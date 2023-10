LEONINE Studios

Britischer Oscar®-Kandidat:

THE ZONE OF INTEREST

von Jonathan Glazer

mit Sandra Hüller und Christian Friedel

Nach der Weltpremiere von THE ZONE OF INTEREST im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes, wo Jonathan Glazers Drama im Mai mit dem großen Preis der Jury ausgezeichnet wurde, feiert der Ausnahme-Film auf großen Festivals weltweit weitere künstlerische Erfolge. So auch im September und Oktober, wo das Drama beim Toronto International Film Festival für Furore sorgte und Premiere beim Filmfest Zürich feierte. Der komplett auf Deutsch gedrehte Film ist zudem offizieller britischer Kandidat im Oscar®-Rennen.

THE ZONE OF INTEREST wurde im Rahmen der Filmkunstmesse in Leipzig mit dem Gilde Filmpreis als Bester Internationaler Film ausgezeichnet und Hauptdarstellerin Sandra Hüller mit dem Ehrenpreis der AG Kino - Gilde Deutscher Filmkunsttheater geehrt. THE ZONE OF INTEREST wird am 29. Februar 2024 in den deutschen Kinos starten.

Regisseur und Drehbuchautor Glazer ("Under the Skin - Tödliche Verführung", "The Fall") ließ sich für den Film von dem gleichnamigen Buch des verstorbenen Autoren Martin Amis inspirieren. Sein Film beleuchtet die Schrecken des Holocaust aus der Perspektive von Rudolf und Hedwig Höss, dem Kommandanten von Auschwitz und seiner Familie, die in ihrem Bilderbuchheim Mauer an Mauer mit dem Vernichtungslager ein äußerst privilegiertes Leben führen.

Rudolf Höss wird portraitiert von Christian Friedel ("Das weiße Band", "Elser - Er hätte die Welt verändert"). In der Rolle von Höss' Frau Hedwig brilliert Sandra Hüller ("Anatomie eines Falls", "Toni Erdmann"). Das Produktionsdesign stammt von Chris Oddy ("Under the Skin - Tödliche Verführung"), Kameramann ist der vielfach preisgekrönte DOP Lukasz Zal ("Ida", "Cold War - Der Breitengrad der Liebe"). Der Film wurde in Polen gedreht.

