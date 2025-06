Continu-ING GmbH

Ein Zeichen der Dankbarkeit: Continu-ING GmbH spendet 10.000 Euro an Heimatverein SV Lüxem

Andreas Scheibe und Christoph Eckstein von der Continu-ING GmbH zeigen, wie wichtig ihnen ihre Heimatverbundenheit ist: Mit einer Spende in Höhe von 10.000 Euro an den SV "Grünewald" Lüxem 1928 e. V. möchten die beiden Unternehmer gezielt die Vereinsarbeit ihres früheren Fußballvereins unterstützen. Die Spende steht für eine bewusste Rückbindung an persönliche Wurzeln und soll vor allem die Jugendarbeit des Vereins stärken – als Beitrag zu einem lebendigen Vereinsleben und einem stabilen Umfeld für kommende Generationen.

Andreas Scheibe, Gründer der Continu-ING GmbH: "Unsere tägliche Arbeit dreht sich um Bauprojekte, bei denen viele verschiedene Akteure zusammenarbeiten – Verantwortung, Kommunikation und Teamgeist spielen dabei eine zentrale Rolle. Genau diese Fähigkeiten haben wir damals im Verein gelernt. Der SV Lüxem hat uns von Kindes an geprägt: Beinahe täglich standen wir auf dem Fußballplatz, wo wir uns bei Wind und Wetter durch das Training kämpften – und gemeinsam als Team schließlich mit der 1. Mannschaft den Aufstieg in die Bezirksliga schafften. Es war eine prägende Zeit voller Triumphe und Rückschläge, voller Disziplin und Kameradschaft. Damals lernten wir, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen – eine Prägung, die später zum Fundament unseres unternehmerischen Erfolgs wurde. "Deshalb war für uns klar, dass wir mit unserer Spende etwas zurückgeben wollten."

Mit der Continu-ING GmbH mit Sitz in Wittlich haben es sich Andreas Scheibe und Christoph Eckstein zur Aufgabe gemacht, für einen professionellen Bauablauf zu sorgen. Das heißt, sie beraten ausführende Handwerksunternehmen bei der Durchführung von VOB-Projekten, hauptsächlich öffentliche Bauprojekte. Während Andreas Scheibe als Branchenkenner die operativen Abläufe am Bau verantwortet, bringt Christoph Eckstein seine langjährige Erfahrung als IT-Experte ein – insbesondere bei der Digitalisierung komplexer Prozesse. Gemeinsam haben die beiden Unternehmer ein Konzept entwickelt, das allen Kunden Sicherheit gibt – für einen reibungslosen Bauablauf auf allen Ebenen.

Mit ihrer Spende geht es Andreas Scheibe und Christoph Eckstein nicht nur darum, Danke zu sagen; es geht ihnen auch um die Zukunft des Vereins und um all die jungen Menschen, die heute und morgen ihre ersten sportlichen und sozialen Erfahrungen im SV Lüxem sammeln werden. Die Spende soll dabei helfen, die Jugendarbeit zu stärken, den Verein lebendig zu halten und neue Impulse zu ermöglichen. Das Geld soll in Trainingsangebote, Ausstattung und Projekte fließen, die Kinder und Jugendliche fördern. Denn die beiden Unternehmer wissen aus eigener Erfahrung, wie wertvoll es ist, in jungen Jahren Teil eines funktionierenden Vereinslebens zu sein – mit einer klaren Struktur, engagierten Trainern und einem starken Miteinander. Es ist ihr Wunsch, dass auch kommende Generationen diese prägende Zeit erleben dürfen, zumal auch sie heute noch eng mit den Menschen vor Ort verbunden sind – nicht zuletzt mit engagierten Vereinsmitgliedern wie Jörg Ehlen und Harald Wehlen, die sie als Mentoren und Vorbilder schätzen gelernt haben. Die Spende ist ein Zeichen der Wertschätzung für das langjährige Engagement dieser Menschen.

"Wir wissen, wie wichtig engagierte Trainer, ein stabiles Umfeld und gemeinsame Erlebnisse für junge Menschen sein können. Ein funktionierendes Vereinsleben kann ihnen Struktur, Perspektiven und Halt geben – und zwar ein Leben lang. Als ehemalige Vereinsmitglieder sind wir sehr dankbar für alles, was wir in unserer Jugend beim SV Lüxem erleben durften. Wir wünschen uns, dass auch kommende Generationen diese Erfahrungen machen können. Jahre später stehen wir als erfolgreiche Unternehmer an einem Punkt, an dem wir etwas zurückgeben können, um ein sichtbares Zeichen zu setzen – dafür, dass wirtschaftlicher Erfolg keine Einbahnstraße ist, sondern immer auch eine Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft mit sich bringt. Wir hoffen, mit unserer Spende ein Stück dazu beitragen zu können, dass der SV Lüxem lebendig bleiben und weiter wachsen kann", so Christoph Eckstein.

