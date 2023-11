Emotionales Finale der Viba sweets / Promotion mit großem Gewinnspiel zum 130-jährigem Jubiläum

Viba sweets GmbH

In der Viba Nougat-Welt Schmalkalden stand am 4.11.2023 ein gläserner Tresor mit 130.000,00 EUR und sorgte für Spannung bei den Teilnehmern am Event "Knack den Tresor".

Sieben Wochen dauerte die größte Promotion in der Geschichte des Thüringer Unternehmens Viba sweets. Das für seine zart schmelzenden Nougatprodukte bekannte Unternehmen, der weltweit unter der Marke Viba vertrieben werden, blickt auf die erfolgreichste Verkaufsförderungsaktion in der 130-jährigen Geschichte zurück.

300.000 Promotionscodes waren im gesamten Bundesgebiet unterwegs und die Mehrzahl davon auf den Nougat Jubiläumsbeuteln Classic, Krokant und Royal mit 20% mehr Inhalt für die treuen Viba Kunden.

Rund 30.000 Teilnahmecodes wurden im Promotion-Zeitraum auf der Gewinnspielseite eingegeben und es konnten mehr als 1.800 Gewinne namhafter Partner ausgeschüttet werden.

Vom Luxusurlaub im Hotel "The Grand Green" in Oberhof bis hin zum 5,00 EUR Gutschein für die zahlreichen Viba Shops, fieberten die Teilnehmer vor allem dem großen Finale entgegen, welches am 4.11.2023 in der Viba Nougat-Welt in Schmalkalden stattfand.

Wer die Teilnahme am Event "Knack den Tresor" gewonnen hatte, musste sich nur eine 5-stellige Zahl ausdenken und ins Zahlenschloss des gläsernen Tresors eingeben und damit seine Chance auf 130.000,00 EUR wahren. Jeder Teilnehmende durfte drei Mal tippen.

Die Viba Nougat-Welt ist ein Erlebnis für die ganze Familie und dies wurde auch wieder am ersten Novemberwochenende 2023 eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Leider wurde der Tresor nicht geknackt, aber die über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben einen spannenden Nachmittag in einer der schönsten Eventlocation Thüringens verbracht. Kulinarische Köstlichkeiten, süß und herzhaft, mit Nougatbrunnen und Torte im Tresor-Design und selbstgemachten Pralinen am Stil sorgten für Abwechslung und verkürzten die Wartezeit der Teilnehmer.

Da es sich um ein streng reglementiertes Glücksspiel handelte, wurden die Kandidaten einzeln an den Tresor gerufen, charmant tänzerisch begleitet von zwei Models.

Knisternde Spannung bis zum Ende und fröhliche Gesichter, auch wenn am Ende des Tages der Tresor nicht geknackt wurde, da jeder eine Viba-Präsent Box mit nach Hause nehmen durfte, prall gefüllt mit Nougat- & Schokoladen Spezialitäten aus dem Hause Viba - ein süßer Trost.

Und ja, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen aus allen vier Himmelsrichtungen: Berlin, Simmerrath, Lübeck und München. Das unterstreicht die bundesweite Beliebtheit der Marke Viba, die den zartesten Nougat in Deutschland herstellt.

Die Viba sweets GmbH steht mit ihren Marken Viba und HEILEMANN für unvergleichbare Qualität, höchsten Genuss & emotionale Geschenkideen, begründet durch Kompetenz und Tradition seit 1893. Der Thüringer Süßwarenhersteller Viba ist mit über 60 % Marktführer im deutschen Nougatriegel-Markt und bietet mit mehr als 30 verschiedenen Nougaterzeugnissen die größte Nougatvielfalt. Die im Allgäu ansässige Confiserie HEILEMANN ist etablierter Anbieter einer bemerkenswerten Auswahl an hochwertigen Pralinen, Schokoladentafeln und Schokoladenhohlfiguren.

