Nexaro GmbH

Mit autonomen Saugrobotern auf Expansionskurs: Nexaro baut Marktpräsenz in Deutschland und Österreich aus

Bild-Infos

Download

Wuppertal (ots)

Die Nexaro GmbH baut ihr Vertriebsnetz im deutschsprachigen Raum weiter deutlich aus. Mit vier neuen Distributionspartnern sowie einer Einkaufsgenossenschaft treibt das Unternehmen die Vermarktung seiner innovativen Reinigungsroboter weiter voran. Auf Basis dieser gezielten Erweiterungen plant das Unternehmen die autonomen Reinigungslösungen weiter zu etablieren und die Marktposition langfristig zu stärken.

Zu den Distributoren in Deutschland gehören die Prüßner Werkzeuge GmbH, Kirchhoff GmbH & Co KG, Monning Reinigungstechnik sowie die Einkaufsgenossenschaft Hotel- und Gastronomie-Kauf eG (HGK). Diese neuen Partner werden die autonomen Reinigungsroboter - den Nexaro NR 1500 und den jüngst vorgestellten Nexaro NR 1700 - in ihr Portfolio aufnehmen und vertreiben. Im österreichischen Markt verstärkt Nexaro seine Vertriebsaktivitäten durch eine enge Zusammenarbeit mit der Reinigungstechnik 4 You GmbH, um die Marktpräsenz weiter auszubauen und das Wachstum in der Alpenrepublik gezielt voranzutreiben.

Partnerschaften zur Förderung der Innovation

Durch die Zusammenarbeit mit seinen neuen Vertriebspartnern setzt Nexaro seinen Erfolgskurs fort und treibt die Vermarktung von modernen und effizienten Reinigungslösungen weiter voran. "Wir freuen uns sehr, mit diesen renommierten Partnern die Verfügbarkeit und Sichtbarkeit unserer Produkte im deutschsprachigen Raum deutlich zu vergrößern", erklärt Timothy Wennmann-Kemmerling, Sales Manager Northern Germany bei Nexaro. "Gemeinsam teilen wir die Vision, durch die enge Vernetzung von fortschrittlicher Robotik und menschlicher Arbeitskraft die Reinigungsbranche nachhaltig zu transformieren und die Effizienz und Qualität in der professionellen Gebäudereinigung auf ein neues Niveau zu heben.", ergänzt Dennis Schöfer, Sales Manager Southern Germany and Austria.

"Durch die Zusammenarbeit mit Nexaro können wir unseren Kunden eine zukunftsweisende Lösung für die Herausforderungen in der Gebäudereinigungsbranche bieten", sagt Ingolf Stautz, Einkaufsberater bei HGK. "Der Nexaro NR 1500 und NR 1700 passen perfekt in unser Portfolio und können dazu beitragen, die Arbeitsprozesse unserer Kunden erheblich zu optimieren."

Neben der Erweiterung seines Vertriebsnetzwerks im DACH-Raum hat Nexaro in den vergangenen Jahren bereits eine Vielzahl von langfristigen Partnerschaften auf internationaler Ebene abgeschlossen - so ist das Wuppertaler Technologie-Start-Up inzwischen in mehr als zehn europäischen Ländern vertreten. Eine vollständige Übersicht aller nationalen und internationalen Partner ist auf der Website verfügbar.

Der Nexaro CoboticAnsatz: Die Zukunft der Reinigungsbranche

Der Nexaro Cobotic-Ansatz vereint die Vorteile autonomer Robotertechnologie mit der Expertise menschlicher Arbeitskraft und ermöglicht es, monotone und zeitaufwändige Reinigungsaufgaben von autonomen Saugrobotern wie dem Nexaro NR 1500 und dem Nexaro NR 1700 übernehmen zu lassen. Dies schafft nicht nur eine effizientere Arbeitsweise, sondern auch eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen des Reinigungspersonals, da dieses sich auf anspruchsvollere Tätigkeiten konzentrieren kann. Die Lösung sorgt somit für eine effektive Entlastung des Reinigungsteams und optimiert gleichzeitig die Reinigungsqualität.

Der Nexaro NR 1500 wurde speziell für kleinere und mittelgroße Flächen wie Hotelzimmer und Büros entwickelt. Mit der Drop-&-Go-Funktion ist er besonders benutzerfreundlich: Das Reinigungspersonal platziert den Roboter einfach im Raum, startet ihn per Knopfdruck, und der Roboter übernimmt den Rest. Dies spart wertvolle Zeit und ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Arbeitsabläufe.

Der Nexaro NR 1700 ist die Lösung für größere und komplexere Flächen wie Lobbys, Showrooms oder Großraumbüros. Ausgestattet mit fortschrittlicher KI-gesteuerter Navigation und präziser Lasermapping-Technologie, navigiert der Roboter intelligent durch schwierige und anspruchsvolle Raumstrukturen. Zudem passt er sich flexibel verschiedenen Bodenbelägen an und bietet dank seiner leistungsstarken Saugeinheit eine gründliche Reinigung.

