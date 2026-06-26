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Erdbeben in Venezuela: SOS-Kinderdörfer bereiten Hilfe für betroffene Kinder und Familien vor

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Caracas (ots)

Nach zwei schweren Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 in Venezuela ist die Situation in den betroffenen Gebieten weiterhin unklar. Besonders schwer getroffen wurde der Norden des Landes. Nach offiziellen Angaben kamen bislang mindestens 235 Menschen ums Leben, mehr als 4.300 wurden verletzt. Aus Caracas und den umliegenden Regionen werden zahlreiche Schäden und Gebäudeeinstürze gemeldet. Die Regierung hat für Teile des Landes den Notstand ausgerufen.

Zwischen dem Epizentrum und Caracas befindet sich eines der SOS-Kinderdörfer in Venezuela. Nach ersten Rückmeldungen aus dem Land sind die dort betreuten Kinder und Mitarbeitenden den Umständen entsprechend wohlauf. Welche Schäden die Erdbeben an den Einrichtungen verursacht haben und wie sich die Situation der von den SOS-Kinderdörfern unterstützten Familien entwickelt, wird derzeit noch erfasst.

"Erdbeben treffen Kinder besonders hart. Sie erleben innerhalb weniger Sekunden, wie ihre vertraute Umgebung zusammenbricht und verlieren oft das Gefühl von Sicherheit und Halt. Viele Kinder stehen nach einer solchen Katastrophe unter Schock und benötigen neben materieller Hilfe vor allem Schutz und verlässliche Bezugspersonen", sagt Petra Sorge-Booms, Vorständin der SOS-Kinderdörfer weltweit. "Unsere Kolleginnen und Kollegen in Venezuela stehen im engen Austausch mit den betroffenen Gemeinden und prüfen fortlaufend, wo die dringendsten Hilfen benötigt werden."

Die SOS-Kinderdörfer verfolgen die Entwicklungen vor Ort mit großer Sorge und bereiten Unterstützungsmaßnahmen für betroffene Kinder und Familien vor.

Zu den dringlichsten Hilfsmaßnahmen gehören derzeit:

Notunterkünfte und Hilfsgüter des täglichen Bedarfs

Sauberes Trinkwasser sowie Hygiene- und Sanitärversorgung

Lebensmittel

Medizinische Versorgung

Schutz und Betreuung von Kindern, insbesondere wenn sie im Chaos von ihren Familien getrennt wurden

Psychosoziale Unterstützung für Kinder und ihre Bezugspersonen

Übergangslösungen, damit Kinder möglichst schnell wieder lernen und zur Schule gehen können

Die SOS-Kinderdörfer weltweit rufen zu Spenden für die Erdbebenopfer in Venezuela auf.

Online spenden:

Erdbeben in Venezuela: Jetzt Kindern helfen! | SOS-Kinderdörfer

Spendenkonto der SOS-Kinderdörfer weltweit

IBAN: DE22 4306 0967 2222 2000 00

Bank: GLS Gemeinschaftsbank

Stichwort: Erdbeben Venezuela

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