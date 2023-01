Finest Marketing GmbH

Finest Marketing GmbH auf Wachstumskurs: Arbeitsplatz mit Zukunftsperspektive und Sicherheit im Remstal

Kernen im Remstal (ots)

Luca und Nico Dürr sind die Gründer und Geschäftsführer der Finest Marketing GmbH und haben es sich zur Aufgabe gemacht, mittelständischen Beratungsunternehmen mit professionellem Onlinemarketing zu mehr Kundenanfragen zu verhelfen. In diesem Artikel erfahren Sie, warum die Onlinemarketingexperten nicht nur für ihre führende Marketingagentur, sondern auch als Top-Arbeitgeber bekannt sind, von welchen Vorteilen ihre Mitarbeiter profitieren und welche Stellen aktuell zu besetzen sind.

Wer einen Fuß in die spannende und zukunftssichere Marketingbranche bekommen und einen innovativen Job in diesem Bereich ergattern möchte, kann mit schlechter Bezahlung und vielen Überstunden rechnen. So war es jedenfalls lange üblich. Mittlerweile gibt es unzählige Marketingagenturen am Markt, die in harter Konkurrenz zueinander stehen, sodass sich zunehmend die Spreu vom Weizen trennt. "Wir wollen nur für die besten Kunden arbeiten, die besten Mitarbeiter beschäftigen und die besten Ergebnisse erzielen", sagen Luca und Nico Dürr, die ihren Mitarbeitern einiges zu bieten haben. Ihr Unternehmen, die Finest Marketing GmbH, ist nicht nur eine der führenden Marketingagenturen für klassische, mittelständische Beratungsunternehmen, sondern auch ein Top-Arbeitgeber in einer modernen und innovativen Branche.

Mit der Finest Marketing GmbH haben die Brüder es sich zur Aufgabe gemacht, für ihre Kunden über die sozialen Medien geeignete Kundenanfragen zu gewinnen. Mithilfe von modernen Tools bauen sie dafür Webseiten und bringen die Unternehmen ihrer Kunden digital in die Sichtbarkeit. Darüber hinaus ergibt sich durch das Erstellen professioneller Texte und Grafiken, die in Form von Werbeanzeigen in den sozialen Netzwerken ausgespielt werden, auch ein digitaler Vertriebsprozess für ihre Kunden. Auf dem TOP Arbeitgeberkongress in München wurde die Finest Marketing GmbH 2022 offiziell zum nachhaltig gesunden Arbeitgeber ausgezeichnet. "Wir profitieren stark von der Digitalisierung und suchen Mitarbeiter, die mit uns wachsen wollen", verraten Luca und Nico Dürr. Die Agentur, die von zwei Brüdern gegründet wurde, die den Beratungsmarkt revolutionieren, gibt so nun auch anderen die Möglichkeit, in der Branche wirklich etwas zu bewegen.

Arbeitgeber mit vielen Vorteilen und attraktiven Benefits

Die Finest Marketing GmbH arbeitet mit großen und renommierten Unternehmen zusammen und bietet Dienstleistungen auf höchstem Niveau. Weil die Nachfrage nach Beratung und Dienstleistungen gerade in Krisenzeiten besonders hoch ist, ist die Agentur in einer sicheren Branche tätig. Sie vereint die Vorteile eines großen und innovativen Unternehmens mit Bodenständigkeit und einer familiären Atmosphäre. Werte wie Ehrlichkeit, Offenheit und Loyalität prägen die Unternehmenskultur. Die Mitarbeiter des ausgezeichneten Top-Arbeitgebers können sich über viele Vorteile, Benefits und ein eigenes Gesundheitssystem freuen.

Das Finest Marketing Gesundheitssystem bietet Zugriff auf über 300 Gesundheitsleistungen wie kostenlose Massagen oder Facharzttermine innerhalb weniger Tage. Zudem profitieren die Mitarbeiter von Rabatten in über 500 Onlineshops und Fitnessstudios. Darüber hinaus setzt die Finest Marketing GmbH auf sehr gute Gehälter sowie eine sichere Gehaltsstaffelung innerhalb der ersten 12 Monate und bietet die Chance, Karriere zu machen. Regelmäßige Teamevents, gemeinsame Essen und ein harmonisches Team, in dem sich jeder wohlfühlt, gehören hier zum Arbeitsalltag.

Finest Marketing GmbH: Große Chancen für neue Mitarbeiter

Das etablierte und stark wachsende Unternehmen profitiert enorm von der Digitalisierung und sucht aktuell 15 neue Mitarbeiter, die an einem Arbeitsplatz mit Zukunftsperspektive und Sicherheit mit der Finest Marketing GmbH wachsen wollen. Als Unterstützung für die Vertriebs- und Marketingteams werden Mitarbeiter gesucht, die Interesse an Social Media sowie der Zusammenarbeit mit Menschen haben und vom Wachstum profitieren wollen. Da künftig viele Teamleiter und Führungskräfte benötigt werden, ergibt sich für neue Mitarbeitern bei der Finest Marketing GmbH zudem die Chance, sich langfristig eine Top-Position zu erarbeiten.

Dank eines internen Schulungssystems, glasklaren Prozessen und digitalen Checklisten sowie freundlichen und hilfsbereiten Kollegen sind neue Mitarbeiter auch ohne Vorerfahrung schnell an Bord. So können auch Quereinsteiger in nur weniger Wochen erfolgreich in ihre Position finden. "Jeder, der ehrgeizig ist und viel Leistung erbringt, wird bei uns entsprechend belohnt und bekommt die Möglichkeit, sehr viel zu erreichen und erfolgreich zu werden", so die Geschäftsführer Luca und Nico Dürr. Die Büroräume der Finest Marketing GmbH sind stilvoll, hell und modern. Höhenverstellbare Schreibtische, frisches Obst und die neuesten Apple-Geräte unterstreichen die attraktive Arbeitsatmosphäre. Dank großer Flexibilität kann am eigenen Arbeitsplatz, aber auch gemeinsam mit dem Team in Meetingräumen gearbeitet werden.

Sie möchten ebenfalls in einer modernen und innovativen Branche arbeiten, von besten Arbeitsbedingungen profitieren und große Karrierechancen bekommen? Bewerben Sie sich jetzt bei Luca Dürr und Nico Dürr von der Finest Marketing GmbH!

Original-Content von: Finest Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell