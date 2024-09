SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V.

Schwere Überschwemmungen in Bangladesch: 1 Million Kinder und Erwachsene von Wassermassen eingeschlossen

Dhaka (ots)

5,8 Millionen Menschen in Bangladesch sind nach Angaben der SOS-Kinderdörfer von schweren Überschwemmungen betroffen, darunter über 2 Millionen Kinder. Besonders besorgt ist die Hilfsorganisation um über 1 Million Kinder und Erwachsene, die von den Wassermassen eingeschlossen sind. "Viele Gebiete sind komplett abgeschnitten, sodass die Menschen auch nicht mit dringend benötigen Hilfsgütern versorgt werden können", sagt Enamul Haque, Leiter der SOS-Kinderdörfer in Bangladesch.

Die Sturzfluten waren durch anhaltende heftige Regenfälle und eine Flutwelle im Osten Bangladeschs ausgelöst worden, über 500.000 Menschen haben Zuflucht in mehr als 3.400 Notlagern gesucht. Haque sagt: "Was die Betroffenen jetzt am dringendsten brauchen, sind Trinkwasser und Nahrung, medizinische Versorgung, Unterkünfte und sanitäre Einrichtungen. Kinder brauchen sichere Räume, Schutz vor Missbrauch und Ausbeutung sowie psychosoziale Unterstützung. Besondere Hilfe benötigen Kinder, die durch die Katastrophe ihre Eltern verloren haben oder von diesen getrennt wurden."

Enger Zusammenhang mit dem Klimawandel

Haque sieht die Überschwemmungen im engen Zusammenhang mit dem Klimawandel. Er sagt: "Weltweit gehört Bangladesch zu den am meisten vom Klimawandel betroffenen Ländern. Zwischen den Jahren 2000 und 2019 hat das Land 185 Extremwetter-Ereignisse erlebt und jedes Jahr steigt der Meeresspiegel überdurchschnittlich an." Zu den Auswirkungen gehöre ein Anstieg von Armut und Ungleichheit, besonders betroffen seien die Kinder.

Haque betont, dass akute Hilfe für die vom Hochwasser betroffenen Menschen jetzt höchste Priorität habe. Auf lange Sicht brauche es die vereinten Kräfte der Weltgemeinschaft, um die Auswirkungen des Klimawandels stoppen, die Erde zu schützen und Kindern einen sicheren Lebensraum zu bieten.

Die SOS-Kinderdörfer unterstützen Kinder und Erwachsene in Bangladesch seit Jahrzehnten durch vielfältige Programme. Verlassene Kinder bekommen in den SOS-Kinderdörfern des Landes wieder ein Zuhause, Familien in Not werden dabei unterstützt, ein unabhängiges und selbstbestimmtes Leben zu führen.

Original-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell