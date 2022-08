Marketing-Gesellschaft Oberlausitz mbH

Startschuss für Großprojekt im UNESCO Welterbe Muskauer Park

Der Um- und Ausbau des historischen Kavalierhauses in der sächsischen UNESCO Weltkulturerbestätte Muskauer Park/Park Muzakowski zu einem innovativen Besucher- und Informationszentrum ist Herzstück einer umfassenden Präsentation der kulturell, landschaftlich und historisch einzigartigen Region Lausitz. Mit der Planung und Umsetzung wurden knoppekgrahl Architekten PartGmbB sowie RBZ Generalplanungsgesellschaft mbH Architekten / Innenarchitekten BDA/BDIA, in enger Zusammenarbeit mit hutterreimann Landschaftsarchitektur GmbH betraut.

Ursprünglich ein Gartenhaus, diente das Kavalierhaus zu Pücklers Zeiten als Theater, in dem der Fürst mitunter auch selbst auftrat. In der Folgezeit wurde das Gebäude mehrfach umgebaut, fand unter anderem als Gästehaus Verwendung und beherbergte zwischen 1950 und 2009 das Moorbad. Nun bricht für das historische Kavalierhaus eine neue Ära an. Der Architekturentwurf, der im Wettbewerb mit insgesamt 59 Einreichungen aus dem In- und Ausland als Sieger hervorging, verbindet massive Flügelbauten und einen halboffenen Patio mit einem fließenden Übergang zum Außengelände des Hofs und ermöglicht eine zukunftsgerichtete Nutzung des Gebäudes bei gleichzeitig sensiblem Umgang mit dem historischen Erbe.

Entstehen wird im sanierten historischen Bauteil und den neuen Anbauten unter anderem das Science Center, eine rund 3.500 Quadratmeter große Präsentationsfläche, in der Besucher und Besucherinnen die Einzigartigkeit der gesamten Region entdecken können: denn in der eiszeitlich geformten Landschaft des UNESCO Geoparks Muskauer Faltenbogen, die vom historischen Bergbau stark geprägt wurde und sich mittlerweile zu einer beeindruckenden und facettenreichen Landschaft entwickelte, befindet sich das UNESCO Welterbe Muskauer Park. Diesem Spannungsfeld wird mit dem neugeschaffenen Museum Rechnung getragen.

Cord Panning, Geschäftsführer der Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau", über das ambitionierte Projekt: "Das Kavalierhaus ist das größte Projekt, das wir in den vergangenen 30 Jahren anpacken, vom Umfang fast größer als der Wiederaufbau des Schlosses. Uns geht es - ganz verkürzt gesagt - darum, die Geschichte der Region zu spiegeln, von der Eiszeit vor 340.000 Jahren, als hier die glazialtektonischen Auffaltungen geschehen sind, die in weiterer Folge zur Industrialisierung geführt haben. Man kommt dadurch zur Braunkohle, zur Glasindustrie, zum Strukturwandel und über das Pariser Klimaabkommen auch in der Gegenwart an. Wir versuchen, nicht nur die 200 Jahre Muskauer Park hier im Kavalierhaus darzustellen, sondern wollen die Region integral präsentieren - aus der Vorvorvergangenheit bis zur Gegenwart und hier über den Tellerrand des Muskauer Neißetals hinauszuschauen auf die gesamte Region, die ihre Prägung durch diese eiszeitliche Formation erhalten hat."

Die vielfältigen Kultur- und Naturerbestätten der Lausitz als Zeugnisse landschaftlicher, kultureller und industrieller Entwicklungen erhalten mit dem Besucherzentrum im Muskauer Park einen Fokuspunkt, der der außergewöhnlichen Vielfalt und dem großen Erbe der Region gerecht wird und dazu einlädt, Highlights wie das UNESCO Welterbe Muskauer Park/Park Muzakowski, den UNESCO Global Geopark Muskauer Faltenbogen/Luk Muzakowa, das UNESCO Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft oder das UNESCO Biosphärenreservat Spreewald neu zu entdecken.

