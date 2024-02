85 Prozent der Deutschen mit hoher Jobzufriedenheit - Homeoffice steigert den Wert auf 90 Prozent

Eindhoven/Frankfurt am Main (ots) - Der Internationale Tag der Mentalen Gesundheit am 10. Oktober rückt einmal jährlich Wohlbefinden und Gesundheit in den Fokus. Doch die schnelllebige Arbeitswelt und der stressige Berufsalltag aus Meetings, Termindruck, Fachkräftemangel und Überlastung lassen die guten ...

mehr