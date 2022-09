.companion Strategieberatung GmbH

Medienanalyse: Erwähnungen von DAX- und MDAX-CEOs im August 2022 um knapp ein Drittel gesunken

Im August dieses Jahres ist es um Deutschlands DAX- und MDAX-Chefs in digitalen und sozialen Medien still geworden. Insgesamt erzielten die Vorstandsvorsitzenden 30 Prozent weniger Erwähnungen auf Websites, in Foren und sozialen Netzwerken als im Schnitt der vorherigen Monate. Die Interaktionen der Leser mit den Inhalten (zum Beispiel Likes oder Kommentare) gingen sogar um drastische 80 Prozent zurück. Ein neuer Tiefstand. Das geht aus dem aktuellen CEO-Echo der Berliner Strategieberatung .companion hervor, die durch den KI-basierten Kennzahl-Bot vollautomatisch die Sichtbarkeit der Topmanager in fünf Kategorien ermittelt. Dafür werden jeden Monat mithilfe des Monitoring-Tools Meltwater weltweit alle öffentlich zugänglichen Medieninhalte in deutscher und englischer Sprache analysiert (66 Prozent Online-Artikel und 34 Prozent Social-Media-Beiträge).

In der Mehrheit der Fälle (55 Prozent) wurden DAX bzw. MDAX-Chefs in einem inhaltlichen Kontext genannt, der sich aus Sicht von Kommunikationsexperten eignet, um Themen zu setzen und die Reputation des Unternehmens positiv zu beeinflussen. Die übrigen Nennungen (45 Prozent) hatten einen Zusammenhang mit Finanznachrichten. Insgesamt hatte das Medienecho eine ausgeglichene Tonalität mit ähnlich vielen positiven wie negativen Erwähnungen.

"Ein gewisser Rückgang der Nennungen und Interaktionen in der Urlaubszeit ist normal", sagt Justus Hug, Geschäftsführer bei .companion. "Dass bei der Leseraktivierung aber ein neuer Tiefstand erreicht wurde, sollte den Kommunikatoren allerdings zu denken geben. Mit welchen Themen die CEOs künftig besser abschneiden können, lässt sich zum Beispiel mit einer fundierten Datenanalyse herausfinden."

Kategorie: Fußabdruck - Herbert Diess (Volkswagen) dominiert mit 18 Prozent das gesamte CEO-Echo

Welchen Anteil ein DAX bzw. MDAX-Chef am gesamten CEO-Echo hat, zeigt der CEO-Fußabdruck. Der zum 1. September ausgeschiedene Herbert Diess (Volkswagen) erhielt im August 2022 laut Kennzahl-Bot die größte mediale Aufmerksamkeit. Der Volkswagen-Chef erreichte mit einem Share of Voice von 18 Prozent den größten Fußabdruck. Auf Platz zwei und drei folgen der 2023 ausscheidende Kasper Rorsted (Adidas) mit 15 Prozent sowie Christian Bruch (Siemens Energy) mit sieben Prozent Anteil an allen Nennungen.

Diess' Erwähnungen fanden zu 63 Prozent in einem inhaltlichen Kontext statt, der nicht von Finanzthemen handelte. Über die Hälfte der Artikel (54 Prozent) stammten aus Online-Medien, 46 Prozent waren Nennungen in sozialen Netzwerken. Die Veröffentlichungen zu Diess erzeugten 18 Interaktionen pro Erwähnung und bedeuten daher eine sehr starke Leseraktivierung. Insgesamt polarisierten die inhaltlichen Nennungen von Diess stark in beide Richtungen, häufiger jedoch mit einer positiven Tonalität.

"Unser Kennzahl-Bot zeigt, dass die redaktionelle Berichterstattung rund um Herbert Diess' letzten Monat als VW-Chef stark positiv gefärbt ist", sagt Hug. "Das dürfte Auswirkungen auf die Bilanz seiner Amtszeit und damit auch sein gesamtes Image haben."

Kategorie: Communication Excellence - Airbus setzt mit Guillaume Faury am besten Inhalte in Redaktionen

Gute Medienarbeit will Themen setzen und Reputation aufbauen. Am besten erreicht wird dies durch Platzierung in Beiträgen, die keine Finanzmeldung sind und von redaktionellen Medien publiziert werden. Welchen DAX bzw. MDAX-Unternehmen das gelingt, zeigt der Kennzahl-Bot mit der Rangliste zur Communication Excellence.

Guillaume Faury (Airbus) führt die Rangliste zur Communication Excellence im August 2022 an. Sein digitales Echo hatte zu 66 Prozent einen inhaltlichen Kontext jenseits von Geschäftszahlen. Mit 132 Interaktionen pro Erwähnung erzielten seine Inhalte eine sehr starke Leseraktivierung. Allerdings haftete den Texten häufiger eine negative als eine positive Tonalität an. Im Ergebnis erzielt das Echo auf den Chef von Airbus 2,3 Punkte. Auf Platz zwei und drei folgen Carsten Spohr (Lufthansa) mit 2,1 Punkten und Dr. Mathias Döpfner (Springer) mit 1,7 Punkten.

Kategorie: Social Excellence - Tim Höttges (Telekom) mit dem besten Social-Media-Echo

"Social" ist kein Selbstzweck. Wer etwas bewirken will bei Meinungsbildnern außerhalb von Redaktionen (Influencern) oder bei Konsumenten und digitalen Eliten, die massenmedial nicht gut erreichbar sind, der muss möglichst häufig und durchschlagend in Social Media erwähnt werden. Ob das gelingt, beantwortet der Social Excellence Index. Der Kennzahl-Bot interpretiert den Anteil der Erwähnungen in Social Media, die Stärke der Leseraktivierung sowie ihre emotionale Färbung.