Zertifizierte Sicherheit für den professionellen Einsatz

Der Nexaro NR 1500 und der Nexaro NR 1700 erfüllen höchste internationale Sicherheitsstandards. Beide Modelle wurden von TÜV SÜD geprüft und zertifiziert, entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sowie der internationalen Sicherheitsnorm IEC 63327 und tragen das GS-Prüfzeichen, das die Einhaltung des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) bescheinigt. Diese Zertifizierungen garantieren den sicheren Betrieb der Roboter, auch in anspruchsvollen und stark frequentierten Bereichen.

Über Prüßner Werkzeuge

Prüßner ist ein führender Anbieter von Werkzeugen, Maschinen und Industriebedarf mit Sitz in Aschersleben. Als 360°-Vollversorger für Industrie und Handwerk bietet das Unternehmen über 32.000 Produkte - darunter hochwertige Werkzeuge, Betriebseinrichtungen und professionelle Reinigungsmaschinen. Ergänzt wird das Sortiment durch umfassende Serviceleistungen und innovative Einkaufslösungen wie den Multishop-Pro, ein speziell für gewerbliche Kunden entwickeltes Online-Shop-System. Mit Fokus auf Qualität, Effizienz und maßgeschneiderte Beratung versteht sich Prüßner als verlässlicher Partner für professionelle Anwender.

Über Kirchhoff GmbH & Co KG

Kirchhoff GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Unternehmen aus Münster, das sich auf Großhandel und Dienstleistungen im Bereich Reinigung und Hygiene spezialisiert hat. Es bietet eine breite Produktpalette, darunter Reinigungsmaschinen, Hygienepapiere, Desinfektionsmittel und -wirkstoffe. Zudem übernimmt Kirchhoff auch Reinigungsdienstleistungen und Bodenbelagsanierungen. Das Unternehmen hat einen starken Fokus auf ökologische und effiziente Lösungen und betreut Kunden aus unterschiedlichen Sektoren wie Filialisten, Gastronomie, Sporteinrichtungen und der Lebensmittelindustrie.

Über Monning Reinigungstechnik

Die Monning GmbH Reinigungstechnik ist ein erfahrenes Unternehmen aus dem Ruhrgebiet, das seit über 40 Jahren Lösungen für Reinigung, Hygiene und Desinfektion bietet. Das Unternehmen beliefert Kunden aus verschiedenen Sektoren wie Gebäudereinigung, Facility Management, Gesundheitswesen und Gastronomie. Mit einem breiten Sortiment an Reinigungsmaschinen und -chemikalien sowie erstklassigem Service setzt Monning auf hohe Qualität und innovative Produkte. Kunden können sowohl Produkte kaufen als auch Maschinen leasen oder mieten. Der Fokus liegt auf effizienten, nachhaltigen Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse.

Über HGK

Die HGK ist eine genossenschaftlich organisierte Einkaufs- und Dienstleistungskooperation für die Hospitality-Branche. Sie unterstützt ihre Mitglieder mit maßgeschneiderten Lösungen in den Bereichen Einkauf, Digitalisierung, Renovierung und Marketing. Das Unternehmen setzt auf nachhaltiges Wirtschaften und Innovationen zur Verbesserung der Prozesse in der Hotellerie und Gastronomie. Die genossenschaftliche Zusammenarbeit ermöglicht es den Mitgliedern, ihre Selbstständigkeit zu bewahren und gemeinsam von Synergien zu profitieren.

Über Reinigungstechnik 4 You GmbH

R4You ist ein führendes Unternehmen in der Reinigungstechnikbranche in Österreich. Es bietet eine breite Palette an hochwertigen Produkten und Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Privathaushalten und gewerblichen Kunden zugeschnitten sind. Das Unternehmen ist bekannt für seinen umfassenden Service und seine Expertise in der Reinigungstechnik, unterstützt durch ein Netzwerk von Verkaufsstellen und einem Reparaturservice. Mit einem klaren Fokus auf Innovation und Kundenorientierung sorgt R4You für effiziente und nachhaltige Reinigungslösungen.

Über Nexaro

Nexaro ist ein international agierendes Start-Up aus Wuppertal und Teil der Vorwerk Gruppe, die seit 1883 ein Garant für höchste Qualität ist - und heute eine global aktive Gruppe mit 3,2 Mrd. EUR Umsatz sowie 9.127 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in mehr als 60 Ländern (Stand: Geschäftsbericht 2023). Als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Vorwerk Gruppe profitiert Nexaro einerseits vom wechselseitigen Wissens- und Technologietransfer und verfügt andererseits über die notwendigen Freiheiten, um das Geschäftsmodell zu entwickeln und mit dem innovativen Nexaro Cobotic-Ansatz zu einem Impulsgeber der Reinigungsbranche zu werden. Nexaro hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von langfristigen Partnerschaften auf internationaler Ebene abgeschlossen - so ist das Wuppertaler Technologie-Unternehmen inzwischen in mehr als zehn europäischen Ländern vertreten. Intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie die Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen der Branche haben die Entwicklung der autonomen Saugroboter Nexaro NR 1500 und Nexaro NR 1700 und der zugehörigen Softwarelösung Nexaro HUB ermöglicht. Neben dem Fokus auf höchste Qualität liegt ein weiterer Schwerpunkt bei Nexaro auf den Themen Produkt- und Datensicherheit sowie Cyber Security.

Original-Content von: Nexaro GmbH, übermittelt durch news aktuell