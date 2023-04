Realcovery

Sinje Kohmann: Ein glückliches Leben beginnt mit Bewusstseinsarbeit

Engelskirchen (ots)

Es gibt zahlreiche Menschen, die im Laufe ihres Lebens einem Gefühl der inneren Leere und Sinnlosigkeit erliegen und den Glauben daran verloren haben, ein freies und unbeschwertes Leben zu führen. Sinje Kohmann hat selbst diese Erfahrung gemacht. Mit Realcovery hilft sie heute anderen, ihre Ängste und Zweifel hinter sich zu lassen, sich neu auszurichten, um Selbstliebe und die Verbindung zum Leben wiederzufinden. Seit Neuestem arbeitet die Expertin für Bewusstseinsarbeit mit der Heilpädagogin Malve Klose zusammen, um die Möglichkeiten von Realcovery zu erweitern.

Manchmal baut das Leben so große Hürden auf, dass ein Mensch von seinem Weg abkommt. Er verliert sein Selbstwertgefühl und damit die Verbindung zu sich und dem Leben. Emotionen wie Kummer, Wut, Traurigkeit, Selbsthass oder Verzweiflung nehmen erst einmal überhand. Die Folgen können innere Leere und ein Gefühl von tiefer Sinnlosigkeit sein. Das macht Menschen oft mutlos und erschwert den Weg aus eigener Kraft, den Teufelskreis zu durchbrechen und wieder zurück zu sich selbst zu finden. Was aber sind die tieferen Ursachen für eine derartige Bewusstseinsstörung? "Die Ursachen liegen in den Denkparadigmen der eigenen Person und der Gesellschaft", sagt Sinje Kohmann von Realcovery. "Unsere Gedanken haben einen erheblichen Einfluss auf das, was wir fühlen. Mittlerweile wissen die Forscher, dass Placeboeffekte sogar den Körper verändern. Der Alltag vieler Menschen ist schnelllebig, was oft dazu führt, dass sie sich selbst in einem Chaos aus Gedanken und Gefühlen verlieren. Bewusstsein ist Bewusstheit, Bewusstheit ist Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit ist Präsenz und Wahrnehmen. Wir müssen lernen, uns neu auszurichten und die Augen öffnen für das, was wir wirklich sind. Ich glaube, das würde einen Großteil all unserer Probleme lösen. An erster Stelle die innere Leere, die viele empfinden."

Sinje Kohmann bietet mit Realcovery ein Coaching an, mit dem Menschen in einer schwierigen Situation lernen, was es bedeutet, sich selbst zu vergeben. "Wir haben alle eine Vergangenheit. Doch das, was hinter uns liegt und das, was vor uns liegt, ist nichts im Vergleich dazu, was IN uns liegt", sagt sie. Die studierte Fitnessökonomin ist Expertin für Bewusstseinsarbeit, zertifizierte Ernährungsberaterin, Gesundheits- und Mentaltrainerin und hat zudem eine Ausbildung zum Hypnose-Coach absolviert. Im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit steht die gezielte Arbeit an der Wahrnehmung. Mit Malve Klose stößt nun eine Spezialistin für Heilpädagogik und systematische Beratung zum Team von Realcovery, die das Coaching mit ihrer ganzheitlichen und ressourcenorientierten Sichtweise auf Familiensysteme ergänzt.

Wie Sinje Kohmann zu ihrer Aufgabe fand

Sinje Kohmann steht heute mit beiden Beinen im Leben und hilft anderen Menschen, das Gleiche für sich zu erreichen. Doch das war nicht immer so: Mit 13 Jahren erkrankte sie an einer Essstörung, die zu Magersucht, Bulimie und Sportsucht führte. Sie wollte die Krankheit überwinden und suchte Hilfe bei Ärzten und Therapeuten. Eine nachhaltige Besserung stellte sich allerdings nicht ein. Die Krankheit bestimmte in den nächsten zehn Jahren ihr Leben und das ihrer Familie. Der Leidensdruck war groß. Anlass zur Hoffnung schien es nicht zu geben - und das trotz großer Bemühungen ihrer Therapeutin. Sinje Kohmann wollte aber nicht aufgeben und sie fand einen Weg, der sie aus der Essstörung führte. Sie eignete sich ein umfangreiches Wissen an, entwickelte eigene Methoden und wurde letztlich zur Expertin für ihr Krankheitsbild. Am Ende gewann sie ihr Leben zurück und fand gleichzeitig ihre Aufgabe. "Was ich mühsam gelernt habe, bringe ich nun anderen ohne Umweg bei", erzählt sie. "Es geht darum, Herr seiner eigenen Gedanken und Emotionen zu werden - und darum, zu erkennen, was man ist und was man nicht ist. Dann steht man am Anfang von einem ganz neuen Leben."

Wie Malve Klose das Team von Realcovery bereichert

Erst kürzlich wurde das Team von Realcovery nun um Malve Klose erweitert. Sie studierte Heilpädagogik in Freiburg und absolvierte gleichzeitig eine Weiterbildung zur Kunsttherapeutin. Im Anschluss arbeitete sie in Irland an einer Schule für Kinder mit Autismus. Seit 2018 ist sie in der Frühförderung tätig und betreut Kinder mit Behinderung von der Geburt bis zum Schuleintritt. Durch den ganzheitlichen und ressourcenorientierten Ansatz der Heilpädagogik sowie durch ihre systematische Haltung als Beraterin, sind ihr Elternarbeit und interdisziplinäre Zusammenarbeit dabei besonders wichtig. Sinje Kohmann kennt die Expertin schon seit ihrer Schulzeit. Über einen Artikel kam sie mit ihrer alten Freundin erneut in Kontakt. In einem langen Gespräch erkannten die beiden, dass ihre Ansätze ähnlich sind und sich ihre Arbeit ergänzt. "Durch die Zusammenarbeit mit Malve können wir neue Wege erschaffen", sagt Sinje Kohmann. "Wir holen alle Beteiligten ins Boot und begegnen den Jugendlichen und den Familien auf ganzheitliche Art und Weise und beziehen alle Systembeteiligten in den Prozess ein. Zudem möchten wir die Menschen untereinander vernetzen, sodass sie erfahren, dass sie mit ihren Problemen nicht allein sind." Und Malve Klose ergänzt: "Realcovery ist eine großartige Sache. Wir gehen sie jetzt gemeinsam an."

