Frey Import Services GmbH

EIN FUNKY MEILENSTEIN: Über 3000 ORA FUNKY CAT auf deutschen Straßen

Bild-Infos

Download

Friedberg (ots)

Für viele Deutsche ist das Auto mehr als nur ein Fortbewegungsmittel - es ist ein treuer Gefährte und manchmal sogar ein Freund mit Namen. Genau diese persönliche Bindung spiegelt sich in der stetig wachsenden Anzahl an ORA FUNKY CATs wider, die in Deutschland nun zugelassen sind.

Deutschland wird funky: Der 3.060ste ORA FUNKY CAT hat im August seine Zulassung in Deutschland erhalten. Das stylishe Elektroauto im unverkennbaren Retro-Futurism-Design war damit im August das meistverkaufte chinesische Fahrzeug. Die Neuzulassungen des ORA FUNKY CAT stiegen gegenüber dem Vormonat um rund 900%.

Kein ORA FUNKY CAT ist wie der andere. Dank umfangreicher Individualisierungsmöglichkeiten und einem Sprachassistenten, der seinen Nutzer kennenlernt und sich voll und ganz auf ihn einstellt, wird jeder ORA FUNKY CAT zu einem unverkennbaren Unikat - und einem echten Freund im Alltag.

GWM ORA ist die Elektromarke des chinesischen Automobilkonzerns Great Wall Motor (GWM) und bietet die "Next Generation" der Elektroautos. GWM ORA steht hierbei für Open, Reliable und Alternative. Unter diesem Grundsatz bietet GWM ORA mit dem ORA FUNKY CAT seit Anfang dieses Jahres einen 100 % elektrischen Wegbegleiter mit innovativer Sprachassistenz, individuellen Accessoires und umfangreichen Komfortsystemen. Und das in verschiedenen Ausführungen und einer sportlichen GT-Version.

"Über 3000 zugelassene ORA FUNKY CAT sind ein starkes Signal für die wachsende Akzeptanz elektrischer Mobilität und für die Markenpräsenz von GWM ORA in Deutschland", sagt Jens Schulz, Geschäftsführer von O! Automobile, die den Vertrieb in Deutschland als Unternehmen der renommierten Emil Frey Gruppe verantwortet. Emil Frey, eine der größten Handelsgruppen Europas mit fast 100 Jahren Erfahrung im Automobilgeschäft, bringt insbesondere Expertise im Importgeschäft mit asiatischen Marken ein. Mit einem breit aufgestellten Händlernetz, über 150 Standorten bundesweit, ist GWM ORA von Anfang an nah an den Kundinnen und Kunden.

"Dieser Meilenstein zeigt uns, dass wir mit unserer Mischung aus Innovation, Komfort und Individualität den Nerv der Zeit treffen. Wir sind stolz darauf, dass sich so viele Menschen für den ORA FUNKY CAT als ihren persönlichen Weggefährten entschieden haben. Dabei ist die 3.060ste Zulassung nicht einfach nur eine Zahl, sondern sie beweist, dass die stringente Strategie, die wir mit der Marke und den Fahrzeugen fahren, aufgeht. Jeder ORA FUNKY CAT hat seine eigene Geschichte, seinen eigenen Namen und reflektiert die Persönlichkeit seines Besitzers", so Jens Schulz. "Dieser Trend kommt an".

Für alle, die den ORA FUNKY CAT noch nicht kennen, bietet GWM ORA kostenlose 24-Stunden-Probefahrten an. Ein Termin lässt sich unkompliziert über die Webseite ora-motor.de/probefahrt vereinbaren.

_________________________________

ORA FUNKY CAT Stromverbrauch kombiniert 16,8-16,5 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; elektrische Reichweite (EAER) 420-310 km, innerorts (EAER city) 653-462 km. Werte nach WLTP.**

**Die angegebenen Werte zu Verbrauch, Reichweite und CO2-Emission wurden nach VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2018/1832 ermittelt. Der WLTP-Prüfzyklus hat den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für diese Fahrzeuge keine NEFZ-Werte und keine CO2-Effizienzklassen vorliegen. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie und zur Reichweite hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen-, Verkehrs-und Wetterbedingungen, Klimaanlageneinsatz etc. Dies und zusätzliche Ausstattungen sowie Zubehör können zu höheren als den angegebenen Verbrauchswerten sowie ggf. einer geringeren als der angegebenen elektrischen Reichweite führen.

Hinweis: Verbrauch und Reichweite eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Energieausnutzung durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und von anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der DeutschenAutomobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, und unter dat.de/co2 unentgeltlich erhältlich ist.

About us

Ich bin nicht wie die anderen. Ich bin Dein Weggefährte, Dein Begleiter. Ob Du gerade im Stau stehst, ob Dir langweilig ist, ob Du in Gedanken bist, ob Du gerade träumst, singst, ob Dir zum Lachen oder zum Tanzen ist. Ich bin ORA. Und ich höre nur auf Dich: Mit meiner innovativen Sprachsteuerung kannst Du nicht nur Fenster, Klimaanlage und Sitzbelüftung steuern, sondern kannst Dir auch mit Deinem Lieblingsspiel die Langeweile im Stau vertreiben. Ich bin ein Unikat, genau wie Du. Denn wenn Du zu mir kommst, fange ich mit meiner individuellen Lichtanimation an zu leuchten. Ich begrüße Dich dann persönlich und lasse Dich nie im Stich - versprochen: mit 5 Jahren Garantie ohne Kilometerbegrenzung und Best in Class, wenn es um Sicherheit geht. Ich bin ORA, Dein Begleiter für den Alltag. Dein Freund. Vollelektrisch. ORA 100 % elektrisch. 100 % Du.

Original-Content von: Frey Import Services GmbH, übermittelt durch news aktuell