Electronic Visa Solutions B.V.

VisumAntrag.de erwartet ein Rekordjahr für den Tourismus in Ägypten

Berlin (ots)

Ägypten hat seine Visumpolitik überarbeitet, was eine beschleunigte Erholung des Tourismus zur Folge hat. Da die Einreise in das Land einfacher geworden ist, erwartet Visum-Agentur VisumAntrag.de, dass Ägypten dieses Jahr eine Rekordanzahl an Besuchern willkommen heißen wird. Es wird empfohlen, Urlaubsreisen dieses Jahr frühzeitig zu buchen, denn Last-Minute-Angebote werden eine Seltenheit sein.

Wie Ägypten mehr Touristen anlockt

Ägypten war eines der ersten Länder weltweit, das seine Grenzen während der Coronapandemie wieder für ausländische Reisende öffnete. Zugleich wurden strenge Hygienemaßnahmen eingeführt. Außerdem erhöhte Ägypten die Anzahl an Ländern, deren Staatsangehörige ein E-Visum beantragen können, von 46 auf 180. Dadurch kann das Visum für Ägypten von deutlich mehr Menschen online beantragt werden.

Außerdem versucht Ägypten mit den folgenden Maßnahmen mehr Touristen anzulocken:

Eine Verdopplung der Kapazität von Flügen und Hotels.

Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen bei touristischen Sehenswürdigkeiten.

Die Eröffnung des größten archäologischen Museums der Welt.

Die Einführung eines Multiple-Entry Visums mit einer Gültigkeitsdauer von 5 Jahren.

Rekordanzahl an Visumanträgen für Ägypten

Ägypten hat sich bereits vollständig von der Covid-Pandemie erholt. Der Regierung zufolge empfing das Land im ersten Quartal 2023 43 % mehr Touristen als im selben Zeitraum 2022. VisumAntrag.de erwartet, dass sich dieses Wachstum fortsetzen wird. Die Visum-Agentur verarbeitete in den ersten vier Monaten dieses Jahres 46 % mehr Anträge als im Vorjahreszeitraum. Das stellt nicht nur ein Wachstum gegenüber der Zeit vor der Coronapandemie dar, sondern ist auch ein Indikator für ein nachhaltiges Wachstum für den Rest des Sommers. Die meisten dieser Visa werden nämlich für Reisen später im Jahr verwendet.

Die Nachfrage nach Reisen ist so groß, dass TUI und Ryanair kürzlich mitteilten, dieses Jahr kein Last-Minute-Geschäft anbieten zu können. Das gilt für Reisen in beliebte Urlaubsziele, unter anderem Ägypten. Pleun Leijten, Managerin Customer Relations bei VisumAntrag.de sagt das Folgende dazu: "Das außergewöhnliche Wachstum in der Anzahl an Visumanträgen für Ägypten deutet auf eine hervorragende Urlaubssaison für das Land hin. Das zuverlässige Antragsverfahren für das Visum für Ägypten kann als Beispiel für andere Länder dienen." Reisenden wird empfohlen, ihren Urlaub nach Ägypten dieses Jahr frühzeitig zu buchen.

Weiterführende Informationen: https://visumantrag.de/aegypten/nachrichten/rekordanzahl-reisende-2023

VisumAntrag.de

VisumAntrag.de ist eine Visum-Agentur, die in die Bearbeitung von Anträgen für elektronische Reisegenehmigungen spezialisiert ist. Da Visumanträge zumeist bei Ausländerbehörden im Ausland und in einer fremden Sprache eingereicht werden müssen, ist dies für viele Reisende ein komplizierter Prozess. Mit technischen Lösungen und persönlicher Unterstützung sorgt VisumAntrag.de dafür, dass das Beantragen eines Visums genauso einfach wird, wie das Bestellen einer Pizza.

Original-Content von: Electronic Visa Solutions B.V., übermittelt durch news aktuell