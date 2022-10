ADBAKER

Social Kampagnen neu gedacht: Performance Design hält Einzug im deutschen Mittelstand

Wer als mittelständisches Unternehmen neue Kunden erreichen möchte, der muss auch über Social Media seine Werbung schalten. Dabei ist Facebook weiterhin die reichweitenstärkste Plattform und bietet sowohl B2C- als auch B2B-Unternehmen einen effektiven Marketingkanal. Im größten sozialen Netzwerk weltweit, mit 47 Millionen Nutzer:innen allein in Deutschland, finden Unternehmen wichtige Kontaktpunkte für die effiziente Aussteuerung ihrer Werbebotschaften. Dank effizientem Targeting und mit einer gut durchdachten Werbestrategie erreicht der Mittelstand mit Facebook-Ads gezielt Kunden und reduziert Streuverluste. Dafür bedarf es jedoch entsprechender Expertise, die gerade im Mittelstand nicht automatisch vorhanden ist. Unternehmen wie der Arzneimittelkonzern MEDICE und die Bausparkasse Schwäbisch Hall AG setzen deshalb auf die Unterstützung von ADBAKER, um den Einstieg in das Social Media Advertising zu meistern.

"Performance Design" von Anfang an mitdenken

Die richtige Herangehensweise ist dabei gerade zu Beginn entscheidend. Mit Performance Design, einem ganzheitlichen Ansatz bei der Erstellung von Social-Media-Kampagnen, lassen sich die Key Performance Indicators (KPIs) effizienter erreichen. Der Ansatz ist Bestandteil des Performance-Marketings und bezieht sich auf das Zusammenspiel von gezielten, gestalterischen und psychologischen Faktoren. Diese sind auf die Kommunikation im Zielmedium angepasst, um definierte Conversionziele und KPIs zu erreichen. Dabei wird mit einem stetigen Wechselspiel zwischen Kreation, Testing, Analyse und Optimierung gearbeitet.

"Einer der wichtigsten Antriebe des Menschen, Entscheidungen zu treffen und zu handeln, sind seine Emotionen. Meist unweigerlich werden unsere Emotionen heute - gerade im jüngeren Alter - von Trends beeinflusst, auf die uns zum Beispiel Influencer:innen und Medien hinweisen", so Patrick Dermak, Co-Founder von ADBAKER. "Wir nutzen diesen Effekt, um Werbung auf diesem Wege mit Triggern zu beladen, die bei der Zielgruppe Emotionen auslösen. So kann für jedes Produkt ein Interesse geweckt werden."

Mit diesem Ansatz verhilft die Kölner Performance-Marketing-Agentur ADBAKER bereits seit 2015 Unternehmen zu gewinnbringenden Ergebnissen. Mit einem Team erfahrenen Spezialist:innen gehört ADBAKER zu den größten Social Advertisting Agenturen im DACH-Raum und verwaltet Werbebudgets zwischen 3.000 und 300.000 Euro per Monat und Kunde.

Nachweisliche Steigerung von Conversion und Markenwahrnehmung im Mittelstand

Durch die datengetriebene Herangehensweise und umfassende Expertise im Bereich Kreation von Werbeanzeigen, ist ADBAKER in der Lage, auch vermeintlich emotionslose Produkte Conversion-orientiert zu präsentieren. Der Arzneimittelkonzern MEDICE hat mit ADBAKER im laufenden Jahr den ersten Schritt in Richtung Social Media Advertising gewagt und direkt sichtbare Resultate erzeugt. Fabian Beger, Global Head Strategic Development OTC bei MEDICE, erklärt: "Für unser Produkt MediGel konnten wir neben einer außergewöhnlichen Conversion Rate von sechs Prozent, eine Vielzahl an positiven Reaktionen auf unsere Werbeanzeigen sammeln und unsere Markenwahrnehmung auf den neuen Kanälen stärken."

Mit der zielgerichteten Ansprache auf Facebook wird das Werbebudget deutlich effizienter eingesetzt und Streuverluste vermieden. Durch den "Social"-Charakter des Netzwerks lässt sich zudem deutlich besser mit der Zielgruppe interagieren, was gerade im Mittelstand entscheidend ist, um zu produktspezifischen Themen aufzuklären. Die Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, die traditionell überwiegend auf TV-Werbung setzte, konnten mithilfe von ADBAKER innerhalb eines Jahres ihre Conversion Rate um 34 Prozent steigern. Zusätzlich ist es dem Unternehmen gelungen, auch die junge Zielgruppe für das Thema Bausparverträge zu begeistern.

"Durch die Unterstützung von ADBAKER bei den Creatives und der richtigen datengetriebenen Herangehensweise im Performance-Marketing konnten wir mit zielgerichteter Werbung unser Adspend auf Facebook optimieren, Streuverluste vermeiden und so die Conversion Rate steigern. Bausparverträge waren für viele ein langweiliges Thema, doch zusammen mit ADBAKER haben wir es rechtzeitig geschafft, den Bausparvertrag passend zur Zinswende wieder ins Spiel zu bringen", erklärt Beate Schmitz, zuständig für Social Paid bei Schwäbisch Hall.

Mentoring für den Mittelstand

"Facebook ist ein wichtiger Werbekanal, mit dem sich wertvolle Leads erreichen lassen. Unsere Kund:innen haben Facebook als skalierbaren Kanal für sich entdeckt und sehen die eindrucksvollen Ergebnisse unserer Arbeit. Doch das reicht uns nicht. Wir wollen unsere Kund:innen in ihrer Weiterentwicklung maßgeblich unterstützen und beste Ergebnis mit dem vorhandenen Media-Budget erzielen. Dafür setzen wir auch auf Hilfe zur Selbsthilfe: Wir geben unser Wissen weiter und befähigen unsere Kunden, Werbebudgets richtig zu verwalten, ausdrucksstarke Visuals zu erstellen und langfristig ihre Kampagnen selbst zu schalten", sagt Simon Mader, Co-Founder von ADBAKER. Dazu wurde das ADBAKER Mentoring ins Leben gerufen. Hier erhalten Kunden digitale Trainingseinheiten, 1:1-Vorlagen, Checklisten und Workflows, mit denen sie einfach in das Thema Social Media Advertising einsteigen können und ihre Kampagnen nachhaltig skalieren und optimieren.

