SOS-Kinderdörfer weltweit und Omaze: Gemeinsam für Kinder in Not!

Die SOS-Kinderdörfer weltweit geben ihre Partnerschaft mit der innovativen Soziallotterie Omaze bekannt. Ziel der Zusammenarbeit ist es, soziale Verantwortung mit der Chance auf außergewöhnliche Gewinne zu verbinden.

Im Zentrum der Kooperation steht die "Omaze Millionen Euro Haus Lotterie", bei der Teilnehmer: innen für einen Einsatz von mindestens 10 Euro die Chance erhalten, ein stilvolles Haus in der Mecklenburgischen Seenplatte zu gewinnen. Ein fester Anteil der Erlöse fließt direkt in die Arbeit der SOS-Kinderdörfer weltweit und kommt dort zum Einsatz, wo Hilfe am dringendsten benötigt wird - etwa in Bildungsprogrammen, beim Schutz und der Fürsorge von Kindern und Jugendlichen sowie bei der Schaffung langfristiger Perspektiven für Familien in Not.

Verlost wird eine luxuriöse Immobilie im Bauhaus-Stil im Wert von 2,5 Millionen Euro - das erste Projekt dieser Art in Deutschland. Das Objekt liegt nur 20 Meter vom Wasser entfernt und verfügt über eine Panorama-Dachterrasse sowie modernste Ausstattung.

Jeder Losverkauf fördert direkt die Arbeit der SOS-Kinderdörfer weltweit und trägt zur Verbesserung der Lebensbedingungen zahlreicher Kinder und Familien bei.

Barbara Gruner, Vorstandsmitglied der SOS-Kinderdörfer weltweit, betont: "Diese innovative Zusammenarbeit bietet uns die Möglichkeit, nicht nur das Bewusstsein für unsere Projekte zu stärken, sondern auch das Leben von Kindern nachhaltig zu verbessern. Mit über 100 Millionen Euro, die Omaze bereits für britische Wohltätigkeitsorganisationen gesammelt hat, können wir durch die Mobilisierung zusätzlicher Ressourcen und die Unterstützung eines starken internationalen Partners unsere Wirkung in Deutschland und weltweit erweitern."

Auch Matt Pohlson, CEO und Gründer von Omaze, unterstreicht den besonderen Charakter des Projekts: "Die Einführung der Omaze Million Euro House Draw in Deutschland startet mit einem einzigartigen Haus. Diese Kampagne verbindet Luxus mit gesellschaftlichem Engagement und zeigt, dass gemeinsames Handeln Großes bewirken kann."

Neben dem Hauptpreis erwarten Teilnehmende attraktive Frühbucher-Gewinne, darunter Bargeldpreise und Luxusfahrzeuge. Jeder Losverkauf fördert direkt die weltweite Arbeit der SOS-Kinderdörfer und trägt zur Verbesserung der Lebensbedingungen zahlreicher Kinder und Familien bei.

Die Teilnahme an der Verlosung ist ab sofort unter www.omaze.de möglich.

So helfen die SOS-Kinderdörfer weltweit:

Seit über 75 Jahren leistet die globale Kinderrechtsorganisation wertvolle Arbeit, um die Lebensbedingungen von Kindern und Familien in über 130 Ländern nachhaltig zu verbessern. Jedes Kind hat das Recht auf Geborgenheit, Sicherheit und Chancen - unabhängig von Staatsangehörigkeit, Hautfarbe, Religion oder ethnischer Zugehörigkeit. Die SOS-Kinderdörfer weltweit arbeiten daran, diese Rechte zu verwirklichen, indem sie Kindern und ihren Familien in herausfordernden Lebenslagen zur Seite stehen. Mit einer starken Gemeinschaft aus lokalen Teams sowie ausgewählten Partnerorganisationen engagiert sich die Organisation in Deutschland und der Welt mit Projekten, die u.a. Kinderschutz, Familienstärkung, Bildung und humanitäre Hilfe in den Fokus rücken.

