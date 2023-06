Ethypharm Digital Therapy

Ethypharm gibt die Ernennung von Xavier LASSERRE zum neuen Chief Commercial Officer bekannt

SAINT-CLOUD, Dienstag (ots/PRNewswire)

Denis DELVAL, Präsident und CEO der Ethypharm-Gruppe, gibt die Ernennung von Xavier LASSERRE zum Chief Commercial Officer (CCO) mit Wirkung vom 12. Juni 2023 bekannt.

Xavier LASSERRE verfügt über umfangreiche Erfahrungen und Fachkenntnisse in der Pharmaindustrie, insbesondere auf den europäischen Märkten, sowohl im Einzelhandel als auch im Krankenhaussektor.

Er hat einen Hochschulabschluss in Neurowissenschaften und ist Absolvent der ESCP (Paris Business School). Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung hat er bereits in verschiedenen Funktionen bemerkenswerte Führungsqualitäten bewiesen und wesentlich zum Erfolg und zur Transformation der Unternehmen unter seiner Verantwortung beigetragen. Zuletzt war Xavier als Head of Commercial Operations bei der Zentiva Group tätig, wo er ein geschätztes Mitglied des Executive Committee war und die Geschäftsführer der Tochtergesellschaften sowie die Exportaktivitäten beaufsichtigte.

Xavier wird Mitglied des Executive Committee von Ethypharm und leitet die Niederlassungen des Unternehmens im Vereinigten Königreich, in China, Frankreich, Spanien, Deutschland und Italien. Darüber hinaus wird Xavier das Vertriebs- und Lizenzgeschäft sowie die Geschäftsentwicklung leiten.

„Ich freue mich sehr, als neuer Chief Commercial Officer zu Ethypharm zu kommen. Ethypharm engagiert sich stark für die Verbesserung des Lebens von Patienten, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem talentierten Team von Ethypharm zum Wachstum und Erfolg des Unternehmens beizutragen. Ich freue mich darauf, die kommerzielle Strategie zu leiten, die Marktexpansion voranzutreiben und Kooperationen zu fördern, um unsere wertvollen Behandlungen mehr Patienten weltweit zugänglich zu machen", sagt Xavier LASSERRE.

Denis DELVAL, CEO und Präsident der Ethypharm-Gruppe, ist von Xaviers Fähigkeit überzeugt, das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben: „Wir freuen uns, Xavier in der Ethypharm-Gruppe willkommen zu heißen. Seine umfangreiche Erfahrung und seine nachweislichen Erfolge in der Pharmaindustrie machen ihn zu einer idealen Besetzung für unser Unternehmen. Wir sind zuversichtlich, dass Xaviers kaufmännisches Talent und Fachwissen in Verbindung mit seinen Führungsqualitäten wesentlich zu unserem weiteren Erfolg beitragen werden. Wir freuen uns auf dieses neue Kapitel und darauf, gemeinsam an der Erreichung unserer Ziele zu arbeiten und unsere Position auf dem Markt weiter zu stärken."

Über Ethypharm

Ethypharm ist ein europäisches Pharmaunternehmen, das sich auf das Zentralnervensystem und Intensivmedizin fokussiert. Ethypharm vertreibt seine Arzneimittel direkt in Europa und China sowie mit Partnern in Nordamerika und im Nahen Osten. Die Unternehmensgruppe beschäftigt über 1500 Menschen, hauptsächlich in Europa und China. Ethypharm arbeitet eng mit Behörden und medizinischen Fachkräften zusammen, um die richtige Anwendung seiner Medikamente sicherzustellen und sie so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ethypharm.com und folgen Sie uns auf LinkedIn

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2099901/Ethypharm_Xavier_Lasserre.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1917067/Ethypharm_Logo.jpg

Pressekontakt

Avril PONNELLE | Leiterin der Konzernkommunikation

Ethypharm | 194 Bureaux de la Colline | 92213 Saint-Cloud Cedex – Frankreich

presse@ethypharm.com | www.ethypharm.com

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/ethypharm-gibt-die-ernennung-von-xavier-lasserre-zum-neuen-chief-commercial-officer-bekannt-301860995.html

Original-Content von: Ethypharm Digital Therapy, übermittelt durch news aktuell