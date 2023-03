United Promotion GmbH

Die Kunst des Verkaufens: Wie erfolgreiche Direktvertriebler Kunden begeistern

Patrick Grabowski und Ali Türüt sind die Gründer und Geschäftsführer der United Promotion GmbH. Als Experten für den Vertrieb von Glasfaser bieten sie motivierten Menschen die Chance, einer selbstbestimmten Arbeit nachzugehen, die nicht nur profitable Verdienstmöglichkeiten, sondern auch echte Karrierechancen bereithält. Die Bewerber erhalten eine theoretische Einschulung, deren Inhalte sie anschließend unmittelbar in der Praxis anwenden können. Erfahren Sie hier, worin die Kunst des Verkaufens wirklich besteht und wie erfolgreiche Direktvertriebler ihre Kunden begeistern.

Die Kunst des Verkaufens ist eine wichtige Fähigkeit, die in vielen Bereichen des Geschäftslebens eine große Rolle spielt. Egal, ob man Produkte oder Dienstleistungen verkauft, Kunden zu begeistern und ihre Bedürfnisse zu verstehen, ist entscheidend für den Erfolg. Eine der beliebtesten Möglichkeiten, in den Vertrieb einzusteigen, ist der Direktvertrieb. "Viele Menschen sind fasziniert von der Aussicht, endlich ihr eigener Chef zu sein", weiß Patrick Grabowski, der gemeinsam mit Ali Türüt die United Promotion GmbH gegründet hat. "Es gibt viele gute Gründe, die Menschen dazu veranlassen, sich als Vertriebler selbstständig zu machen: Eine freie Zeiteinteilung, eine selbstbestimmte Tätigkeit sowie die Chance, durch hohe Provisionen und Boni ein attraktives Einkommen zu erzielen - um nur einige zu nennen."

Erfolgreiche Direktvertriebler zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, Kunden zu überzeugen und auf deren Bedürfnisse einzugehen. "Dazu gehört auch, dass sie über ausgezeichnete Verkaufs- und Verhandlungsfähigkeiten verfügen. Sie sind in der Lage, Kunden von ihren Produkten und Dienstleistungen zu überzeugen und gleichzeitig ihre Vorbehalte und Einwände zu überwinden", betont Ali Türüt. "Darüber hinaus sind erfolgreiche Direktvertriebler oft hervorragende Netzwerker und können Beziehungen zu potenziellen Kunden aufbauen und pflegen." Als Experten für den Vertrieb von Glasfaser wissen Patrick Grabowski und Ali Türüt genau, was einen erfolgreichen Vertriebler ausmacht. Bei der United Promotion GmbH lernen angehende Medienberater daher die Vertriebs- und Verkaufstechniken der Profis.

Das richtige Mindset entwickeln

Erfolgreiche Direktvertriebler zeichnen sich durch eine unerschütterliche Entschlossenheit und den starken Wunsch aus, ihre Ziele zu erreichen. Sie sind bereit, hartnäckig zu bleiben, mit Widrigkeiten umzugehen und ihren Weg konsequent zu verfolgen. Es sind Fleiß und Durchhaltevermögen, die entscheidend dazu beitragen, Erfolge im Verkauf zu erzielen. Die Überzeugung, dass man seine Ziele erreichen kann und die Bereitschaft, hart dafür zu arbeiten, führt letztendlich zur Belohnung der eigenen Anstrengungen.

Empathie und Vorbereitung: Kundenbedürfnisse kennen und erfüllen

Um potenzielle Kunden für sich zu gewinnen, ist es unerlässlich, gut vorbereitet zu sein und einen durchdachten Plan zu verfolgen. Erfolgreiche Verkäufer entwickeln ein feines Gespür für die Bedenken und Unsicherheiten ihrer Gesprächspartner, um diese gezielt mit passenden Argumenten zu entkräften. Eine empathische Herangehensweise und das Vermögen, die Bedürfnisse des Gegenübers zu erkennen und darauf einzugehen, sind unverzichtbare Fähigkeiten für den Verkaufserfolg.

Anpassungsfähigkeit und kontinuierliche Weiterbildung: Schlüssel zur Beständigkeit im Vertrieb

Auch im Verkauf gilt: Wer auf der Stelle tritt, macht keine Fortschritte. Erfolgreiche Direktvertriebler sind bereit, ihre Vorgehensweise anzupassen, wenn sie erkennen, dass sie nicht weiterkommen. Kritik ernst zu nehmen und daraus zu lernen, ist essenziell für den Erfolg. Außerdem sind erfolgreiche Direktvertriebler nicht nur flexibel und anpassungsfähig, sondern auch bestrebt, sich ständig weiterzubilden. Sie erkennen, dass der Verkauf ein dynamisches Umfeld ist, in dem es notwendig ist, sich kontinuierlich an veränderte Marktbedingungen und Kundenanforderungen anzupassen. Durch regelmäßige Fortbildungen und Schulungen bleiben sie auf dem neuesten Stand und können so ihr Wissen und ihre Fähigkeiten stets erweitern, um den Herausforderungen des Vertriebs gewachsen zu sein. Zudem ist es wichtig, sich ständig weiterzubilden, Best Practices anzunehmen und von den Besten im Geschäft zu lernen.

Fokussierung auf ein Spezialgebiet: Die Stärke der Konzentration

Es mag verführerisch sein, sich auf eine Vielzahl von Produkten oder Dienstleistungen gleichzeitig zu konzentrieren. Erfolgreiche Verkäufer hingegen erkennen die Bedeutung der Fokussierung auf ein bestimmtes Gebiet, um den Kunden den Mehrwert ihres Angebots präzise vermitteln zu können. Durch die Konzentration auf ein spezifisches Produkt oder eine Dienstleistung können Vertriebsprofis ihren Kunden effektiver veranschaulichen, warum dieses Angebot für sie von Bedeutung ist und wie es ihren Bedürfnissen gerecht wird.

