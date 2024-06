Teradata GmbH

Ab sofort allgemein verfügbar: Teradata VantageCloud Lake auf Google Cloud und Integration von ClearScape Analytics in Vertex AI-Plattform

Bild-Infos

Download

München/San Diego (ots)

Teradata und Google Cloud bieten gemeinsame KI-Lösungen, die Time-to-Value und ROI für Unternehmen beschleunigen sollen

Teradata VantageCloud Lake auf Google Cloud umfasst KI-Integrationen zwischen Teradata ClearScape Analytics, der Google Cloud Vertex AI-Plattform und den Google Cloud Gemini-Modellen

Teradata VantageCloud Lake ist ab sofort auf Google Cloud verfügbar. Die Cloud Analytics- und Datenplattform für Künstliche Intelligenz (KI) von Teradata bietet mit ClearScape Analytics umfangreiche Funktionen für ML und KI in einem vernetzten Ökosystem. Dieses umfasst in der Google Cloud-Version nahtlose Integrationen mit den KI-Technologien von Google Cloud, den Google Vertex-KI-Plattformen und den Google Gemini-Modellen. Die Kombination von Teradata und Google Cloud bietet Nutzern eine moderne Datenplattform, die alle Bereiche der KI abdeckt: von der Skalierung prädiktiver KI-Initiativen bis hin zu neuen generativen KI-Anwendungsfällen.

Trotz der vielversprechenden Möglichkeiten schaffen es viele KI-Projekte nicht in die tatsächliche Anwendung. Und diejenigen, die es doch schaffen, erfordern viel Zeit und Ressourcen. Wenn KI im gesamten Unternehmen eingesetzt wird, besteht außerdem ein größeres Risiko, die Kontrolle und den Überblick über das geistige Eigentum (IP) zu verlieren. Infolge dieser Herausforderungen stehen viele Unternehmen vor einer wachsenden Hürde bei der Nutzung von KI und benötigen die richtigen Technologien und Partner, um KI kosteneffizient mit Sicherheit, Transparenz und Leistung zu skalieren.

"Unternehmen aller Branchen sehen in KI ein erhebliches Geschäftspotenzial und benötigen moderne Cloud-Analysen sowie eine vertrauenswürdige Datenplattform, um die Vorteile von KI zu nutzen", sagte Hillary Ashton, Chief Product Officer bei Teradata. "Unsere Zusammenarbeit mit Google Cloud zeigt das starke Engagement beider Partner, Unternehmen bei der erfolgreichen und verantwortungsvollen Umsetzung ihrer Geschäftsstrategien mit KI zu unterstützen. VantageCloud Lake auf Google Cloud mit ClearScape Analytics und der nahtlosen Integration der KI-Dienste von Google Cloud soll Kunden dabei helfen, unternehmerische Herausforderungen zu meistern, Chancen zu nutzen und durch vertrauenswürdige KI einen erheblichen Mehrwert zu schaffen."

ClearScape Analytics und Vertex AI-Plattformen

ClearScape Analytics ist eine leistungsstarke Engine für die Bereitstellung von End-to-End-KI/ML-Pipelines. Mittels offener API lässt sie sich in die vollständig verwaltete, einheitliche KI-Entwicklungsplattform von Google Cloud, Vertex AI SDK für Python, integrieren und ermöglicht das Trainieren und Vorhersagen von Modellen für Daten in VantageCloud Lake. Gemeinsam ermöglichen die Lösungen Kunden, komplexe Analysen und KI/ML auf massiven Datensätzen auszuführen und ihre bevorzugten Data-Science-Tools einzusetzen. Auf diese Weise können sie ihre Investitionen in KI/ML gewinnbringend nutzen, da sie anspruchsvolle Modelle schneller und zuverlässiger in der Praxis einsetzen können.

Generative KI mit ClearScape Analytics und Gemini-Modellen

Viele Unternehmen experimentieren bereits mit generativer KI, um Mehrwert und Geschäftsergebnisse zu steigern. Gemini-Modelle, das multimodale Large-Language-Modell (LLM) von Google Cloud, können praktisch jede Eingabe verstehen: Text, Audio, Bilder, Video und Code. Die offene API von ClearScape Analytics lässt sich in die Embedding-API der Gemini-Modelle integrieren, um die resultierenden Vektoren in VantageCloud Lake zu speichern. So entsteht ein hochleistungsfähiger Vektorspeicher für das LLM, der mit Produktionsdaten in VantageCloud Lake verknüpft werden kann. Mit dieser gemeinsamen Lösung können Unternehmen neue generative KI-Anwendungsfälle vorantreiben und das Kundenerlebnis verbessern.

"Unsere erweiterte Partnerschaft mit Teradata macht die generative KI von Google Cloud für Teradata VantageCloud Lake nutzbar und ermöglicht es unseren gemeinsamen Kunden, neue Ebenen der Innovation und Effizienz zu erschließen", sagte Stephen Orban, VP, Migrations, ISVs, Marketplace bei Google Cloud. "Durch die nahtlose Integration der innovativen KI-Technologien von Google mit der Datenplattform von Teradata ermöglichen wir es Unternehmen, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen und mit vertrauenswürdiger KI wegweisende Ergebnisse zu erzielen."

Anwendungsfälle für Generative KI

Um einen besseren und umfassenderen Überblick über Kundenbeschwerden zu erhalten, nutzt ein Teradata-Kunde Complaint Analyzer Modelle von Gemini. Diese gemeinsame Lösung kann text- und audiobasierte Kundenbeschwerden automatisch kategorisieren, analysieren und Erkenntnisse daraus ziehen. Durch die Analyse von Callcenter-Audioaufzeichnungen zusätzlich zum Text können Unternehmen die Stimmung ihrer Kunden besser verstehen, Trends genauer erkennen und schließlich verwertbare Erkenntnisse gewinnen, die die Kundenbindung verbessern und den Geschäftswert steigern. Dies ist nur einer von vielen Anwendungsfällen, die Teradata und Google Cloud unterstützen. Er stellt einen allgemeinen Bedarf dar, der für viele Unternehmen ein einfacher Ausgangspunkt ist, um generative KI in ihre Geschäftsanwendungen zu integrieren.

VantageCloud Lake auf Google Cloud

Die Grundlage für all diese Neuentwicklungen bildet die Integration von VantageCloud Lake auf Google Cloud. Mit diesem neuen Angebot können Unternehmen vertrauenswürdige Daten bereitstellen, die nahtlos integriert und unternehmensweit harmonisiert sind. Dies bietet eine zuverlässige, gut verwaltete und kosteneffiziente Grundlage für die Minimierung der Datenvorbereitungszeit und die Beschleunigung der Time-to-Value für KI-Initiativen in großem Maßstab.

Verfügbarkeit

Teradata VantageCloud Lake auf Google Cloud und die Integration von ClearScape Analytics in die Vertex KI-Plattform sind ab jetzt allgemein verfügbar.

Die Erweiterungen der Lösung mit den Gemini-Modellen werden in der ersten Hälfte des Jahres 2025 für eine private Vorschau verfügbar sein.

Über Teradata

Bei Teradata sind wir überzeugt, dass Menschen erfolgreicher sind, wenn sie über verlässliche Informationen verfügen. Unsere Cloud-Analytics- und Datenplattform für KI liefert harmonisierte Daten und vertrauenswürdige KI/ML. Unternehmen können dadurch bessere Entscheidungen treffen, schneller Innovationen vorantreiben und nachhaltige Geschäftsergebnisse schaffen. Erfahren Sie mehr auf Teradata.de.

Original-Content von: Teradata GmbH, übermittelt durch news aktuell