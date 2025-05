Xi Jinping: China und Russland sollten Autorität von UN wahren und Interessen von Entwicklungsländern verteidigen

Shanghai (ots/PRNewswire) - CMG-News Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat am Dienstag die Großmodell-Innovations-Industriezone „Mo Su Kong Jian" inspiziert. Dabei informierte sich Xi Jinping über die Entwicklung der KI-Industrie in Shanghai durch kurze Videofilme, besuchte eine Ausstellung von Großmodellprodukten und hörte sich Informationen über die entsprechende technologische Forschung, Produktion und den Betrieb der jeweiligen Unternehmen an. Xi lobte ...

