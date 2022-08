Elbe Weser Real Estate GbR

Elbe Weser Real Estate: Mit Immobilien und Finanzoptimierung zur sicheren Altersvorsorge

Gnarrenburg (ots)

Pascal Steingröver und Kevin Willaschek sind die Gründer und Geschäftsführer der Elbe Weser Real Estate und betreiben außerdem, gemeinsam mit dem Finanzexperten Benedikt Schmitt, die Elbe Weser Finanzberatung. Bei ihnen erhalten die Kunden optimale Unterstützung bei der Optimierung ihrer Finanzanlagen und der Investition in Immobilien.

Gerade in einer Zeit der Unbeständigkeit und unsicheren wirtschaftlichen Entwicklungen, wie wir sie aktuell erleben, wächst bei den meisten Menschen der Wunsch nach privater Vorsorge und Anlagen, die eine sichere Zukunft versprechen. Ein Eigenheim und dazu am besten noch ein Mietobjekt zu besitzen, ist eine sichere Altersvorsorge und der Traum von vielen. In der aktuell schwierigen Situation am Immobilienmarkt, mit hohen Kaufpreisen, steigenden Zinsen und geringem Angebot, ist es für den Laien jedoch schier unmöglich, eine lukrative Anlage zu finden, die hält, was sie verspricht. Pascal Steingröver und Kevin Willaschek haben es sich zur Aufgabe gemacht, die für ihre individuellen Umstände ihrer Kunden passende Immobilie zu finden und runden ihr Angebot mit einer vollumfänglichen Finanzberatung ab.

Die Experten der Elbe Weser Real Estate wissen, dass der Durchschnittsbürger sich mit einem schlechten Immobiliengeschäft schnell ruinieren kann und sorgen bei ihren Kunden dafür, dass Gegenteiliges passiert. "Um finanziell abgesichert zu sein, ist es zudem unerlässlich, alle Angelegenheiten in den Bereichen Finanzen und Versicherungen richtig abzuwickeln" weiß Finanzexperte Benedikt Schmitt, der bei der Elbe Weser Finanzberatung für eine Finanzoptimierung sorgt, mit der die Kunden bei ihren Versicherungen, Energiekosten und vielen weiteren Bereichen enorme monatliche Einsparungen erzielen können.

Das Rundum-sorglos-Paket für Kunden der Elbe Weser Real Estate

Der Schwerpunkt der Dienstleistung von Pascal Steingröver und Kevin Willaschek, die aus den Bereichen Immobilien und Finanzdienstleistungen besteht, sind Immobilien als Kapitalanlage. Dafür arbeiteten sie mit Bauträgern zusammen, die große Wohnkomplexe einkaufen und Wohnung für Wohnung verkaufen. Außerdem verfügen die Experten über ein großes Netzwerk und kooperieren mit verschiedenen Partnern, sodass auch Kundenwünsche realisiert werden können, deren Umsetzung dem Kunden in Eigenregie nicht möglich wäre.

"Wir kennen uns sehr gut aus und können unseren Kunden den Vorteil einer sorgenfreien Investition im Immobilienbereich bieten", sagt Kevin Willaschek, der großen Wert darauf legt, seinen Kunden stets das Angebot vorzulegen, das wirklich zu ihnen passt. Zusätzlich werden die Kunden hinsichtlich der nächsten Schritte beraten und erhalten jederzeit Antworten auf ihre Fragen. Nach dem Kauf helfen die Experten ihren Kunden außerdem dabei, Kosten bei ihren Versicherungen einzusparen, sodass diese von einem Rundum-sorglos-Paket profitieren.

Individuelle Lösungen für unterschiedliche Kundenbedürfnisse

Viele Menschen haben Angst davor, allein eine Immobilie zu kaufen und warten zu lange, weil sie nicht wissen, worauf sie achten müssen und welche Fallstricke es zu meiden gilt. Zudem ist es dem Ottonormalverbraucher aktuell kaum noch möglich, allein ein lukratives Immobiliengeschäft abzuschließen. Pascal Steingröver und Kevin Willaschek zeigen ihren Kunden die zu ihren Umständen und finanziellen Mitteln passenden Immobilien und erklären ihnen, wie sie damit Geld verdienen können. Sie können versprechen, dass sich das von ihnen vorgeschlagene Objekt für den Kunden in jedem Fall rechnet und helfen diesem dabei, mit der richtigen Strategie reibungslose Prozesse zu generieren und typische Fehler zu vermeiden.

Beratung mit jahrelanger Erfahrung und tiefgreifender Expertise

Pascal Steingröver und Kevin Willaschek sind mit Elbe Weser Real Estate seit zehn Jahren in der Branche tätig, konnten sich ein großes Netzwerk aufbauen und verfügen auch über eigene Immobilien. "Wir finden nicht nur Immobilien für unsere Kunden, sondern verwalten auch alles für sie und sorgen dafür, dass sie im Alter abgesichert sind und im Laufe der Zeit immer mehr Geld auf dem Konto haben", fassen sie ihre Dienstleistung zusammen, von der ihre Kunden nicht zuletzt aufgrund ihrer tiefgreifenden Expertise besonders profitieren. "Wer rechtzeitig anfängt und die richtige Strategie verfolgt, kann frühzeitig und sorgenfrei in Rente gehen", betonen die Unternehmer. Mit ihrer Unterstützung ist dieser Traum schon für viele ihrer Kunden wahr geworden. Ihre Mission ist es, Menschen unter den schwierigen Umständen, die der Markt in den nächsten Jahren bereithalten wird, zu zeigen, wie sie alles richtig machen können.

