REMINDER: Interviewmöglichkeit: Ghada Hirzallah, Leiterin der SOS-Kinderdörfer in Palästina, zur Lage von Kindern in Gaza und im Westjordanland

München

Die humanitäre Lage in den Palästinensischen Gebieten ist dramatisch: Immer mehr Menschen sterben auf der Straße an Hunger und Krankheiten. Die Unterernährung nimmt zu, insbesondere bei Säuglingen und schwangeren Frauen. Der Zugang zu sauberem Wasser ist ein täglicher Kampf, die medizinische Versorgung kaum noch vorhanden. Die SOS-Kinderdörfer betreuen in einem provisorischen Camp 46 Kinder, die ihre Familie verloren haben. Die Hilfsorganisation musste hierher aus dem SOS-Kinderdorf Rafah fliehen, das im Krieg völlig zerstört wurde.

Auch im Westjordanland spitzt sich die Situation durch Militäroperationen und zunehmende Repressalien für die Zivilbevölkerung weiter zu. Die Bewegungsfreiheit der Menschen wird durch Checkpoints und immer wieder neue Straßensperren massiv eingeschränkt. Verschärft wird die Lage durch Angriffe radikaler Siedler auf palästinensische Dörfer.

Inmitten dieser humanitären Katastrophe setzt sich Ghada Hirzallah, nationale Leiterin der SOS-Kinderdörfer in Palästina, unermüdlich für Kinder und Familien ein. Vom 13. bis 15. Oktober ist sie in Berlin, vom 16. bis 17. Oktober in München und steht in dieser Zeit für Interviews zur Verfügung.

Ghada Hirzallah kann berichten:

- was der erneute Evakuierungsbefehl der israelischen Streitkräfte für die humanitäre Arbeit bedeutet, wie viele Menschen nun zusätzlich in der sogenannten "humanitären Zone" versorgt werden müssen - und wie die SOS-Kinderdörfer trotz der gefährlichen Lage weiter helfen.

- wie sie die politische Entwicklung einschätzt - etwa die Anerkennung Palästinas durch zahlreiche europäische Staaten, die Position Deutschlands und die Gefahr einer weiteren Eskalation im Westjordanland.

- wie Kinder und Familien im Westjordanland mit wachsender Gewalt, Unsicherheit und Perspektivlosigkeit leben - und welche langfristigen psychischen Folgen das für eine ganze Generation hat.

- wie ihre Mitarbeitenden in dieser Situation versuchen, den Kindern ein Weltbild zu vermitteln, das auf Menschlichkeit, Versöhnung und Hoffnung basiert - und warum genau das heute wichtiger ist denn je.

- und welche Erwartungen sie an die internationale Gemeinschaft stellt, um den Schutz und die Rechte der Kinder sicherzustellen.

Mit ihrer langjährigen Erfahrung als Leiterin der SOS-Kinderdörfer in Palästina ist Ghada Hirzallah eine eindrucksvolle Stimme, die die Lage der Kinder im politischen wie im humanitären Kontext beschreibt - und erklärt, wie Hilfe trotz aller Widrigkeiten noch möglich ist.

Boris Breyer Pressesprecher SOS-Kinderdörfer weltweit Tel.: 0160 - 984 723 45 E-Mail: boris.breyer@sos-kd.org

