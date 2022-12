United Promotion GmbH

Schleppende Digitalisierung: Jetzt heißt es, Glasfaser mieten

Hameln (ots)

Dank der Pandemie wurde die Digitalisierung in Deutschland weit vorangetrieben. Das Thema schnelles Internet durch Glasfaser kann hier jedoch nicht Schritt halten: "Dabei sollten insbesondere die Wohngebiete mit schlechtem Internet jetzt Glasfaser mieten", sagt Patrick Grabowski.

"Nicht nur für den Job, auch in der Schule und in der Freizeit wird gutes Internet benötigt - der Ausbau von Glasfaser wird in der Zukunft nur noch wichtiger." Grabowski hat sich auf den Vertrieb von Glasfaser spezialisiert und spricht gemeinsam mit seinem Team jeden Tag mit dutzenden potenziellen Kunden. Gerne berichtet er in diesem Beitrag über die Vorteile des Anschlusses und warum man jetzt darauf setzen sollte.

Netzausbau in Deutschland verläuft noch immer verhalten

Abbrechende Verbindungen, stockende Zoom-Meetings und langsames Arbeiten im Homeoffice - viele Haushalte und Unternehmen sind noch immer vom schnellen Internet abgekoppelt. Während in den Städten gerade der mobile 5G-Netzausbau immer weiter voranschreitet, haben viele Gemeinden gerade in den ländlichen Regionen täglich unter langsamen Verbindungsgeschwindigkeiten zu leiden. Dies liegt vor allem an den seinerzeit in Deutschland massenhaft verlegten Kupferkabeln, die noch immer das Rückgrat des heimischen Datennetzes bilden:

Verlegt wurden diese Leitungen ursprünglich als bloße Telefonkabel, weshalb sie meist eine Verbindungsgeschwindigkeit von höchstens 16 Mbit in der Sekunde erlauben. Zuvor eher ärgerlich, wurde die Langsamkeit des heimischen Datennetzes durch die gewachsene Bedeutung von Homeoffice und Videokonferenzen zwischenzeitlich zur echten Wirtschaftsbremse. Doch dem wird nun glücklicherweise entschieden begegnet - die Anbieter wollen in den nächsten Jahren das deutsche Glasfasernetz beträchtlich ausbauen.

Die Vorteile von Glasfaser

Internetverbindungen mit Glasfaser haben dabei beträchtliche Vorteile, denn mit der Glasfasertechnologie sind hohe Datenübertragungsraten möglich geworden. So können Privatkunden theoretisch mit 1 GBit/s und gewerbliche Kunden mit bis zu 100 GBit/s im Download rechnen - für viele Haushalte noch immer eine schier unglaubliche Übertragungsrate. Unternehmer und Arbeitnehmer können zudem beruflich gleichermaßen von der stabilen und zuverlässigen Glasfaserverbindung profitieren: Vorbei sind die Zeiten, in denen Videokonferenzen oder das Arbeiten am PC immer wieder unterbrochen werden mussten. Selbst große Datenpakete lassen sich inzwischen in wenigen Sekunden teilen.

Zudem können auch die Schulen mit Glasfaser sicher und schnell auf Online-Unterricht setzen, da keine langen Wartezeiten oder Verbindungsabbrüche die Lehrinhalte behindern. Nicht zuletzt erlaubt eine Glasfaserverbindung, die heute zum Alltag gehörende Internetnutzung im privaten Bereich störungsfrei und für alle Familienmitglieder gleichzeitig zu ermöglichen. Wo Unterhaltungsmedien, soziale Netzwerke und Streaming-Dienste fester Bestandteil der Freizeitgestaltung geworden sind, zeigen sich die Vorteile einer starken Leitung besonders deutlich.

Mit der Miete von Glasfaser zu zukunftsfähigem Internet

Diese Vorteile hat auch die Politik erkannt und fördert den Breitbandausbau in Deutschland mit Mitteln in Milliardenhöhe. Dabei forciert nicht nur die Deutsche Telekom den Glasfaserausbau: Auch immer mehr private Unternehmen wollen von den Subventionen profitieren und verbauen eigene Gigabitanschlüsse in den Städten und Gemeinden. Die so entstehenden Glasfasernetze lassen sich dabei nicht nur durch die Gemeinden anmieten:

Auch Vermieter und Eigentümer können den Wert einer Immobilie mit einem Glasfaseranschluss nachhaltig erhöhen, indem sie den deutlich gestiegenen Bedarf nach zukunftsfesten Anschlüssen in den Häusern und Liegenschaften decken. Da der Breitbandausbau auch in Schulen und Unternehmen noch lange nicht abgeschlossen ist, hält der deutsche Markt hier großes Wachstumspotenzial bereit. Wer als Vertriebspartner im Glasfaserbereich tätig werden möchte, kann daher von den vielfältigen Möglichkeiten der Vermietung und Vermittlung dieser zukunftsträchtigen Technologie profitieren.

