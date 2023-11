ams OSRAM

Mehr Helligkeit im Kfz-Fahrlicht: ams OSRAM präsentiert die dritte Generation von OSLON® Submount PL-LEDs

Premstätten, Österreich und München, Deutschland (ots)

Die neuen OSLON® Submount PL-LEDs unterstützen die direkte Montage auf dem Kühlkörper und ermöglichen so Systemkosteneinsparungen in Standard-Abblend- oder Fernlichtscheinwerfern.

Erhältlich in zwei Größen der Lichtaustrittsfläche, so dass Kunden die Wahl haben, die Effizienz zu optimieren oder das ideale Gleichgewicht zwischen Helligkeit und Effizienz zu erreichen.

Die OSLON® Submount PL wird in einer Standard-Submount-Fläche geliefert und kann als Ersatz für weniger helle Konkurrenzprodukte genutzt werden.

ams OSRAM (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter intelligenter Sensoren und Emitter, bringt heute die nächste Generation seiner beliebten LED-Familie OSLON® Submount PL auf den Markt, die den Herstellern von Scheinwerfermodulen und -produkten für die Automobilindustrie eine höhere Helligkeit und mehr Designflexibilität bietet.

Auf Grundlage interner Daten sind die OSLON® Submount PL-LEDs der dritten Generation rund 9 % heller als die der zweiten Generation. Sie bieten Automobilherstellern die Möglichkeit, die Systemkosten für neue Scheinwerferdesigns zu senken. Mit der Einführung der neuen Gen3-Produkte soll die starke Marktposition der OSLON® Submount PL-Familie bei statischen Standardscheinwerfern für Fahrzeuge der Einstiegsklasse und Elektrofahrzeuge beibehalten werden.

ams OSRAM bietet die OSLON® Submount PL Gen3-Familie in Varianten mit einer von zwei Optionen für die lichtemittierende Fläche (LEA) an, was den Scheinwerferherstellern die Flexibilität gibt, unterschiedliche Kundenspezifikationen in einem Produkt mit einem einzigen Platinenlayout zu erfüllen:

Die (1030 µm)2 LEA-Option bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen hoher Leuchtdichte und hoher Effizienz.

Die (1150 µm)2 LEA-Option ist für hohe Effizienz optimiert.

Philipp Puchinger, Product Marketing Manager für Automotive Forward Lighting bei ams OSRAM, sagt: "Diese neuen LEDs sind sowohl für statische Scheinwerferdesigns geeignet, bei denen die Lichtquelle direkt auf dem Kühlkörper montiert ist und somit keine Hochleistungsleiterplatte mehr benötigt wird, als auch für Standardmodule, bei denen die LED auf einem Open-Frame-Gehäuse montiert ist. In beiden Fällen bietet die Einführung der neuesten Generation der OSLON® Submount PL-LEDs den Automobilherstellern einen Weg zu höherer Effizienz und niedrigeren Systemkosten."

Überlegene Leistung und Qualität

Die neuen LEDs zeichnen sich wie die früheren Generationen der OSLON® Submount PL-Produktreihe durch eine gute Qualität und Nutzen aus. Sie werden in eng spezifizierten einfarbigen Bins geliefert, die es den Herstellern ermöglichen, ihren Bestand zu optimieren und den Montageprozess zu vereinfachen. Die LEDs bieten außerdem eine hohe thermische Stabilität und ein gleichmäßiges Strahlungsmuster, das sich durch eine homogene Farb-über-Winkel-Strahlung auszeichnet.

Die OSLON® Submount PL Gen3-Produkte sind ab sofort mit einer (1030 µm)2 LEA zur Bemusterung verfügbar. Die Bestellnummern lauten KW2 C2LNL3.TK (Zwei-Chip-Modul) und KW3 C3LNL3.TK (Drei-Chip-Modul).

Versionen mit einer (1150 µm)2 LEA werden ab Dezember 2023 zur Bemusterung zur Verfügung stehen. Die Bestellnummern lauten KW2 C2LPL3.TK (Zwei-Chip-Modul) und KW3 C3LPL3.TK (Drei-Chip-Modul).

Für weitere technische Informationen oder zur Anforderung von Mustern besuchen Sie bitte unsere Automotive & Mobility Webseite.

