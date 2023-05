ISOTEC GmbH

Balkone und Terrassen als Mehrwert

Professionelle Sanierung schafft im Handumdrehen Top-Zustand

Kürten

Mit einem Schritt ins Freie, die Natur und ggf. auch die Aussicht genießen: Balkone und Terrassen sind oft ein Highlight eines Hotelzimmers, einer Wohnung oder eines Hauses, weil sie genau diesen Mehrwert bieten. Umso wichtiger ist, dass sie in einem einwandfreien Zustand sind - nicht nur optisch, sondern auch bautechnisch. Das von ISOTEC entwickelte Profi-System zur Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff schafft beides - und das im Rekordtempo.

Ob Wellness-Hotel, Ein- oder Mehrfamilienhaus: Räume mit Balkon sind immer ein Wohntraum. Doch leider sind Balkone- und Terrassenflächen ganzjährig hohen Beanspruchungen ausgesetzt. Daraus resultieren häufig Risse in Böden und defekte Balkonwände. "Vor allem aber im Winter werden Balkone und Terrassen dann geschädigt", weiß Dipl.-Ingenieur Thomas Molitor, stellvertretender technischer Leiter des Sanierungsunternehmens ISOTEC. "Denn durch das Gefrieren eindringenden Wassers in den kalten Monaten und der damit verbundenen Ausdehnung entstehen hohlliegende oder abgesprengte Fliesenbeläge, sich ablösende Beschichtungen und abplatzender Putz an den angrenzenden Wänden. Dies ist nicht nur ein optischer Mangel, sondern beeinträchtigt auch die Nutzbarkeit."

Genaue Vor-Ort-Analyse und Sanierung

Bevor es an eine Balkon- oder Terrassensanierung geht, empfiehlt der ISOTEC-Experte, die Statik sowie besondere Gegebenheiten zu überprüfen. Dazu gehören beispielsweise Details wie Geländerpfosten, Randabschlussprofile, Entwässerungsrinnen, Abflüsse und das Vorhandensein eines Mindestgefälles von 1,5 Prozent, damit Regenwasser auch ablaufen kann. Besonders wichtig für eine anstehende Sanierung ist die Untersuchung der Aufbauhöhe der Balkon- oder Terrassenböden und die Anschlusshöhe z.B. an bodentiefe Fenster oder Balkontüren.

Die 'Aufbauhöhe' darf oft nur wenige Millimeter betragen, damit Türen, bodentiefe Fenster oder niveaugleiche Austritte ("Komfortschwellen") auch nach der Sanierung noch tadellos funktionieren. "Diese Anforderung erfüllt unser Balkonsanierungssystem mit einem speziellen Flüssigkunststoff und einer Gesamtschichtdicke (je nach Schutzschicht) von nur 4 bis 10 Millimetern", so Dipl.-Ingenieur Thomas Molitor.

Verschiedene Schutz- und Nutzschichten möglich

Nicht zuletzt kann - ganz nach Wunsch und Geschmack der Kunden - die Schutz- und Nutzschicht der Balkone in verschiedenen Farben und Dekoren ausgeführt werden. Ein dünnschichtiger Marmorkiesel- oder Coloritquarzbelag, aber auch eine Dickbeschichtung mit Colorchips-Einstreuung für eine hohe Rutschfestigkeit, sind verschiedene Optionen. Bei ausreichender Aufbauhöhe ist auch ein Platten- oder Holzbelag möglich.

Balkon wieder in Topzustand

"Mit dem Flüssigkunststoff-Sanierungssystem bringen wir Balkone und Terrassen in nur wenigen Tagen wieder in einen Top-Zustand", so das Resümee von Dipl.-Ingenieur Thomas Molitor von ISOTEC. "Der Schritt ins Freie, das Genießen der Natur und Aussicht sind dann wieder problemlos möglich."

