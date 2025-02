Scrive

Mit erfolgreicher QTSP-Zertifizierung: Scrive bietet qualifizierte elektronische Signaturen

Berlin (ots)

Scrive, ein führender Anbieter von Lösungen für elektronische Signaturen, hat den Status eines Qualified Trust Service Providers (QTSP) erhalten. Mit dieser Zertifizierung kann Scrive digitale Transaktionen zuverlässig und grenzüberschreitend unterstützen und damit der kontinuierlich wachsenden Nachfrage nach sicheren, Compliance-konformen und effizienten Geschäftsprozessen in einer zunehmend digitalen Welt gerecht werden. Aktuell bietet Scrive qualifizierte elektronische Signaturen in Schweden, in Zusammenarbeit mit der schwedischen BankID (SE BankID). Weitere Länder und nationale eIDs werden in Zukunft folgen - Scrive arbeitet bereits an einer Implementierung für Deutschland.

Mit einem zunehmenden Fokus auf digitalen statt physischen Lösungen steigen sowohl die Nachfrage nach zuverlässigem Schutz in der digitalen Welt wie auch die Komplexität gesetzlicher Rahmenwerke. Als QTSP stellt Scrive sich diesen Herausforderungen mithilfe von Scrive QES, einer Lösung, die sicherstellt, dass Unternehmen die strengsten EU-Regulierungsstandards für sichere und rechtsverbindliche digitale Transaktionen erfüllen können.

Relevant dafür ist die eIDAS-Verordnung. Laut ihr ist ein QTSP befugt, elektronische Signaturen, Siegel und Zeitstempel zu erstellen und zu validieren sowie Zertifikate im Zusammenhang mit diesen auszustellen. Um den Status eines QTSP zu erhalten, muss ein Anbieter ein strenges Zertifizierungsverfahren durchlaufen und nach der Zertifizierung regelmäßige Audits durch eine von der EU beauftrage Aufsichtsbehörde bestehen.

Warum Qualifizierte Elektronische Signaturen (QES) an Bedeutung gewinnen

Insbesondere in Branchen wie dem Finanz- und Telekommunikationssektor sind Transaktionen oftmals hohen Betrugsrisiken ausgesetzt. QES bieten hier ein entscheidendes zusätzliches Level an Sicherheit, und Verbrauchern damit die Gewissheit rechtsverbindlicher und sicherer digitaler Transaktionen, gerade, wenn es angesichts einer kontinuierlich steigenden Menge an Betrugsversuchen und Fehlinformationen immer schwieriger wird, Vertrauen aufzubauen.

Unternehmen in der gesamten EU können QES nutzen, um aktuelle gesetzliche Anforderungen einfacher zu erfüllen und auf diese Weise insbesondere in stark regulierten Sektoren Wettbewerbsvorteile zu erlangen. Die Einhaltung der höchsten von der EU anerkannten Stufe elektronischer Signaturen ermöglicht es Unternehmen außerdem, diese Compliance rechtssicher nachzuweisen und so das Vertrauen in ihre digitalen Prozesse zu stärken.

Sichere digitale Transaktionen neu definiert

Mit dem Angebot eigener QES ist Scrive in der Lage, diesen höchsten EU-Standard für elektronische Signaturen anzubieten, der das gleiche Level and Rechtsverbindlichkeit wie eine handschriftliche Unterschrift bietet. Durch die sichere Verknüpfung der Signatur mit dem Unterzeichner bei gleichzeitiger Überprüfung seiner Identität über eine nationale elektronische ID (eID) stellt Scrive sicher, dass alle gesetzlichen Vorgaben für Transaktionen erfüllt werden, schützt die Integrität jedes signierten Dokuments und schafft so Vertrauen zwischen den beteiligten Parteien.

Mit seinem innovativen neuen Ansatz für QES setzt Scrive damit einen neuen Maßstab für sichere digitale Transaktionen. Im Gegensatz zu bisherigen Ansätzen, die auf proprietären eIDs basieren, nutzt Scrive temporäre, gemäß der eIDAS-Verordnung qualifizierte Zertifikate auf Basis nationaler eIDs. Auf diese Weise können Nutzer mit kompatiblen eIDs Dokumente schnell und ohne Vorbereitungsaufwand signieren, wodurch komplexe Prozesse vereinfacht werden. Unternehmen können auf diese Weise rechtsverbindliche Transaktionen mit nur wenigen Klicks abwickeln und gleichzeitig sicherstellen, dass auch strengste gesetzliche Anforderungen erfüllt werden, selbst in stark regulierten Sektoren.

Aktuell unterstützt Scrive die SE BankID in Schweden mit QES. In Zukunft sollen jedoch auch weitere eIDs unterstützt werden, um ein nahtloses und flexibles Signieren von Dokumenten grenzüberschreitend in der gesamten EU zu ermöglichen, mit besonderem Fokus auf Interoperabilität und Benutzerfreundlichkeit.

"Wir freuen uns, gemeinsam mit Scrive ab sofort qualifizierte elektronische Signaturen anbieten zu können. Mithilfe dieser Signaturen können Unternehmen ihren Kunden, Partnern und Stakeholdern ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit bieten, um volles Vertrauen in die Integrität ihrer Dokumente und dokumentenbasierten Prozesse zu schaffen. Die Scrive-Lösung trägt damit dazu bei, durch garantierte Sicherheit und Integrität, das Risiko der Nichteinhaltung gesetzlicher oder Compliance-Vorgaben zu minimieren", sagt Kaisa Fexe, Head of Marketing and Business der SE BankID.

"Mit Scrive QES können Unternehmen sicher sein, dass ihre digitalen Transaktionen den höchsten regulatorischen Standards entsprechen, sowohl in Schweden als auch im Rest der EU. Es geht dabei nicht nur darum, Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen, sondern auch darum, es Unternehmen zu ermöglichen, effizient und mit einem hohen Level an gegenseitigem Vertrauen zu arbeiten", sagt Mads Rebsdorf, CEO von Scrive.

