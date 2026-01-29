enomyc

enomyc erweitert Leistungsportfolio um People Advisory

Hamburg (ots)

Die international tätige Mittelstandsberatung enomyc erweitert ihr Leistungsportfolio und etabliert mit People Advisory eine neue Business Unit für Interim Management und Executive Search. Der Fokus liegt auf der Besetzung unternehmerischer Schlüsselfunktionen mit direktem Einfluss auf Steuerungsfähigkeit, Stabilität und Umsetzung - insbesondere in Phasen von Transformation, Wachstum und erhöhter Komplexität.

Geleitet wird die neue Einheit von Anne Rienecker. Das Angebot richtet sich an mittelständische Unternehmen sowie Finanzierer und Investoren, die in anspruchsvollen Unternehmensphasen kurzfristig erfahrene Führungspersönlichkeiten benötigen.

Die von enomyc eingesetzten Expertinnen und Experten übernehmen interimistisch Verantwortung in Funktionen wie CFO, CRO oder COO sowie in zentralen Transformations- und Umsetzungsrollen. Ziel ist es, Führungskapazität verfügbar zu machen, Verantwortung klar zu verankern und die Umsetzung kritischer Vorhaben sicherzustellen.

Unternehmen stehen heute häufig vor mehreren parallelen Herausforderungen - Transformation, Wachstum, Finanzierungsthemen oder operative Neuausrichtungen. In solchen Situationen fehlt oft nicht die Strategie, sondern kurzfristig verfügbare Führung mit Erfahrung in komplexen Kontexten. "In Phasen hoher Dynamik entscheidet die personelle Besetzung von Schlüsselrollen darüber, ob Unternehmen handlungsfähig bleiben und Transformation tatsächlich umsetzen können", sagt Anne Rienecker, Leiterin People Advisory bei enomyc.

Personalauswahl mit unternehmerischem Kontextverständnis

People Advisory bei enomyc verbindet Executive Search und Interim Management mit einem tiefen Verständnis für unternehmerische Veränderungssituationen. Grundlage jeder Besetzung ist nicht allein ein Rollenprofil, sondern das strategische Zielbild, die jeweilige Unternehmensphase sowie die konkreten Anforderungen an Führung und Stakeholder-Management.

"Unsere Erfahrung aus Restrukturierung, Transformation und Performance-Verbesserung prägt unseren Blick darauf, welche Persönlichkeiten in dynamischen Phasen tatsächlich Wirkung entfalten", so Rienecker. Neben Einzelbesetzungen bietet enomyc auch hybride Modelle an, die kurzfristige Stabilisierung mit einer langfristigen Lösung verbinden. Während des Einsatzes bleibt enomyc als Sparringspartner eingebunden und stellt bei Bedarf zusätzliche fachliche Expertise aus dem Beraternetzwerk bereit.

"Mit People Advisory erweitern wir unser Beratungsangebot um einen entscheidenden Hebel zur Sicherung von Handlungsfähigkeit", sagt Julia Hammer, Managing Partner bei enomyc. "Unser Ansatz verbindet Führung, Struktur und Umsetzung so, dass Organisationen auch unter hoher Dynamik steuerungsfähig bleiben."

enomyc greift dabei auf ein gewachsenes Netzwerk erfahrener Führungspersönlichkeiten zurück und verbindet dieses mit der eigenen Transformations- und Umsetzungsexpertise. So entstehen Lösungen, die kurzfristig stabilisieren und zugleich strukturell im Unternehmen verankert sind.

Ein ausführliches Interview mit Anne Rienecker und Julia Hammer zum neuen Angebot finden Sie hier.

Über enomyc:

enomyc ist eine der führenden Beratungen für strategische Neuausrichtung, Transformation und Wertsteigerung im Mittelstand. Seit 2003 begleitet das Unternehmen branchenübergreifend mittelständische und größere Unternehmen dabei, Wachstumspotenziale zu realisieren, Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln und Veränderungsprozesse erfolgreich umzusetzen. Mit Standorten in Deutschland, Frankreich und den USA ist enomyc in zentralen Wirtschaftsräumen auf beiden Seiten des Atlantiks präsent. enomyc wurde mehrfach für seine strategische Transformationskompetenz ausgezeichnet - unter anderem regelmäßig als "Beste Berater" (brand eins) sowie von der WirtschaftsWoche.

