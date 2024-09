BRUNATA-METRONA-Gruppe

BRUNATA-METRONA München ist ein "Great Place To Work®"/ Über 50 offene Stellen zu besetzen

München (ots)

Das inhabergeführte Familienunternehmen BRUNATA-METRONA München erhielt jetzt die Auszeichnung als Great Place To Work®. Basis für das Siegel ist eine ausschließlich anonyme Mitarbeiterbefragung, die im Juni 2024 durchgeführt wurde. 84 Prozent der Beschäftigten bewerteten dabei ihren Arbeitsplatz als "sehr gut".

"Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung bei diesem renommierten Arbeitgeberranking, denn die Zufriedenheit unserer über 800 Mitarbeiter hat für uns höchste Priorität", so Petra Schmucker, geschäftsführende Gesellschafterin von BRUNATA-METRONA München. "Dass wir ein großartiges Arbeitsumfeld zu bieten haben, wurde uns somit von den eigenen Mitarbeitern bestätigt. Auch in Zukunft werden wir daran arbeiten, unsere Attraktivität als Arbeitgeber weiter zu stärken."

Befragt wurde nach verschiedenen Themenbereichen wie Respekt, Stolz, Vertrauen Glaubwürdigkeit und Teamgeist. Die Fokusbereiche "Teamgeist" und "Respekt" erreichten mit jeweils 74 Prozent die höchste Zustimmung im Unternehmen.

"Wir suchen laufend engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", so Geschäftsführerin Petra Schmucker. Derzeit hat das Unternehmen rund 50 offene Stellen zu besetzen, beispielsweise in den Bereichen Vertrieb und IT - aber auch Anlagenmechaniker und Monteure werden gesucht. Auf die Ausbildung eigener Mitarbeiter wird großen Wert gelegt: Derzeit sind 45 Auszubildende, duale Studierende und Trainees im Unternehmen beschäftigt - mit steigender Tendenz.

Über Great Place to Work®

Great Place to Work® ist ein international agierendes, unabhängiges Forschungs- und Beratungsinstitut, das über 6.000 Unternehmen aus 60 Ländern weltweit bei der Entwicklung einer attraktiven Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur unterstützt. Jedes Jahr zeichnet Great Place to Work® auf Grundlage anonymer Mitarbeiterbefragungen und der Analyse der Unternehmenskultur sehr gute Arbeitgeber international, national, regional und branchenspezifisch für ihre Leistung aus. Das deutsche Institut mit Firmensitz in Köln wurde 2002 gegründet und beschäftigt derzeit rund 90 Mitarbeitende.

Über BRUNATA-METRONA München

BRUNATA-METRONA München kümmert sich seit Generationen um die Erfassung und Abrechnung von Heizenergie, Wasser und Strom in den verschiedensten Immobilienarten. Dank digitaler Messtechniken erhalten Kunden aus der Immobilienwirtschaft verlässliche Daten über ihren Energieverbrauch, wodurch Einsparungspotenziale sichtbar gemacht werden. Damit leistet das Familienunternehmen einen entscheidenden Beitrag zur Energieeinsparung und Reduktion des CO2-Ausstoßes in Gebäuden.

Original-Content von: BRUNATA-METRONA-Gruppe, übermittelt durch news aktuell