Ali Türüt und Patrick Grabowski von der United Promotion GmbH: 5 Anzeichen, an denen Unternehmer erkennen, dass sie ihren Vertriebsprozess optimieren müssen

Der Vertrieb spielt eine zentrale Rolle für den Erfolg von Unternehmen: Schließlich bildet er die Brücke zwischen dem Angebot und der Kundennachfrage. Ein effektiver Vertriebsprozess sichert nicht nur den Umsatz, sondern fördert auch die Kundenbindung und das Markenimage. In einem wettbewerbsintensiven Geschäftsumfeld ist ein leistungsstarker Vertrieb daher unerlässlich für die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens. Woran Unternehmer erkennen, dass ihr Vertriebsprozess einer Optimierung bedarf, erfahren Sie hier.

Ohne einen gut optimierten Vertriebsprozess kein Erfolg - das ist die Realität, mit der sich heutzutage jedes Unternehmen auseinandersetzen muss. Ein effizienter Vertrieb kann nicht nur die Kundenzufriedenheit steigern, sondern gleichzeitig auch dazu beitragen, die Vertriebskosten zu senken und den Umsatz zu steigern. Dennoch läuft der Vertrieb in vielen Unternehmen noch immer nicht optimal. Zwar wird vielerorts versucht, durch gezielte Schulungen die Verkaufsfähigkeiten zu stärken, doch um wirklich hilfreich zu sein, muss der Vertrieb in seiner Gesamtheit betrachtet werden. Genau hier gibt es in vielen Unternehmen häufig noch viel zu verbessern. "In unserer digitalen und schnelllebigen Zeit unterliegt auch der Vertrieb ständigen Veränderungen", betont Ali Türüt, der gemeinsam mit Patrick Grabowski die United Promotion GmbH gegründet hat. "Dabei ergeben sich immer wieder neue Chancen zur Vertriebsoptimierung - doch sie müssen auch erkannt und genutzt werden."

"Gerade im Vertrieb ist es entscheidend, dass alle Mitarbeiter einem klaren und bewährten Schema folgen", fährt Patrick Grabowski fort. "Studien zeigen nämlich, dass Unternehmen mit gut optimierten Verkaufsprozessen deutlich erfolgreicher agieren." Die Experten wissen, wovon sie sprechen: Mit der United Promotion GmbH bilden sie selbst Quereinsteiger und erfahrene Vertriebler zu echten Vertriebsprofis aus. Zu diesem Zweck begleiten Ali Türüt und Patrick Grabowski ihre Vertriebler mit vollem Engagement, ausgeklügelten Vertriebs-Tools und umfassendem Fachwissen auf ihrem Weg zu beruflichem Erfolg und mehr Unabhängigkeit. Spezialisiert sind die beiden Experten dabei auf den Vertrieb von Glasfasertechnologien, deren technische Überlegenheit für moderne Internetdienste unbestritten ist. Woran Unternehmer erkennen, dass sie ihren Vertriebsprozess optimieren müssen, veranschaulichen Ali Türüt und Patrick Grabowski anhand der folgenden fünf Anzeichen.

Anzeichen 1: Fehlende Kenntnis der Kennzahlen

Wenn Unternehmen keine klaren Antworten auf die Frage finden, wie sie ihre täglichen Vertriebsergebnisse erzielen, liegt das oft daran, dass ihnen die entscheidenden Kennzahlen unbekannt sind. Ohne genaue Daten ist es unmöglich, gezielt an den richtigen Stellschrauben zu drehen, um den Vertriebsprozess zu optimieren. Entsprechend wichtig ist es, die relevanten Zahlen sichtbar zu machen, um den Überblick zu behalten.

Anzeichen 2: Hohe Fluktuation und schwaches Onboarding

Eine hohe Mitarbeiterfluktuation und wenige neue Talente im Onboarding können darauf hinweisen, dass die Prozesse zwischen Marketing und Vertrieb nicht gut aufeinander abgestimmt sind. Wenn die Aussagen der Recruiter nicht zu den Werbeanzeigen passen, entsteht eine Diskrepanz, die sich negativ auf die Mitarbeiterbindung auswirken kann. Es ist wichtig, den Prozess zu harmonisieren, um ein stimmiges Gesamtsystem zu schaffen.

Anzeichen 3: Mangelnde Erfolge der Mitarbeiter

Wenn Vertriebsmitarbeiter das Unternehmen frühzeitig verlassen, weil sie keinen Erfolg haben, deutet das auf ein Problem im Ausbildungskonzept hin. In diesem Fall sollten frühzeitig die Prozesse während der Einarbeitung überwacht werden, um Schwachstellen zu erkennen und entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Nur durch gezielte Unterstützung können Mitarbeiter langfristig erfolgreich sein - und bleiben dann auch dem Unternehmen treu.

Anzeichen 4: Unklare Zuständigkeiten

Unklarheiten darüber, welcher Mitarbeiter für welche Prozesse verantwortlich ist, führen schnell zu Chaos und Unruhe. Wenn Mitarbeiter ständig von einer zur nächsten Abteilung geschickt werden, wirkt das unprofessionell und unsicher. Klare Verantwortlichkeiten sind unerlässlich, um einen reibungslosen Ablauf und eine gute Zusammenarbeit zu gewährleisten.

Anzeichen 5: Unzureichende Nutzung von Feedback

Ein erfolgreicher Vertriebsprozess lebt von regelmäßigen Feedback-Schleifen. Wenn kontinuierliches Feedback von Vertriebsmitarbeitern und Kunden fehlt, bleiben mögliche Schwachstellen im Prozess oft unentdeckt. Ein strukturiertes System, das auf ständige Analyse und Anpassung setzt, stellt sicher, dass Fehler frühzeitig erkannt und behoben werden können. Dadurch wird nicht nur die Zusammenarbeit verbessert, sondern auch sichergestellt, dass der Vertriebsprozess stetig weiterentwickelt werden kann.

