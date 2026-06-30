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enomyc: zehntes Mal TOP CONSULTANT, drittes Mal TOP 100

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Hamburg (ots)

Doppelte Auszeichnung für enomyc: Das Unternehmen ist erneut mit dem TOP CONSULTANT-Siegel als bester Mittelstandsberater sowie als innovatives TOP 100-Unternehmen ausgezeichnet worden. Die Ehrung erhalten ausschließlich Beratungen, die mittelständische Unternehmen nachgewiesenermaßen professionell und mit messbaren Ergebnissen unterstützen. Neuer Mentor des Wettbewerbs ist der Unternehmer, Investor und frühere Bundesminister Karl-Theodor zu Guttenberg. Gemeinsam mit Ex-Bundespräsident Christian Wulff übergab er am vergangenen Freitag auf dem Mittelstands-Summit in Heidelberg die Auszeichnungen.

Die Mittelstandsberater von enomyc sind bei der jährlichen Preisverleihung inzwischen eine feste Größe. Der TOP CONSULTANT ging bereits das zehnte Mal an enomyc, die Auszeichnung TOP 100 als Innovator des Mittelstandes zum dritten Mal. "Diese Kontinuität bedeutet uns viel - gerade in einem Jahr, in dem enomyc mit der Partnerschaft mit Ufenau Capital Partners den nächsten strategischen Entwicklungsschritt geht", sagt Geschäftsführerin Julia Hammer.

"Für uns ist diese doppelte Auszeichnung Bestätigung für das, was wir gemeinsam aufgebaut haben - und Antrieb für den nächsten Entwicklungsschritt", so Hammer weiter. "Gemeinsam mit Ufenau stellen wir die Weichen für weiteres Wachstum: mit einer skalierbaren Beratungsplattform für Transformation und Restrukturierung speziell für den gehobenen Mittelstand".

Nur die Kundenzufriedenheit zählt

Entscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel TOP CONSULTANT ist eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beratung. Dazu wird im Rahmen einer wissenschaftlichen Kundenbefragung ermittelt, wie zufrieden mittelständische Referenzkunden mit der Beratung waren und ob sie enomyc weiterempfehlen würden. Insgesamt hatten sich 132 Beratungsunternehmen, aufgeteilt in drei Größenklassen, der Analyse durch die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) gestellt.

"Unser Dank gilt den Unternehmen, die uns auch in diesem Jahr wieder ihr Vertrauen geschenkt haben, aber auch unserem starken Partnernetzwerk und allen langjährigen Wegbegleitern - sowie unserem Team, das diesen Anspruch jeden Tag mit Expertise, Verantwortung und Unternehmertum einlöst", so Julia Hammer.

Veränderung als Chance nutzen

Der Innovationswettbewerb TOP 100 zeichnet mittelständische Unternehmen aus, die Innovationskraft systematisch verankern und Zukunftsfähigkeit aktiv gestalten.

Um in die TOP 100 zu gelangen, müssen Unternehmen in den fünf Kategorien Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, Innovationsprozesse und Organisation, Außenorientierung / Open Innovation sowie Innovationserfolg überzeugen. Zentral dabei ist die Frage, ob den Innovationen innovationsförderliche Strukturen und eine innovative Unternehmenskultur zugrunde liegen. Das Siegel wird in drei Größenklassen vergeben, die sich nach der Anzahl der Beschäftigten richten: bis 50 Mitarbeiter, 51 bis 200 Mitarbeiter und mehr als 200 Mitarbeiter.

Verschiedene Kennzahlen belegen die Innovationskraft der in diesem Jahr ausgezeichneten Top-Innovatoren. So sind diese in den vergangenen drei Jahren 18,5 Prozentpunkte stärker als ihre jeweilige Branche gewachsen. Zudem erwirtschafteten sie einen großen Anteil ihres Umsatzes, nämlich mehr als 36 Prozent, mit Innovationen und innovativen Verbesserungen. Die Umsetzung von Mitarbeiterideen trug außerdem durchschnittlich 2,9 Prozent zum Umsatz bei. 61 nationale und 18 Weltmarktführer unter den TOP 100 unterstreichen die Vorreiterrolle, die die ausgezeichneten Unternehmen im deutschen Mittelstand spielen.

Mehr Informationen und Bildmaterial unter https://ots.de/1FLANx sowie www.top-consultant.de/presse

Über enomyc:

enomyc ist eine führende, unabhängige Beratung für Transformation und Restrukturierung mit klarem Fokus auf Umsetzung und nachhaltige Wertsteigerung. Seit über 24 Jahren begleitet enomyc Unternehmen, Investoren und Stakeholder in anspruchsvollen Veränderungssituationen und verbindet dabei strategische Klarheit mit operativer Exzellenz. Das Unternehmen positioniert sich bewusst zwischen globalen Beratungshäusern und spezialisierten Boutiquen - als unternehmerisch geprägter Partner mit hoher Umsetzungskraft und wachsender internationaler Präsenz. Mit Standorten in Deutschland, Frankreich und den USA baut enomyc seine internationale Tätigkeit kontinuierlich aus und entwickelt sich im Rahmen der Partnerschaft mit Ufenau Capital Partners zu einer skalierbaren, international ausgerichteten Beratungsplattform weiter.

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