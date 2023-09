Frey Import Services GmbH

5 Sterne im Green NCAP: ORA FUNKY CAT erreicht neuen Bestwert in der Kategorie "Energy Efficiency"

Ich bin Dein ORA FUNKY CAT und bringe Dich als vollelektrischer Wegbegleiter nicht nur sicher, sondern auch grüner und sparsamer an Dein Ziel - dank effizientem und optimalem Leistungseinsatz. Denn zukunftsweisende Mobilität bedeutet für mich, Verantwortung zu übernehmen - für Dich und die Umwelt. Dies bestätigen auch die Experten des anspruchsvollen Green NCAP 2023 mit einem neu gemessenen Bestwert bei der Analyse meines Ladevorgangs und einem Ergebnis von 5 Sternen in der Gesamtbewertung.

Das Green NCAP, kurz für New Car Assessment Program, setzt sich als unabhängige Initiative für die Entwicklung sauberer, energieeffizienter und möglichst umweltfreundlicher Fahrzeuge ein. Dabei nehmen sie die gesetzlichen Vorgaben als Grundlage ihrer Testverfahren und zeichnen die Fahrzeuge aus, die durch eine überdurchschnittliche Performance in den Bereichen "Energy Efficiency", "Clean Air" und "Greenhouse Gases" auffallen. In der Kategorie "Small Family Car" wurde ich als ORA FUNKY CAT umfangreich getestet.

Das besondere Highlight der Tester: mein sehr geringer Ladeverlust. "Mit einer Netz-zu-Batterie-Leistung von 93,2 Prozent erreicht der ORA FUNKY CAT einen neuen Bestwert, der so bislang nicht im Green NCAP gemessen werden konnte", hoben die Experten hervor.

Aufgrund meines rein elektrischen Antriebs kann ich darüber hinaus in der Kategorie "Clean Air" mit der bestmöglichen Punktzahl überzeugen. Über die herkömmlichen Ansprüche hinaus reduziere ich Schadstoffe und Treibhausgase auf ein Minimum und biete so laut den der Experten "eine hervorragende Leistung".

Aber auch beim "Greenhouse Gases Test", der neben den Emissionen während der Fahrt weitere Faktoren wie den Ladevorgang berücksichtigt, konnte ich mit meinem nachhaltigen Antrieb punkten. Dementsprechend erzielte ich sowohl im Labor unter warmen und kalten Bedingungen als auch auf der Landstraße oder der Autobahn sehr niedrige Verbrauchswerte.

Wie Du siehst, garantiere ich Dir sowohl ein emissionsfreies als auch effizientes und sehr sparsames Fahrerlebnis. Überzeug Dich selbst und besuche mich bei einem der über 150 ORA-Händler deutschlandweit. Mehr unter ora-motor.de/haendlersuche.

ORA FUNKY CAT 400 Pro/400 Pro+, 63 kWh Batterie, 126 kW (171 PS)Stromverbrauch kombiniert 16,5 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; elektrische Reichweite (EAER) 420 km, innerorts (EAER city) 653 km. Werte nach WLTP.**

**Die angegebenen Werte zu Verbrauch, Reichweite und CO2-Emission wurden nach VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2018/1832 ermittelt. Der WLTP-Prüfzyklus hat den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für diese Fahrzeuge keine NEFZ-Werte und keine CO2-Effizienzklassen vorliegen. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie und zur Reichweite hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen-, Verkehrs-und Wetterbedingungen, Klimaanlageneinsatz etc. Dies und zusätzliche Ausstattungen sowie Zubehör können zu höheren als den angegebenen Verbrauchswerten sowie ggf. einer geringeren als der angegebenen elektrischen Reichweite führen.

Hinweis: Verbrauch und Reichweite eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Energieausnutzung durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und von anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der DeutschenAutomobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, und unter dat.de/co2 unentgeltlich erhältlich ist.

