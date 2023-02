Julius Kemnitzer GmbH

Texte, die verkaufen - 6 Tipps, um eintönigen Werbetexten mehr Charakter zu verleihen

Julius Kemnitzer ist Copywriter und Experte für verkaufsstarke Werbetexte. Er unterstützt Agenturen und Dienstleister dabei, die Performance ihres Marketings zu verbessern. Dabei setzt der Werbetexter auf starken Content, der durch spezielle Mechanismen dafür sorgt, dass Leser gefesselt werden - und sie auf diese Art und Weise in kaufbereite Kunden verwandelt. Insbesondere der Verkaufspsychologie lässt Julius Kemnitzer dabei viel Aufmerksamkeit zukommen. Erfahren Sie hier, mit welchen sechs Tipps eintönige Werbetexte zu charakterstarken Texten werden.

Hochwertiger Content ist in der heutigen Zeit Gold wert, denn für den Erfolg im Marketing ist er entscheidend. Dennoch sind Werbetexte oft noch immer ein unterschätzter Wettbewerbsfaktor. So kommt es, dass Agenturen und Dienstleister großen Aufwand betreiben und hohe Summen investieren, um sich als Unternehmen zu präsentieren - die Resonanz fällt jedoch meist nicht zufriedenstellend aus. Schließlich ist Werbetexten nicht so einfach, wie es vielleicht den Anschein hat. "Werbetexte zu schreiben, ist eine Gratwanderung", weiß Julius Kemnitzer. "Einerseits sollen sie dazu anregen, ein Produkt zu kaufen oder eine Dienstleistung zu buchen - andererseits sollen sie aber auch nicht zu marktschreierisch daherkommen. Ein weiteres Problem besteht darin, dass viele Werbetexte zu eintönig sind und daher nicht gelesen werden." Als Copywriter und Experte für verkaufsstarke Werbetexte weiß Julius Kemnitzer, worauf es beim Verfassen von Werbetexten ankommt. So konnte er bereits zahlreichen Kunden langfristig zu mehr Sichtbarkeit und höheren Umsätzen verhelfen. Wie Copywriter eintönigen Werbetexten mehr Charakter verleihen, hat Julius Kemnitzer in den folgenden sechs Tipps zusammengefasst.

1. Floskeln vermeiden

In erster Linie gilt es, Floskeln zu vermeiden. Worte wie "innovativ", "dynamisch" oder "individuell", mögen zwar ansprechend klingen, sind in Wahrheit aber längst überholt. Statt potenzielle Kunden anzusprechen und abzuholen, bewirken sie daher oft das genaue Gegenteil.

2. Wertvolle Inhalte liefern

Statt ihre Werbetexte künstlich aufzublähen, sollten sich Unternehmen darum bemühen, ihren Kunden einen echten Mehrwert zu liefern - beispielsweise durch authentische Posts oder nützliche Blogbeiträge, die die Zielgruppe wirklich weiterbringen. Zudem gelingt es so, das Gesetz der Reziprozität - ein sozialpsychologisches Gesetz, das auch als das Gesetz der Gegenseitigkeit bekannt ist - auszulösen, das Unternehmen für sich nutzen können, um Leser in kaufbereite Kunden zu verwandeln.

3. Zielgruppenverständnis verbessern

Nur Werbetexter, die die Ängste, Wünsche und Träume ihrer Zielgruppe bis ins letzte Detail kennen, sind dazu in der Lage, eine starken Einstiegssatz zu schreiben, der potenzielle Kunden direkt abholt. Für einen erfolgreichen Werbetext ist das Zielgruppenverständnis damit das A und O, um Leser in seinen Bann zu ziehen.

4. Leser direkt ansprechen

Ein gutes Marketing zielt immer auch auf psychologische Faktoren ab. Am besten nutzen Copywriter hierzu neben der direkten Ansprache mit "Du" oder "Sie" auch sogenannte Magic Words wie "Geld", "Gefahr" oder "Liebe", die dafür bekannt sind, gewisse Emotionen und starke Aufmerksamkeit im Unterbewusstsein des Lesers auszulösen. Als Werbetexter sollte man diese Wörter daher auf jeden Fall kennen und nutzen, um seinen Texten Charakter zu verleihen.

5. Probleme aufgreifen

Ein guter Werbetexter ist dazu in der Lage, die Probleme seiner Zielgruppe so aufzugreifen, dass sie sich direkt abgeholt fühlen. Damit das gelingt, ist es wichtig, ebendiese Probleme und ihre Folgen möglichst konkret zu beschreiben. Statt ein Problem mit übergeordneten Floskeln vorzustellen, müssen greifbare Beispiele angeführt werden. So lässt sich das Thema Übergewicht hervorragend anhand eines Vaters zeigen, der es nicht mehr schafft, mit seinen Kindern Fußball zu spielen, da er zu schnell außer Puste ist. Diese Beschreibungen sind es, die einen Werbetext und das darin thematisierte Problem lebendig und nachvollziehbar machen.

6. Technische Daten hinten anstellen

Das nüchterne Zusammentragen von Fakten in einem Werbetext reicht in der heutigen Zeit nicht mehr aus, um Menschen wirklich anzusprechen. Statt über technische Features zu schreiben, sollten sich Copywriter daher lieber darauf fokussieren, die Vorteile und Benefits von Produkten und Dienstleistungen herauszuarbeiten.

