ProSieben

Neue Show auf ProSieben: Carolin Kebekus und David Kebekus treten gegen prominente Geschwisterpaare an

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

10. Januar 2023. Wer setzt sich durch bei Deutschlands erster Geschwister-Show?

In "Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show" auf ProSieben treten Carolin Kebekus und ihr Bruder David gegen ein prominentes Geschwisterpaar an. Sie müssen als Team funktionieren und beweisen, dass sie das bessere Geschwisterpaar sind. In jeweils sechs Runden spielen die Geschwister gegeneinander. Wer erkennt welches Gericht von der eigenen Mutter gekocht wurde? Und woran? Wer weiß besser, was die eigene Familie über sie oder ihn sagt? Wer kann einander besser einschätzen? Und was früher unter dem Bett versteckt wurde? Welche Geschwister trauen sich gegenseitig mehr zu? Und welche Familiengeschichten kommen dabei ans Licht? Wer kann schließlich das Finale für sich entscheiden? Denn bei "Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show" geht es um nichts Geringeres als die Geschwister-Ehre.

Carolin Kebekus: "David und ich spielen sehr gerne, zu verschenken haben wir aber nix! Ich liebe wirklich alles an dieser Show! Endlich wieder Kindergeburtstag, nur halt für Erwachsene!"

David Kebekus: "Eine eigene Fernsehsendung war schon immer mein Traum. Jetzt kann ich behaupten, dass das stundenlange Fernsehen gucken in meiner Kindheit keine Zeitverschwendung war, sondern meine Ausbildung. Mit Carolin in einem Team zu spielen ist mir immer eine Ehre! Wir ergänzen uns super. Ich kann alles mit Ball - und sie nicht."

Jeannine Michaelsen moderiert die erste Geschwister-Show Deutschlands auf ProSieben.

Prime Productions produziert vier Folgen von "Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show" Ende Februar in Köln. Tickets gibt es hier wgd-tickets.de.

ProSieben zeigt die neue Show Ende 2023 in der PrimeTime.

Pressekontakt:

Nathalie Galina

Communications & PR

Unit

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1186

email: nathalie.galina@seven.one

Photo Production & Editing

Tabea Werner

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1167

email: tabea.werner@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell