die richtige Bildsprache finden und erfolgreich einsetzen / Ein Online-Seminar der news aktuell Academy

news aktuell Academy

Die Visualisierung von Informationen und Botschaften ist ein zentraler Erfolgsfaktor guter Kommunikation. Je stärker das mediale Dauerrauschen ist und je niedriger die Aufmerksamkeitsspanne der Zielgruppe, desto dringender benötigen Unternehmen und Marken eine einprägsame, überzeugende Bildsprache. Petra Sammer führt Sie ein in die Kunst des visuellen Storytellings und gibt Ihnen praktische Tipps und Tricks, wie Sie Ihre Themen mit den passenden visuellen Instrumenten mehr Aufmerksamkeit verschaffen - online und offline.

So nutzen Sie Bildmaterial strategisch und setzen es wirkungsvoll ein

Kein PR-Profi kommt an der Macht der Bilder vorbei. Ganz besonders, wenn KI-Programme wie Midjourney oder Dall-E die Bildproduktion einfach machen. Doch nicht jedes Bild eignet sich. Die Fülle an Fotos, Grafiken und Videos im Netz und die damit einhergehende Beliebigkeit und Verwechselbarkeit machen es schwierig, herauszustechen und Zielgruppen effektiv visuell zu erreichen. Denn Bilder sind nicht nur Dekoration. Sie sollten strategisch eingesetzt werden, passend zur eigenen Marke. Gleichzeitig sollen sie auch überraschen und Sehgewohnheiten durchbrechen, um zum eigentlichen Content zu locken. Dieses Webinar hilft Ihnen, wirksames Bildmaterial zu identifizieren und eine eigene, starke Bildsprache zu finden.

Ob Infografik, Foto oder Bewegtbild - die Kunst des visuellen Storytellings ist vielfältig. Hier erfahren Sie, worauf es bei der Bildauswahl ankommt. Sie lernen Instrumente des Storytellings auf visueller Ebene kennen. Sie erhalten praktische Tipps und Tricks, um Ihre Botschaften und Informationen aufmerksamkeitsstark zu vermitteln und worauf Sie achten sollten, wenn Sie mit KI-Programmen arbeiten. Petra Sammer schärft Ihre Sinne für die Auswahl effektiver Bilder, zeigt Praxisbeispiele und gibt Ihnen Bildkonzepte an die Hand, die Sie direkt umsetzen können.

Programm

Wirkmechanismen visueller Kommunikation

Bewertungskriterien für aufmerksamkeitsstarke Bilder

Anleitung für die passende Bildsprache in externer und interner Kommunikation

6 erfolgreiche Bildkonzepte, die Sie einfach anwenden können

Tipps und Tricks für die Bildauswahl und Arbeit mit KI-Programmen

Das Webinar richtet sich an Mitarbeitende aus den Bereichen (Online)-Marketing, Unternehmenskommunikation, PR und Öffentlichkeitsarbeit, Redakteure

Sprecherin Petra Sammer ist Inhaberin von pssst... und ehemalige Chief Creative Officer der Kommunikationsagentur Ketchum. Die Münchenerin widmet sich nach 25 Jahren im internationalen Agenturgeschäft ihrer Leidenschaft, dem Storytelling und der Ideenfindung. Sie ist Jurorin für verschiedene Awards in der Kommunikationsbranche, u.a. Cannes Lions, D&AD, Clio und hat so Einblicke in die kreative Arbeit internationaler Agenturen und Unternehmen. Sie motiviert und inspiriert heute als Sprecherin, Coach und Dozentin Kreativteams in ganz Europa. Als Autorin steht sie hinter erfolgreichen Sachbüchern wie "Storytelling - Strategien und Best Practices für PR und Marketing" und "Visual Storytelling" aus dem O´Reilly Verlag (www.petrasammer.com)

Eckdaten für das Online-Seminar Die richtige Bildsprache finden und erfolgreich einsetzen

Termin: Donnerstag, 14. November 2024, 11:30 - 13:00 Uhr

Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.

Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt. Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende

Stornierung: kostenfrei möglich bis eine Woche vor Durchführung

