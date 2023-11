GoodHabitz

GoodHabitz setzt auf Community Building: E-Learning-Netzwerk für das produzierende Gewerbe

Erst der Schreibtisch - dann die Produktionshalle - dieser Maßstab galt lange Zeit bei Weiterbildungen und beim E-Learning in Unternehmen des produzierenden Gewerbes, insbesondere für die sogenannten Soft-Skills. Mit einem neuen bundesweiten Netzwerk nimmt sich GoodHabitz, führender europäischer E-Learning-Anbieter, der Thematik an und entwickelt Lösungen, wie die gelungene persönliche Entwicklung von Mitarbeitenden in der Produktion und auch im Schichtdienst Wirklichkeit werden kann.

"Unternehmen tun sich oft schwer, gewerblichen Mitarbeitenden eine digitale Lernstrategie bereitzustellen, die auf deren Anforderungen und Bedürfnisse zugeschnitten ist. Das hat vielfältige Gründe: So fehlen unter anderem der feste Arbeitsplatz oder technische Voraussetzungen wie die Firmen-E-Mail-Adresse oder das Endgerät. Das Bedürfnis bei unseren Kunden, sich mit branchenähnlichen Unternehmen auszutauschen und von deren Ideen und Erfahrungen zu hören, ist daher groß," erläutert Nadine Pohle, Customer Success Coach von GoodHabitz und Leiterin des Netzwerks.

Austausch im Netzwerk

Daher hat GoodHabitz gemeinsam mit Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen, ein spannendes Pilotprojekt mit dem Fokus auf Blue-Collar-Arbeiter:innen - Mitarbeitende aus Industrie, Produktion und Handwerk - ins Leben gerufen. Das Ziel: Das Thema "Digitales Lernen" langfristig und besser in die Blue-Collar-Arbeitswelt zu integrieren. Das erste Treffen, das kürzlich bei WAGO im nordrhein-westfälischen Minden stattfand, stand entsprechend im Zeichen des Austauschs und im Identifizieren von Lösungsansätzen. Erste pragmatische und praktische Ansätze konnten die Teilnehmenden bereits teilen und erweitern. Weitere Netzwerktreffen sollen im Jahr 2024 folgen.

Herausforderung: Lebenslanges Lernen im Arbeitsalltag

Eine der größten Herausforderungen besteht darin, lebenslanges Lernen nahtlos in den Arbeitsalltag und die Betriebsabläufe zu integrieren. GoodHabitz geht diese Herausforderung gemeinsam mit den Netzwerk-Unternehmen aktiv an - mit Lösungen zu bedarfsgerechten Weiterbildungsangeboten und selbstgesteuertem Lernen für Blue Collar Worker sowie mit Antworten auf relevante Inhalte und Formate und Umsetzungswege in der Praxis.

