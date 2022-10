adindex GmbH

Kundenbindung fördern mit Cornerstone & Campaign.Plus

Paderborn/Simbach am Inn (ots)

Mit "Cornerstone" erhält das beliebte E-Mail-Marketing-Tool "Campaign.Plus" eine Erweiterung, die speziell den Einzelhandel in puncto Digitalisierung und Kundenbindung fördern und unter die Arme greifen soll.

Das Team hinter Campaign.Plus erkannte immer wieder, dass der Einzelhandel, Cafés und diverse Dienstleister sich nur zögerlich mit dem Thema E-Commerce und Newsletter-Marketing beschäftigen. Gründe dafür sind häufig das fehlende technische Verständnis, sowie die komplexen Datenschutzverordnungen in Bezug auf Newsletter. Und genau hier setzt Cornerstone an: In nur wenigen, leicht verständlichen Schritten erstellt der Nutzer, anhand eines einfachen Fragebogens, ein rechtlich gesichertes Impressum, sowie einen eigenen Mailverteiler. Auch ansprechende Designs für etwaige Newsletter-, Anmeldeseiten und Printmedien lassen sich mit Cornerstone einfach und unkompliziert erstellen.

Außerdem können mit Cornerstone entworfene Templates als Aufsteller, Visitenkarten, Rubbelkarten, Flyer oder Handouts mit einem QR-Code versehen, ausgedruckt und im Store ausgestellt bzw. an die Kunden verteilt werden. Der Kunde hat dann die Möglichkeit, diesen Code mit seinem Smartphone zu scannen und sich mit wenigen Klicks für einen Newsletter anzumelden und im gleichen Vorgang das Einkaufserlebnis zu bewerten - und zwar DGSVO konform.

Das Modul für Campaign.Plus ist in einer finalen Testphase und wird bereits bei ausgewählten Partnern eingesetzt. Die öffentlich zugängliche Version ist für das Ende des vierten Quartals dieses Jahres geplant.

Eine gewisse Bekanntheit erhielt das Paderborner Unternehmen (eine Tochter der Simbacher Webanizer AG und Paderborner Taurus Ventures GmbH) bereits durch das gleichnamige Marketing-Tool Campaign.Plus, welches eine deutsche Alternative zu Größen aus den Staaten wie Mailchimp & Co. darstellt. Der intuitive Template-Editor, sowie das faire Abo-System des Marketing-Tools überzeugen seit 2017 einen stetig wachsenden Kundenstamm, insbesondere unter den wachsenden Datenschutzanforderungen.

