CMG

Xi Jinping und EU-Politiker schicken Gratulationstelegramme zu 50 Jahren diplomatische Beziehungen

Beijing (ots/PRNewswire)

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping sowie EU-Ratspräsident António Costa und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen haben am Dienstag Gratulationstelegramme zum 50-jährigen Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und der EU ausgetauscht.

https://german.cgtn.com/2025/05/06/ARTI1746522196591709

Xi Jinping erklärte, China und die EU seien umfassende strategische Partner sowie zwei große Kräfte zur Förderung der Multipolarisierung, zwei große Märkte zur Unterstützung der Globalisierung und zwei Zivilisationen zur Ankurbelung der Vielfalt. Die chinesisch-europäischen Beziehungen gehörten bereits zu den einflussreichsten bilateralen Beziehungen weltweit. Sie hätten einen wichtigen Beitrag zur Vertiefung des Wohlstands der Bevölkerungen Chinas und der EU sowie zur Förderung von Frieden und Entwicklung der Welt geleistet.

Die beispiellosen Veränderungen in der Welt, wie es sie seit 100 Jahren nicht gegeben habe, beschleunigten sich derzeit. Die menschliche Gesellschaft befinde sich wieder an einem Scheideweg. Die gesunden und stabilen chinesisch-europäischen Beziehungen begünstigten nicht nur einander, sondern beleuchteten auch die Welt. Er lege großen Wert auf die Beziehungen zur EU und wolle sich gemeinsam mit António Costa und Ursula von der Leyen darum bemühen, das 50-jährige Jubiläum als Gelegenheit zu nutzen, um die Erfahrungen der Entwicklung der bilateralen Beziehungen zusammenzufassen, die strategischen Konsultationen zu vertiefen, das gegenseitige strategische Vertrauen auszubauen sowie die Positionierung der Partnerschaft zu festigen, so Xi Jinping.

Durch den Ausbau der gegenseitigen Öffnung und eine sorgfältige Lösung der Meinungsverschiedenheiten solle eine schönere Zukunft der bilateralen Beziehungen geschaffen werden, so Xi. China und die EU plädierten für Multilateralismus, verteidigten Fairness und Gerechtigkeit, lehnten unilaterale Tyrannei ab sowie bewältigten gemeinsam globale Herausforderungen. Sie sollten eine gleichberechtigte und ordnungsmäßige Multipolarisierung der Welt sowie eine allgemein wohlhabende und inklusive wirtschaftliche Globalisierung vorantreiben, um größere Beiträge zu Frieden, Stabilität, Entwicklung und Prosperität der Welt zu leisten.

Die beiden EU-Spitzenpolitiker erklärten in ihren Botschaften, China habe in den vergangenen 50 Jahren das schnellste nachhaltige Wirtschaftswachstum in der Geschichte erzielt. Vor dem Hintergrund der globalen Unsicherheit und der geopolitischen Veränderungen sei die EU bereit, ihre Partnerschaft mit China zu vertiefen, den Austausch und die Zusammenarbeit zu stärken, die Grundsätze und Prinzipien der UN-Charta zu wahren, bei der Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen zusammenzuarbeiten sowie Frieden, Sicherheit, Wohlstand und nachhaltige Entwicklung in der Welt zu fördern.

Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang tauschte am selben Tag ebenfalls Glückwunschbotschaften mit Costa und von der Leyen aus.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2680309/image_5019926_33301458.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/xi-jinping-und-eu-politiker-schicken-gratulationstelegramme-zu-50-jahren-diplomatische-beziehungen-302447228.html

Original-Content von: CMG, übermittelt durch news aktuell