Tim Höttges (Telekom) schafft es im August 2022 mit 1,5 Punkten auf den ersten Platz der Rangliste in der Kategorie "Social Excellence". Höttges' Echo war zu 38 Prozent "social", seine Leseraktivierung mit zwei Reaktionen auf eine Erwähnung zwar schwach; die emotionale Färbung seiner Erwähnungen jedoch zu 28 Prozent positiv. Der Telekom-Chef lag damit vor dem Zweitplatzierten Frank Appel (DPDHL) mit 1,4 Punkten und Matthias Zachert (Lanxess) auf dem dritten Platz mit 1,4 Punkten.

Kategorie: Responsibility Excellence - Gunnar Groebler (Salzgitter) mit bester Resonanz zu gesellschaftlicher Verantwortung

Der Kennzahl-Bot ermittelt auch, ob DAX bzw. MDAX-Chefs im digitalen Medienecho als Führungskraft im Umfeld der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO erscheinen, also zum Beispiel im Kontext von sozialer Verantwortung oder Klima- und Umweltschutz. Wie gut das gelungen ist, zeigt der Responsibility-Index. Für ihn interpretiert der Kennzahl-Bot nur die Erwähnungen, die in diesem Themenkontext stattfanden.

Von Platz 1 der Responsibility-Rangliste grüßt im August Gunnar Groebler (Salzgitter). Das Echo des Salzgitter-Chefs bezog sich zu 67 Prozent auf Themen im Zusammenhang mit gesellschaftlicher Verantwortung. Hier lag seine Leseraktivierung bei 125 Punkten und damit auf einem sehr starken Interaktionsniveau. Die Tonalität seiner Nennungen fiel deutlich öfter positiv als negativ aus. Insgesamt erzielte Groeblers Responsibility-Index 2,4 Punkte. Auf Platz 2 folgt Carsten Knobel (Henkel) mit 2,1 Punkten, auf Platz 3 Rolf Eberhard Buch (Vonovia) mit 1,8 Punkten.

Kategorie: Investor Excellence - Jean-Jacques Henchoz (Hannover Rück) mit bestem Finanz-Echo

CEO-Erwähnungen im Umfeld von Bilanzzahlen bieten wenig Raum, um inhaltliche Akzente zu setzen, sind aber entscheidend für Vertrauensbildung bei Investoren. In diesem Umfeld ermittelt der Kennzahl-Bot, welche CEOs wie erwähnt wurden, und bildet einen Index zur Investorenkommunikation.

Als Top-Kommunikator für Investoren ermittelte der Kennzahl-Bot im August Jean-Jacques Henchoz (Hannover Rück). Der CEO erzielte mit 1,5 den besten Punktwert. 74 Prozent seiner Nennungen beziehen sich auf das Finanzumfeld - 1,1-mal mehr als der Durchschnitt. Ein Aktivierungsgrad von 265 Punkten belegt zahlreiche Interaktionen rund um Henchoz' Erwähnungen. Dabei waren die Aktionen deutlich öfter positiv gestimmt als negativ. Henchoz folgen auf Platz zwei und drei Markus Steilemann (covestro) mit 1,5 und Oliver Bäte (Allianz) mit 1,4 Punkten.

Top-5-Listen für August 2022

Top 5 Digital Footprint

1. Herbert Diess (Volkswagen)

2. Kasper Rorsted (Adidas)

3. Christian Bruch (Siemens Energy)

4. Carsten Spohr (Lufthansa)

5. Oliver Zipse (BMW)

Top 5 Communication Excellence

1. Guillaume Faury (Airbus)

2. Carsten Spohr (Lufthansa)

3. Dr. Mathias Döpfner (Springer)

4. Christian Kullmann (Evonik)

5. Markus Krebber (RWE)

Top 5 Social Excellence

1. Tim Höttges (Telekom)

2. Frank Appel (DPDHL)

3. Matthias Zachert (Lanxess)

4. Dr. Mathias Döpfner (Springer)

5. Werner Baumann (Bayer)

Top 5 Responsibility Excellence

1. Gunnar Groebler (Salzgitter)

2. Carsten Knobel (Henkel)

3. Rolf Eberhard Buch (Vonovia)

4. Nikolai Setzer (Continental)

5. Jochen Weyrauch (Dürr)

Top 5 Investor Excellence

1. Jean-Jacques Henchoz (Hannover Rück)

2. Markus Steilemann (covestro)

3. Oliver Bäte (Allianz)

4. Daniel Grieder (Hugo Boss)

5. Carsten Knobel (Henkel)

Über das CEO-Echo

Alle Werte des Excellence-Index beruhen auf drei Kriterien: Wie oft der jeweilige CEO in einem bestimmten Kontext erwähnt wird, wie viele dieser Erwähnungen positiv waren und wie viele Engagements diese Beiträge und Artikel erhielten. Es ist zwar notwendig, einen überdurchschnittlichen Anteil an Erwähnungen in der jeweiligen Kategorie zu haben, aber es ist dennoch möglich, in einem bestimmten Index hoch zu punkten, obwohl eines der Unterkriterien eher unterdurchschnittliche Ergebnisse erzielt.

Über .companion

