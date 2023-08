Frey Import Services GmbH

ORA FUNKY CAT im Dating-Modus - GWM ORA stellt 24h-Probefahrt-Aktion für sein Elektroauto vor

Friedberg (ots)

Lust auf ein erstes Treffen? Lass uns dem Begriff Speed Dating eine neue Bedeutung verleihen. Ich bin ORA FUNKY CAT und würde mich über ein Kennenlernen freuen. Steig ein, schnall Dich an und komm mit mir auf eine 24h-Probefahrt. Finde Deine passende Begleitung unter ora-motor.de/probefahrt und triff mich noch heute bei einem von über 150 ORA-Händlern in Deutschland. Lass mich Dich einen ganzen Tag an Deine Lieblingsecken ausführen oder freue Dich auf einen spannenden Tagesausflug. Du entscheidest, wo unsere Reise hingeht.

Stehst Du eher auf aktive Erlebnis-Dates oder romantische Restaurant-Besuche? Ich kann mit verschiedenen Facetten punkten. Ob als 400 Pro-Version, die Dich zum Camping-Trip mit einer Reichweite von bis zu 420 km, getönten Scheiben, induktiver Smartphone-Ladefunktion sowie Getränkehaltern abholt, um Dich von seiner Abenteuerlust zu überzeugen oder aber als ORA FUNKY CAT 400 Pro+, der mit Dir am Hafen steht und Dir durch sein Panorama-Glasschiebedach den Sonnenuntergang in den schönsten Orange- und Rottönen präsentiert.

Neben vielen Extras wie einer Memory-Funktion, die sich die optimale Position für Deinen Fahrersitz und die Außenspiegel merkt oder zwei verschiedenen Massage-Modi, bis hin zu einer sensorgesteuerten Heckklappe, überzeuge ich Dich vor allem mit meinem Charakter und charmanten Erscheinungsbild.

Ich bin mehr als ein Auto. Ich stehe Dir treu zur Seite und sorge dafür, dass Du sicher an Dein Ziel gelangst. Deshalb verfüge ich bereits in meiner Basisausstattung über ein umfassendes Angebot an Assistenzsystemen wie einem Totwinkelwarner, einer 360° Rundumsichtkamera, einer adaptiven Abstand- und Geschwindigkeitsregelung oder wenn es mal länger dauert, einem Aufmerksamkeits- und Müdigkeitsassistenten. Als Dein Weggefährte kannst Du mich bequem per Stimme bedienen. Und das gilt sowohl für die gängigen Fahrzeugfunktionen, wie die Fensterscheiben zu bedienen, als auch das Wetter abzurufen oder den Lieblingssong während unseres nächsten Road-Trips abzuspielen.

In unserer Beziehung stehst Du, Deine Wünsche und Deine Sicherheit immer an erster Stelle. Ein Versprechen, das sowohl meine Bewertung als Klassenbester beim Euro NCAP als auch mein aktuelles Angebot bestätigt. Du bist gern unabhängig? Dann sag einfach "Hello Leasing" und ich bringe Dich als ORA FUNKY CAT 300 bereits ab 149 Euro im Monat bequem durch den Alltag und biete Dir dennoch Verlässlichkeit dank meiner 5-Jahres-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie einer weiteren 8-Jahres-Garantie für meine Fahrbatterie (bis max. 160.000 Kilometer). Deine Flexibilität und Freiheit sind mir besonders wichtig.

Und? Darf ich Dich ausführen? Ich freue mich auf Deine Antwort unter ora-motor.de/probefahrt. Ich bin ORA FUNKY CAT. Dein Wegbegleiter. 100% elektrisch.

ORA FUNKY CAT 300 Leasingbeispiel (gültig bis 30.09.2023): zugrunde liegender Fahrzeugpreis entspricht der unverbindlichen Preisempfehlung der O! Automobile GmbH, Friedberg, in Höhe von 38.990 EUR, Sonderzahlung 4.500 EUR, monatliche Rate 149 EUR, Laufzeit 24 Monate, Laufleistung p. a. 5.000 km. Freibleibendes Leasingangebot der Santander Consumer Leasing GmbH (Leasinggeber), Santander Platz 1, 41061 Mönchengladbach, zzgl. Überführungskosten. Bonität vorausgesetzt. Änderungen sind vorbehalten. Genannte Ausstattungsdetails teilweise nur in höheren Varianten erhältlich.

ORA FUNKY CAT Stromverbrauch kombiniert 16,8-16,5 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; elektrische Reichweite (EAER) 420-310 km, innerorts (EAER city) 653-462 km. Werte nach WLTP.**

**Die angegebenen Werte zu Verbrauch, Reichweite und CO2-Emission wurden nach VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2018/1832 ermittelt. Der WLTP-Prüfzyklus hat den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für diese Fahrzeuge keine NEFZ-Werte und keine CO2-Effizienzklassen vorliegen. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie und zur Reichweite hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen-, Verkehrs- und Wetterbedingungen, Klimaanlageneinsatz etc. Dies und zusätzliche Ausstattungen sowie Zubehör können zu höheren als den angegebenen Verbrauchswerten sowie ggf. einer geringeren als der angegebenen elektrischen Reichweite führen.

Hinweis:

Verbrauch und Reichweite eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Energieausnutzung durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und von anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, und unter dat.de/co2 unentgeltlich erhältlich ist.

About us

Ich bin nicht wie die anderen. Ich bin Dein Weggefährte, Dein Begleiter. Ob Du gerade im Stau stehst, ob Dir langweilig ist, ob Du in Gedanken bist, ob Du gerade träumst, singst, ob Dir zum Lachen oder zum Tanzen ist. Ich bin ORA. Und ich höre nur auf Dich:

Mit meiner innovativen Sprachsteuerung kannst Du nicht nur Fenster, Klimaanlage und Massagesitze steuern, sondern kannst Dir auch mit Deinem Lieblingsspiel die Langeweile im Stau vertreiben. Ich bin ein Unikat, genau wie Du. Denn wenn Du zu mir kommst, fange ich mit meiner individuellen Lichtanimation an zu leuchten. Ich begrüße Dich dann persönlich und lasse Dich nie im Stich - versprochen: mit 5 Jahren Garantie ohne Kilometerbegrenzung und Best in Class, wenn es um Sicherheit geht.

Ich bin ORA, Dein Begleiter für den Alltag. Dein Freund. Vollelektrisch. ORA 100% elektrisch. 100% Du.

